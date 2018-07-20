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27 Марта 2014, 19:15 | Часовой пояс

СМИ строят мост между Дальним Востоком и Китаем

Представительная делегация руководителей СМИ и чиновников правительств провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, автономного района Внутренняя Монголия побывала в Хабаровске и Владивостоке, где прошли конференции по вопросам обмена и сотрудничества китайских и российских региональных СМИ.

Подобные мероприятия проводятся уже третий год, чередуясь с местом прописки - КНР и Дальний Восток России. Их цель по-человечески проста: мы ближайшие соседи, и чем больше будем знать друг о друге, тем больше будем доверять. И роль СМИ здесь особенно значима.

«Дальневосточный капитал» встретился с руководителем делегации КНР, начальником пресс-канцелярии Народного правительства провинции Хэйлунцзян Тань ЮЙХУН.

- Госпожа Тань, насколько удалось за эти три года обзавестись на Дальнем Востоке России друзьями?

- Их число постоянно растет. Журналистам интересно общаться друг с другом, у них масса общих тем, касающихся профессиональной деятельности, к примеру: как ведут себя тиражи изданий, насколько стремительно на них наступает Интернет или как готовить молодые кадры, отвечающие современным требованиям. Но задача нашего общения гораздо шире: СМИ - это носители и распространители информации, средство культурного обмена, они становятся, по существу, своеобразным мостом, обеспечивающим глубокое понимание и дружбу двух стран.

Обмен информацией, готовыми телевизионными программами и газетными статьями, взаимные стажировки - все это уже есть и, судя по нашему общению с российскими коллегами, будет активно развиваться. К примеру, уже не первый год в эфире Хэйлунцзянского телевидения идут сюжеты из Хабаровска и Владивостока, и наоборот - репортажи наших журналистов смотрят российские зрители. Договоры о сотрудничестве действуют между правительственной «Российской газетой» и журналом «Партнер», учредителем которого выступает пресс-канцелярия Народного правительства провинции Хэйлунцзян.

Такая совместная работа - это наш вклад в укрепление сотрудничества наших государств, которое активно развивается на самом высоком уровне. Председатель КНР Си Цзипин в прошлом году встречался с вашим президентом Владимиром ПУТИНЫМ 5 раз! Правительство России начало активно реализовывать Стратегию развития Дальнего Востока и Байкальского региона, и это открывает новые возможности для сотрудничества с Северо-Восточным Китаем. Госсовет КНР утвердил План по освоению и открытости провинции Хэйлунцзян и северо-восточных районов Внутренней Монголии. Это значит, что политика приграничной открытости перешла на уровень государственной стратегии.  

- Многие дальневосточники, и прежде всего деловые люди, узнавали провинцию Хэйлунцзян благодаря именно политике открытости приграничных городов, в частности Суньфуйхэ, а также Харбинской торгово-экономической ярмарке. Это очень показательные примеры того, как можно продвинуть деловые отношения, если им обеспечена поддержка на уровне региональной власти…

- Харбинская ярмарка успешно прошла уже 24 раза. Но в этом году ее ждет ребрендинг, она будет выведена на более высокий уровень Китайско-Российского ЭКСПО. Ее организаторами будут выступать не только правительство нашей провинции, но Министерство коммерции КНР, Министерство экономического развития России. Успех ЭКСПО будет обеспечен при заинтересованном участии региональных властей, предприятий и СМИ приграничных регионов.

- Г-жа Тань, вы сами давно были на Дальнем Востоке? Каковы ваши впечатления?

- В Хабаровске была два года назад. Во Владивостоке - десять лет назад и сейчас открываю его для себя заново. Я готова к восприятию России, мне кажется, я ее уже понимаю. Моя мама хорошо владела русским языком и была автором четырехтомного китайско-русского словаря. Она была известным журналистом и редактором. Русским языком владеют и мои братья. Я думаю, что после сегодняшнего визита тоже начну учить русский! Мне хочется как можно больше узнать о вашей стране. Я искренне надеюсь, что нам удастся организовать много ярких событий в сфере культуры, туризма, молодежной политики. И СМИ будут в этом нашими первыми партнерами и помощниками.  

Мои личные впечатления - самые благоприятные. Качество жизни человека в любой стране определяется в том числе и возможностью заниматься спортом, причастностью к культуре, искусству. Все это в России есть. Вы на очень высоком уровне провели зимние Олимпийские игры в Сочи. Здесь, во Владивостоке, мы побывали в новых театре оперы и балета, спортивном комплексе «Фетисов Арена» - мы увидели современный, открытый город, в котором хочется бывать.  

Лариса ЛАРИНА.  Журнал "Дальневосточный капитал", март,  2014 год.

 

Теги: КНР  Хэйлунцзян  АТР  Цзилинь 


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