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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвестиционные возможности вместо незаконного промысла
Потерянные и невозвратные деньги
Тон заседанию в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края задал генеральный прокурор России Юрий ЧАЙКА. По его словам, только 6% общего ущерба от незаконного вылова морепродуктов на Дальнем Востоке государству удается возместить. Вина за это лежит, по мнению генпрокурора, на контролирующих и надзорных органах, следователях, судебных приставах и прокурорах.
- Почти 70% всех уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного вылова морепродуктов, относится к браконьерству и контрабанде. По данным прокуратуры, в 2014 году ущерб от действий браконьеров составлял около 711 млн рублей, в 2015 году - 740 млн рублей. От общего размера ущерба взыскано в 2014 году 5,9%, в 2015 году - 5,1%, - отметил Чайка.
По словам генпрокурора, «нарушения в области рационального использования биоресурсов носят распространенный характер и допускаются всеми участниками отношений в области рыболовства и рыбоводства».
Так, Минсельхоз до сих пор не принял правовые акты, устанавливающие перечень судов и орудий лова для прибрежного рыболовства и промышленного вылова биоресурсов в новых районах добычи. «Только после протеста замгенпрокурора Росрыболовством из положений о территориальных управлениях исключены незаконные нормы, наделяющие их правом предоставлять рыбопромысловые участки для товарного рыболовства», - проиллюстрировал неправовую деятельность рыбнадзора Юрий Чайка.
Как отметил в своем докладе замгенпрокурора РФ Юрий ГУЛЯГИН, эффективной борьбе с бесконтрольным выловом биоресурсов мешает отсутствие катеров у пограничников и слабое оснащение их подразделений. Так, «одними из причин бесконтрольного вылова касаток в море явились неисправность двух пограничных катеров и неполнота штатных единиц корабельно-катерного состава погрануправления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области».
- Масштабный незаконный промысел биоресурсов не может осуществляться без коррумпированных связей, - констатировал заместитель генпрокурора. По его оценке, браконьерство является лишь начальной стадией «цепи деяний, связанных с оборотом продуктов переработки биоресурсов, их контрабандой, отмыванием преступных доходов. В первом квартале 2016 года количество выявленных преступлений в сфере рыбодобычи возросло на 16%, большинство из них - административно наказуемые.
Замгенпрокурора также считает, что надо изменить существующую систему приватизации морских судов, конфискованных в пользу государства, а существующая система хранения конфискованных судов влечет значительные расходы бюджетных средств.
- В Сахалинской области на хранение двух кораблей с момента включения их в план приватизации и до их продажи (2 года и 7 месяцев) было потрачено 11,6 млн рублей, тогда как общая сумма от их реализации составила 1,2 млн рублей, - привел пример Юрий Гулягин. - Действующий порядок продажи подобных судов является растянутым и влечет значительные расходы бюджетных средств на хранение, существенно превышающие их рыночную стоимость, - отметил заместитель генпрокурора. По его словам, сейчас в органах Росимущества находятся 62 конфискованных судна, которые требуют значительных средств на их хранение.
Границы рыбацкой удачи
Пожалуй, самым заметным на «рыбной» коллегии стало выступление президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александра ФОМИНА.
Свой спич он посвятил прессингу рыбаков со стороны силовиков.
- Мы сегодня вынуждены всю свою производственную деятельность подстраивать так, чтобы это было удобно инспектору пограничной службы. В марте этого года капитан судна «Партизан» (судовладелец - ООО «СК «Гудзон») шел в штормовых условиях от Невельска на Сахалине к Петропавловску-Камчатскому. При этом он допустил пересечение государственной границы в координатах и по времени, которые незначительно отличались от тех цифр, которые он дал в уведомлении. Понятно, шторм, отнесло. В итоге капитан был оштрафован на 450 тыс. рублей, судовладелец - на 11,5 млн рублей, - эмоционально докладывал руководитель ассоциации. - Такое ощущение, что из нас делают шпионов и на нас выполняются все планы.
Мониторингом по бесхозяйственности
Минвостокразвития на заседании предложило совместно с Генпрокуратурой РФ решать проблемы взаимодействия госорганов и рыбохозяйственных предприятий. «Предлагаем создать совместную с Генпрокуратурой постоянно действующую рабочую группу, которая проведет правовую оценку негативных практик в сфере взаимодействия рыбаков и госорганов», - сказал глава ведомства Александр ГАЛУШКА.
Министр отметил, что нужна эффективная работа по снятию избыточных административных барьеров для бизнеса в рыбохозяйственной отрасли, создаваемых органами пограничного, таможенного, ветеринарного контроля.
