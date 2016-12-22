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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Восточный экономический форум запрограммировал развитие Дальнего Востока
Собственно о том, как сделать так, чтобы бизнес мог подняться на эти высоты, и шла речь на 56 сессиях, которые по тематике охватили обширный отраслевой спектр. Но главная повестка все-таки была посвящена тому, как дальше улучшать бизнес-среду в регионе, как подстраивать уже сформированные механизмы, стимулирующие к созданию новых производств. Именно этому была посвящена встреча президента РФ Владимира ПУТИНА с бизнесом, по итогам которой он сформулировал главную задачу:
- Мы должны, безусловно, стремиться к тому, чтобы снять с бизнеса «гири», дать возможность инвесторам, что называется, заработать как следует, чтобы их проекты «полетели», если можно сказать.
И впрямь хочется, чтобы наконец-то «полетели» самые крупные из тех, что сформировали победную статистику второго ВЭФ. Это инвестпроект строительства «Амурского газохимического комплекса» (ПАО «Сибур Холдинг») с объемом инвестиций свыше 500 млрд рублей в Амурской области. Комплекс по производству минеральных удобрений в Приморском крае с объемом инвестиций 370,5 млрд рублей, который намерено построить в районе Находки ЗАО «Национальная химическая группа». Имеющий долгую историю проект освоения Наталкинского месторождения (98,5 млрд рублей) в Магаданской области, который с трудом поддается ГК «Полюс». Проект разработки Верхне-Мунского рудного поля, который реализует АК «АЛРОСА» (63 млрд рублей).
Оказать поддержку им и еще десяткам проектов с меньшей планкой инвестиций пообещали Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока, которые лидировали по количеству соглашений, подписанных с бизнесом. Скрепляли свои обязательства перед инвесторами и Корпорация по развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентство по развитию человеческого капитала. Не отставали и региональные администрации, банки, государственные корпорации.
Брифинг губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
Во Владивостоке презентовано открытие Евразийского алмазного центра.
Вячеслав ШПОРТ на ключевой сессии «Комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре».
Сегодня можно говорить о том, что система, которую анонсировал полпред президента РФ Юрий ТРУТНЕВ на прошлом ВЭФ, выстроена. Как и выполнены обещания по запуску режимов территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток. Не дожидаясь положительного опыта, правительство приняло решение о расширении этого режима еще на четыре дальневосточные гавани - Ванино, Петропавловск-Камчатский, Корсаков, Певек. Начали действовать механизмы поддержки приоритетных инвестиционных проектов. В конце концов даже «дальневосточный гектар» уже обретает первых владельцев.
Важный итог прошедшего между форумами года - в полную силу заработал Фонд развития Дальнего Востока, который получил возможность финансирования под 5% годовых, и уже практически исчерпал первоначальный капитал. Вопрос о его докапитализации начинает обостряться. Не тормозить же на полном ходу. Кстати, президент, по его словам, весьма доволен деятельностью этого института развития и обещает ему всяческую поддержку.
Тем временем Фонд находит иные финансовые возможности для поддержки дальневосточных проектов. Так, первой сделкой на ВЭФ отметился Российско-китайский фонд агропромышленного развития (РКФАР), в управляющей компании которого 51% принадлежит ФРДВ. Его финансирование получат российские компании «Амур Агро Холдинг» (Амурская область) и «Ратимир» (Приморский край), которые реализуют на Дальнем Востоке агропроекты на сумму около 18 млрд рублей. Обе компании разместили свои проекты на территориях опережающего развития.
Финансирование проектов будет осуществлено по типовой схеме РКФАР: 10% предоставит агрофонд, 10% - инициатор, оставшиеся 80% будут привлечены агрофондом в российских или китайских банках-партнерах. Предполагается, что часть продукции, производимой в рамках проектов, будет экспортироваться в КНР.
Кстати, по такому же пути предполагается пойти и для привлечения инвестиций из Страны восходящего солнца. Соглашение о создании российско-японской платформы для продвижения ТОР и привлечения японских инвестиций на ВЭФ было подписано Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и государственным Банком Японии для международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation (JBIC)). «У соглашения большой потенциал привлечения десятков и сотен новых японских инвесторов на Дальний Восток», - считает глава Минвостокразвития, подчеркивая при этом, что бизнес двух стран сегодня идет даже чуть опережая политиков.
Новые возможности привлечения «народных денег» в дальневосточные проекты открывает презентованная на ВЭФ инвестиционная площадка «Восход», на которой состоялась первая сделка по размещению биржевых облигаций ООО «Авиатерминал» (дочерняя компания АО «Хабаровский аэропорт»). Практически за день количество заявок на ценные бумаги компании, поданные в инвестиционную систему, превысили объявленный объем. 100 млн рублей под купонный доход в 15% годовых, привлеченные компанией для модернизации аэропорта, - небольшие инвестиции, но с точки зрения прецедента первая сделка является весьма важной.
- Запуск новой торговой площадки - важная веха в истории развития Дальнего Востока и российского фондового рынка. В течение одного дня были собраны заявки из 33 городов России, даже тех, которые не имеют авиасообщения с Хабаровском, на сумму 140 млн рублей. В том-то уникальность, что люди сделали это без всякой рекламы, они просто поверили словам президента России, что развитие Дальнего Востока - национальный приоритет, - комментирует событие генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ.
По его словам, своей очереди уже ждут 16 дальневосточных эмитентов, готовых выйти на фондовый рынок. Простота и оперативность работы системы «Восход» обеспечат им быстрый доступ к финансовым ресурсам.
Кстати, многие дискуссии и события на ВЭФ были посвящены вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Здесь солировала Корпорация МСП, которая совместно с Фондом развития Дальнего Востока и коммерческими банками готова наращивать объемы льготного финансирования в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Свой вклад в развитие экспортных производств готов внести Российский экспортный центр.
Досье «Дальневосточного капитала»: На втором ВЭФ самыми многочисленными по составу стали делегации Японии (246 человек), Китая (227 человек), Республики Корея (128 человек). Форум посетили 978 представителей бизнеса (207 глав российских компаний, 94 главы - иностранных). В частности, в форуме приняли участие такие крупнейшие иностранные компании, как «Сумитомо» (Япония), «Соджиц» (Япония), «Иида» (Япония), «Мицуи» (Япония), «Джей Джи Си» (Япония), «Самсунг» (Корея), «Когаз» (Корея), «Эксимбанк Кореи» (Корея), Банк Пекина (Китай), Китайская национальная нефтяная компания (Китай), «Кофко» (Китай), «Сан Груп» (Индия).
Из позитивных сигналов для бизнеса можно отметить прозвучавшее из уст президента страны обещание до конца года решить вопрос с энерготарифами.
- Новый состав парламента в первоочередном порядке до конца текущего года рассмотрит закон, который обеспечит снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, - заверил глава государства. - Вопрос непростой, мы долго его дискутировали, обсуждали, но решение на уровне исполнительной власти сформулировано и принято окончательно.
Уже в этом году будет принят еще ряд мер, которые будут способствовать решению инфраструктурных проблем. Помимо тех прямых государственных субсидий на создание транспортной и энергетической инфраструктуры для новых производств, которые уже предоставляются в рамках приоритетных инвестиционных проектов, должны появиться новые механизмы поддержки. «Решение будет найдено», - пообещал президент.
Фото ТАСС.
На верхнем фото: Подписание соглашения между ООО «ДПИ «Востокпроектверфь» и DSEC Co при поддержке «Роснефти»
Лариса ЛАРИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год.
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