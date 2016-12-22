|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:40 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Конгресс инженеров становится прикладным
Теперь конгресс попал в список оргмероприятий комплексного плана стратегического развития Комсомольска-на-Амуре, и с 2017 года это уже будет событием всероссийского значения и статуса.
Инжиниринг в ассортименте
На базе технического университета в Комсомольске-на-Амуре (КнАГТУ) будет создан дальневосточный центр инжиниринга. Об этом рассказала на пресс-конференции министр образования и науки Хабаровского края Алла КУЗНЕЦОВА. По ее словам, вуз из Комсомольска-на-Амуре стал победителем конкурса, который проводило федеральное министерство образования и науки. На создание центра будет направлено 40 млн рублей федеральных средств в этом году и 60 млн рублей - в следующем.
Центр инжиниринга необходим для апробации результатов научно-исследовательских работ и представления их заказчикам для применения в производстве, отметил директор АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» Дмитрий ХВОСТИКОВ. Уже через три года работы центр, по его мнению, сможет зарабатывать до 300 млн рублей в год на заказах крупнейших предприятий и корпораций.
В качестве примера успешной инжиниринговой работы Хвостиков привел линию по оцинковыванию, которая работает в Хабаровске, а была создана одним из малых инновационных предприятий, выросших на КнАГТУ. В свою очередь Кузнецова рассказала о технологии металлообработки, созданной в университете, которая позволяет экономить от 18 до 51 млн рублей при производстве одного самолета.
- Модельный станок уже создан и работает в КнАГТУ, но нет ни источников финансирования, ни возможности запустить его в массовом производстве. Инжиниринг - это как раз про то, какие шаги нужно проделывать, чтобы новые технологии внедрялись на производстве, - сказала министр образования региона. Кроме того, как сообщил Хвостиков, для упрощения возможности малого бизнеса работать на крупные предприятия региона планируется создать центр стандартизации и сертификации Хабаровского края. Именно этот центр станет ускорителем для процесса передачи инновационных технологий из вузов и лабораторий на производство.
Начальник отдела по взаимодействию с вузами и научными организациями минобрнауки края Алексей СУНДУКОВ добавил, что инжиниринговый центр КнАГТУ будет профилироваться на изучении и практических испытаниях инновационных материалов и технологий, проводить технический аудит предприятий, заниматься компьютерным инжинирингом, в том числе разработкой управляющих программ для станков. «Кадровый состав будет формироваться в основном за счет студентов и аспирантов университета. Это позволит в полной мере раскрыть их научно-технический потенциал», - отметил Алексей Сундуков.
По словам ректора техуниверситета Эдуарда ДМИТРИЕВА, с участием университета будет создано отдельное юридическое лицо, которое будет оказывать инжиниринговые услуги предприятиям всего Дальнего Востока.
Университет также намерен сотрудничать с Московской школой инжиниринга, которая планирует создать в Хабаровском крае центр образовательной и консультационной поддержки инновационных проектов промышленных предприятий.
Композитная диспозиция для судостроителей
В партнерстве с композитным кластером Санкт-Петербурга и Средне-Невским судостроительным заводом (СНСЗ) на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) будет запущено производство по выпуску композитных материалов для гражданского (транспортного, рыболовного, маломерного) судостроения и военного кораблестроения. Об этих планах, реализация которых уже началась в ходе модернизации производственных мощностей АСЗ, было заявлено на конгрессе. Поэтому второй важнейший блок пленарных дискуссий и круглых столов был связан именно с композитным судостроением.
Наиболее широко известны и применяются в промышленном производстве полимерные композиционные материалы. Их производство и использование - приоритетное инновационное направление в Объединенной судостроительной компании (ОСК). Так, в Санкт-Петербурге уже создано производство плоских композитных панелей, которые поставляются в Дальневосточный федеральный округ, где из них собираются объемные конструкции - надстройки для военных кораблей. Под эгидой Минобрнауки РФ началась реализация проекта по производству серии катамаранов из композитных материалов для нужд морских вузов.