- По оценкам Дальневосточных рыбохозяйственных объединений, финансовые потери отрасли, связанные с административными барьерами, оцениваются в объеме до 15 млрд рублей ежегодно. Здесь мы можем наблюдать низкое качество работы государственных структур. Нет ответственности для них, - сказал он.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока также предложил разработать методику объективной оценки незаконного, нерегулируемого и несообщаемого рыболовства (в УК РФ - браконьерство).
- Невозможно противодействовать тому, что невозможно каким-либо образом идентифицировать. У нас до сих пор нет принятой и понятной методики оценки ННН-промысла. Любые оценки основываются на фрагментарных данных и экспертных мнениях, - сказал Галушка.
Он предложил прокурорскому сообществу и представителям Росрыболовства, силовых и правоохранительных ведомств совместно подготовить проект методики оценки. «Практический опыт, накопленный органами прокуратуры в этом направлении, чрезвычайно важен и востребован нами», - отметил Галушка.
Национальный план действий по ликвидации ННН-промысла был принят в конце 2013 года. Один из целевых показателей плана - снижение на 44% нарушений законодательства в сфере рыболовства (145 тыс. нарушений в 2011 году).
- Принято решение создать рабочую группу, которая будет анализировать ситуацию с проблемами, возникающими в рыбодобывающей отрасли. По результатам совместной нашей работы наши коллеги и мы будем информировать президента и правительство, - сказал генпрокурор Юрий Чайка по итогам заседания.
Другой его участник - депутат Госдумы Ирина Яровая добавила, что к работе группы подключатся и представители российского парламента, которые возьмут на себя мониторинг практики применения законодательства о рыболовстве.
Кроме того, Юрий Чайка сообщил журналистам о принятом решении создать на Дальнем Востоке региональную природоохранную прокуратуру. «Мы намерены усилить прокурорский надзор в сфере охраны природных биоресурсов. Поэтому принято решение о создании природоохранной прокуратуры Дальневосточного региона», - сказал журналистам Чайка. Он уточнил, что в зоне ответственности нового окружного правонадзорного ведомства пока будут три региона Дальнего Востока - Хабаровский и Приморский края и Амурская область.
Аквакультурная политика экономического роста
Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтении закон об инвестиционных квотах (так называемые «квоты под киль»), в котором прописан механизм выделения до 20% квот под инвестиционные обязательства рыбодобывающих компаний. Принятие поправок на финальном заседании Госдумы анонсировал в Хабаровске Александр Галушка.
Кроме этого, он считает, что рыбозаводы и проекты по их строительству должны получить такую же поддержку, что и комплексные инвестиционные проекты. «Там есть уже работающий механизм по выделению средств на создание инфраструктуры. Нужно, чтобы такой же механизм работал и в отношении рыбоводных заводов», - добавил Галушка.
Кроме того, предлагается предоставлять рыбоводным хозяйствам земельные участки без торгов и разрешить заниматься аквакультурой на рыбопромысловых участках. На аквакультуру предлагается распространить механизмы государственной поддержки через сельскохозяйственное страхование.
«Планируем также решить и проблему частных лососевых рыбоводных заводов, инвесторы которых уже вложили средства, но в силу закона не могут без торгов оформить прилегающие рыбоводные участки», - отметил глава Минвостокразвития.
Первый единый аукцион по продаже участков морской акватории для аквакультуры состоится в сентябре на Восточном экономическом форуме, сообщил министр.
«Мы договорились, что участки под аквакультуру будут публиковаться на интерактивной карте и выставляться на единые аукционы с открытым доступом. Первый такой аукцион состоится на втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. На форуме также будет представлена интерактивная карта рыбоводных участков на Дальнем Востоке», - сказал Галушка.
По его словам, предоставление под аквакультуру всей пригодной морской акватории должно быть завершено до 1 января 2019 года.
«Президентом задан вектор развития рыбной отрасли - это использование потенциала водных биоресурсов в целях привлечения инвестиций и экономического роста государства и его территорий, - отметил Галушка. - Ежегодно Дальний Восток обеспечивает две трети общего вылова рыбы в России. В 2015 году выручка рыбохозяйственных организаций на Дальнем Востоке выросла на 84%, достигнув значения в 154 млрд рублей. Под развитие аквакультуры пригодны 2 млн га морской акватории у побережья Японского и Охотского морей, из них используется сегодня менее 20 тыс. гектаров. На Дальнем Востоке возможно выращивать более 1 млн тонн водных биоресурсов, сейчас выращивается около 5 тыс. тонн. По нашим оценкам, реализация приоритетов развития обеспечит в ближайшие 3-5 лет приток инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока в объеме свыше 150 млрд рублей. При текущей инвестиционной активности в отрасли эта цифра может быть достигнута в течение 30 лет», - добавил министр.
Сергей МИНГАЗОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год.
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