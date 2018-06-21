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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:14 |
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На Дальнем Востоке индустриальные парки поборются за деньги
Система финансовой поддержки проектов создания на территории Дальнего Востока индустриальных парков требует изменений с учетом приоритетного развития макрорегиона. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА по итогам совещания, посвященного вопросам создания сети индустриальных парков в ДФО.
Заседание прошло в Хабаровске под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА с участием представителей федеральных ведомств, экспертов и руководителей дальневосточных регионов.
«Мы рассматриваем индустриальные парки как один из инструментов повышения экономической активности в регионах, прежде всего ориентированный на проекты малого и среднего российского бизнеса. Если мы научимся создавать индустриальные парки, то затем сможем перейти к более крупным проектам - территориям опережающего развития, ориентированным на глобальную конкурентоспособность», - сказал министр.
По мнению специалистов, на Дальнем Востоке оптимальная площадь для размещения индустриального парка может составить около 40 гектаров. На создание одного технопарка государство выделяет до 600 млн рублей. Однако, как отметил в ходе совещания Юрий Трутнев, этих средств сегодня недостаточно.
«При существующей методике софинансирования 20% суммы должен вложить регион, остальные 80% дает федеральный бюджет. Но мы говорим о том, что для Дальнего Востока надо менять пропорцию: 10% - средства регионов и 90% - средства федеральные. В этом случае от региона потребуется около 60 млн рублей - это вполне доступные средства», - сказал Юрий Трутнев.
В связи с этим Минвостокразвития в ближайшее время проработает вопрос о гарантированном финансировании создающихся технопарков, с тем чтобы регионы, потратив собственные средства, не остались без федеральной поддержки. Кроме того, будет скорректирована Программа развития малого и среднего бизнеса РФ, в рамках которой выделяются средства на технопарки, с учетом государственных приоритетов развития Дальнего Востока.
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