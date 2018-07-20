|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 21 Июля, 16:03 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
СМИ строят мост между Дальним Востоком и Китаем
Подобные мероприятия проводятся уже третий год, чередуясь с местом прописки - КНР и Дальний Восток России. Их цель по-человечески проста: мы ближайшие соседи, и чем больше будем знать друг о друге, тем больше будем доверять. И роль СМИ здесь особенно значима.
«Дальневосточный капитал» встретился с руководителем делегации КНР, начальником пресс-канцелярии Народного правительства провинции Хэйлунцзян Тань ЮЙХУН.
- Госпожа Тань, насколько удалось за эти три года обзавестись на Дальнем Востоке России друзьями?
- Их число постоянно растет. Журналистам интересно общаться друг с другом, у них масса общих тем, касающихся профессиональной деятельности, к примеру: как ведут себя тиражи изданий, насколько стремительно на них наступает Интернет или как готовить молодые кадры, отвечающие современным требованиям. Но задача нашего общения гораздо шире: СМИ - это носители и распространители информации, средство культурного обмена, они становятся, по существу, своеобразным мостом, обеспечивающим глубокое понимание и дружбу двух стран.
Обмен информацией, готовыми телевизионными программами и газетными статьями, взаимные стажировки - все это уже есть и, судя по нашему общению с российскими коллегами, будет активно развиваться. К примеру, уже не первый год в эфире Хэйлунцзянского телевидения идут сюжеты из Хабаровска и Владивостока, и наоборот - репортажи наших журналистов смотрят российские зрители. Договоры о сотрудничестве действуют между правительственной «Российской газетой» и журналом «Партнер», учредителем которого выступает пресс-канцелярия Народного правительства провинции Хэйлунцзян.
Такая совместная работа - это наш вклад в укрепление сотрудничества наших государств, которое активно развивается на самом высоком уровне. Председатель КНР Си Цзипин в прошлом году встречался с вашим президентом Владимиром ПУТИНЫМ 5 раз! Правительство России начало активно реализовывать Стратегию развития Дальнего Востока и Байкальского региона, и это открывает новые возможности для сотрудничества с Северо-Восточным Китаем. Госсовет КНР утвердил План по освоению и открытости провинции Хэйлунцзян и северо-восточных районов Внутренней Монголии. Это значит, что политика приграничной открытости перешла на уровень государственной стратегии.
- Многие дальневосточники, и прежде всего деловые люди, узнавали провинцию Хэйлунцзян благодаря именно политике открытости приграничных городов, в частности Суньфуйхэ, а также Харбинской торгово-экономической ярмарке. Это очень показательные примеры того, как можно продвинуть деловые отношения, если им обеспечена поддержка на уровне региональной власти…
- Харбинская ярмарка успешно прошла уже 24 раза. Но в этом году ее ждет ребрендинг, она будет выведена на более высокий уровень Китайско-Российского ЭКСПО. Ее организаторами будут выступать не только правительство нашей провинции, но Министерство коммерции КНР, Министерство экономического развития России. Успех ЭКСПО будет обеспечен при заинтересованном участии региональных властей, предприятий и СМИ приграничных регионов.
- Г-жа Тань, вы сами давно были на Дальнем Востоке? Каковы ваши впечатления?
- В Хабаровске была два года назад. Во Владивостоке - десять лет назад и сейчас открываю его для себя заново. Я готова к восприятию России, мне кажется, я ее уже понимаю. Моя мама хорошо владела русским языком и была автором четырехтомного китайско-русского словаря. Она была известным журналистом и редактором. Русским языком владеют и мои братья. Я думаю, что после сегодняшнего визита тоже начну учить русский! Мне хочется как можно больше узнать о вашей стране. Я искренне надеюсь, что нам удастся организовать много ярких событий в сфере культуры, туризма, молодежной политики. И СМИ будут в этом нашими первыми партнерами и помощниками.
Мои личные впечатления - самые благоприятные. Качество жизни человека в любой стране определяется в том числе и возможностью заниматься спортом, причастностью к культуре, искусству. Все это в России есть. Вы на очень высоком уровне провели зимние Олимпийские игры в Сочи. Здесь, во Владивостоке, мы побывали в новых театре оперы и балета, спортивном комплексе «Фетисов Арена» - мы увидели современный, открытый город, в котором хочется бывать.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
- Развитие без экспериментов
- Регионы Дальнего Востока отработали на ПМЭФе не по-стахановски
- В план "большой социальной стройки" на Дальнем Востоке пока включены 199 объектов
- Более 645 млрд рублей будет инвестировано в регионе в рамках "дальневосточных разделов" 23 госпрограмм
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- На Дальнем Востоке хотят создать свою "Силиконовую долину"
- Треть москвичей передумали брать "дальневосточный гектар" и аннулировали заявления
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
- Новые "тропы" для туристов на Дальнем Востоке получат финансирование
- Китай готовит проекты на миллиарды. Долларов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.