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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:35 |
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ОАО "Дальний Восток" будет выступать как девелопер, инвестор и управляющая компания
То, что курс будет меняться, было заявлено сразу. Сложилось представление, что с принятой Государственной программой развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года регион может зайти в тупик. Не комплексные инвестиционные проекты (КИП), которые представили бизнес и региональные власти, не отраслевые и региональные программы развития, а территории опережающего развития (ТОР), по идее новых управленцев, могут обеспечить энергичное движение к экономическому процветанию Дальнего Востока. Акцент сделан на создание необходимых условий, которые бы обеспечили конкурентоспособность вновь создаваемому бизнесу. Правда, пока с терминологией не все понятно: ТОР - это что, для кого, для чего и каким образом? Ответы на эти вопросы должны появиться уже в ближайшее время. Минвостокразвития в усиленном режиме работает над проектами законов, которые бы помогли быстрее начать запланированный прорыв на внешние рынки.
Одобрено в общих чертах
По итогам прошедшего в феврале совещания по вопросам развития Дальнего Востока премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказал всяческую поддержку идеям Минвостокразвития. Основные принципы создания ТОР были одобрены. Зампредседателя правительства - полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу было поручено «обеспечить завершение согласительных процедур по проектам нормативных правовых актов, предусматривающих наделение Минвостокразвития России дополнительными полномочиями с целью практической реализации приоритетных направлений развития Дальневосточного федерального округа».
Признано необходимым и создание ряда институтов развития, которые, по идее команды министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, должны обеспечить единую систему управления региональным развитием. В нее должны войти ОАО «Дальний Восток», которое будет участвовать в создании и управлении ТОР, АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дальнего Востока», в задачи которого будет входить деятельность по инвестиционному и внешнеэкономическому продвижению ДФО. Для обеспечения «инвесторов необходимыми кадрами за счет привлечения и обучения новых жителей» будет создано АНО «Агентство по развитию человеческого капитала». Также, как следует из документа, размещенного на сайте правительства, будет создано ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» со 100-процентным участием Российской Федерации, которое будет участвовать в финансировании инфраструктуры и проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.
Ответственным министерствам и ведомствам поручено, не откладывая в долгий ящик, проанализировать предложения Минвостокразвития по целевым показателям для ТОР: налоговым ставкам, тарифам на электроэнергию и транспортировку - какие экономические, финансовые и прочие последствия будут иметь такие решения. Минфину совместно с Минвостокразвития необходимо в срочном порядке определить источники финансирования формирования ТОР и институтов развития Дальнего Востока с 2014 года. От федеральных ведомств председатель правительства ждет предложений по радикальным мерам, способным повысить конкурентоспособность со странами АТР. И эти условия ведения предпринимательской деятельности и инвестирования на ТОР, по букве документа, могут выходить «из общих правил регулирования, действующих на территории Российской Федерации».
Деньги вперед
Озвучены и суммы, которые необходимы на решение первоочередных задач: 388 млн рублей Минвостокразвития предлагает выделить на создание «Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дальнего Востока» и еще почти 338 млн - на создание АНО «Агентство по развитию человеческого капитала», и деньги нужны в этом году. Более серьезные объемы финансирования запросил полпред президента Юрий Трутнев. Инвестиции в создание нового Фонда развития Дальнего Востока и в ОАО «Развитие Дальнего Востока» он оценил в 170 млрд рублей. Это, по его словам, деньги не на административные расходы, а прежде всего на подготовку площадок для ТОР - 69 млрд. ОАО «Дальний Восток» будет выступать как девелопер, инвестор и управляющая компания промышленных площадок, инфраструктура которых будет создаваться с участием денег ОАО, и они уже будут предлагаться инвесторам. Предполагается, что права акционера в этом акционерном обществе должны быть переданы Минвостокразвития.
Остальные 100 млрд рублей должны быть направлены в Фонд развития Дальнего Востока и уже через него инвестироваться в проекты развития. «Мы планируем создать новый, отдельно от Внешэкономбанка, Фонд развития Дальнего Востока», - пояснил журналистам Юрий Трутнев. По замыслу, принадлежащий ВЭБу Фонд развития ДВ и БР должен перейти в Минвостокразвития в несколько этапов, но вначале ВЭБ должен передать в правительство 100% акций Фонда, которые потом должны перейти Минвостокразвития вместе с деньгами, уже направленными в 2013 году из федерального бюджета в уставный капитал Фонда.
Не исключено, что такое радикальное решение окончательно созрело у полпреда президента и вице-премьера Юрия Трутнева после участия в совещании, где Фонд презентовал свою деятельность. Говорят, он задал два вопроса: «Когда был создан Фонд?» и «Сколько проектов профинансировано?». Получив ответ, что пока ни одного, попросил закрыть совещание и вышел.
Вина ли Фонда в том, что он в течение почти двух лет не смог заработать как полноценный институт развития, тратя немалые деньги на себя и изучение инвестпроектов? Судя по тому, что Минфину предписывается изменить правила использования капитала, переданного Фонду, ошибка была допущена изначально уже в идеологии его создания. Об этом, кстати, бесконечно говорили дальневосточные губернаторы и бывший полпред Виктор Ишаев. Возвратные деньги, дороже кредитов банков, с массой отягощающих условий их предоставления вряд ли бы помогли сделать погоду. А механизмов, которые бы обеспечивали софинансирование инфраструктурных проектов частным капиталом, так и не появилось. И этот вопрос по-прежнему один из коренных: на каких условиях будут работать деньги Фонда, у которого, может быть, появится новый хозяин?
Глобальный переезд
Наполнить дальневосточный бюджет деньгами и расшевелить деловую жизнь в регионе, по мнению ответственных за регион чиновников, должны переезд в наши края федеральных министерств и регистрация здесь офисов крупных компаний с госучастием. Юрию Трутневу поручено подготовить список хозяйствующих субъектов с государственным участием, которым будет предложено зарегистрироваться и разместить офисы на Дальнем Востоке, поближе к территориям, на которых они ведут деятельность и где генерируется их прибыль.
После совещания Юрий Трутнев пояснил журналистам: «Речь идет о переносе головных офисов, переезде рабочего персонала, а в случае госкомпаний - о переносе налогооблагаемой базы на Дальний Восток».
Эту идею с энтузиазмом восприняли руководители территорий, бюджеты которых за последние годы были в значительной степени опустошены именно тем, что основные региональные предприятия, перешедшие в собственность компаний, зарегистрированных в Москве, перевели туда и головные офисы и значительную часть налогов. А требование регистрировать на территории действующие производства хотя бы в форме филиалов далеко не все хотели слышать.
Уже в феврале горячо обсуждалась новость о переводе в Хабаровск Агентства по рыболовству. Мол, поближе к дальневосточным рыбакам.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
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