- Мы уже производим на АСЗ из композитных материалов объемные надстройки для кораблей. После модернизации производства эти мощности удвоятся. Остов здания под размещение производства по выпуску композитных материалов уже готов, в нем ведутся отделочные работы, - рассказал журналистам вице-президент ОСК по техническому развитию Дмитрий КОЛОДЯЖНЫЙ. По его словам, в перспективе в кооперации с СНСЗ на АСЗ планируется выпуск панелей из композитов для военных кораблей и гражданских судов.
- Мы также надеемся на кооперацию с наукой: у Комсомольского-на-Амуре технического университета есть серьезные наработки в технологиях создания композитов, - отметил Колодяжный.
В феврале 2016 года в КнАГТУ была создана лаборатория композитных материалов. Под участки лаборатории в технопарке вуза выделено 95 кв. метров. Всего в ней три участка: раскроя и сборки, механической обработки и термообработки композиционных изделий. Лаборатория создана при участии ПАО «АСЗ». Помимо судостроения, на АСЗ ведутся разработки композитов для железнодорожной и строительной отраслей.
Для лаборатории закупили уникальное оборудование. В частности - не имеющую аналогов производственную установку для лазерного раскроя и измерения композиционных материалов, которую готовит к серийному выпуску компания «Композит-ДВ» (КнАГТУ). Для производства будет использована технология вакуумной диффузии. Сотрудники лаборатории прошли обучающие семинары с участием специалистов из Японии и стажировки в Бельгии.
В свою очередь, генеральный директор композитного кластера Санкт-Петербурга Вадим ЗАЗИМКО отметил, что большие перспективы имеют проекты создания речных маломерных судов из композитов. «В Санкт-Петербурге в этом году уже будет спущено на воду первое подобное судно. Оно значительно дешевле, быстроходнее и экономичнее по сравнению с традиционными аналогами», - рассказал гендиректор санкт-петербургского кластера.
Он также обратил внимание на возможности применения композитных материалов в мостостроительстве и других отраслях индустрии. Так, в Санкт-Петербурге, по его словам, уже введен в строй мост с конструкциями из композитов. По итогам дискуссии руководители санкт-петербургского кластера и инновационного кластера авиа- и судостроения Хабаровского края договорились о сотрудничестве и подписали соглашение.
Осторожный оптимизм оптимизации
В Хабаровском крае работают два судостроительных завода, которые входят в ОСК, - Амурский в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровский. Амурский судостроительный завод создавался для строительства атомных и дизельных подводных лодок, в последние годы работает над серией военных корветов для Тихоокеанского флота (в работе 4 заказа, еще один корвет был заложен на АСЗ 1 июля, в день 80-летия завода). Предполагается, что на базе АСЗ также будут проходить ремонт и модернизацию дизельные подводные лодки «Варшавянка». Несмотря на наличие заказов, завод находится в непростой финансовой ситуации из-за высокой долговой нагрузки.
Хабаровский судостроительный завод работает над скоростными судами для местных речных линий (глиссеры и суда на воздушных подушках) по заказу регионального правительства и претендует на строительство рыболовецких судов, опыт производства которых у него есть.
На АСЗ также планируется создать технопарк для размещения собственных механообрабатывающих производств и выпуска продукции судового машиностроения и выделить площадки для резидентов ТОР «Комсомольск».
Между тем краевые власти ранее не исключали возможности, что на новые производственные мощности АСЗ по выпуску композитов также будет распространен режим территории опережающего развития. ТОР «Комсомольск» была создана первой в России. Здесь уже зарегистрировано 4 резидента, подано еще 9 заявок, общий объем заявленных инвестиций составляет 20 млрд рублей.
Сергей МИНГАЗОВ, специально для «Дальневосточного капитала».
- Процедура получения налоговых льгот для отдельных инвестиционных проектов упрощена на Камчатке
- Дальневосточная таможня дает добро и ответы
- Дальний Восток вступает в золотой век газа
- Лоббисты проиграли битву за квоты
- Восточный экономический форум запрограммировал развитие Дальнего Востока
- Сбербанк представил проект "Особенный банк" для людей с особыми потребностями
- Конгресс инженеров становится прикладным
- Инвестиционные возможности вместо незаконного промысла
- Перепрыгнуть через барьер
- Нина ОСОВИЦКАЯ, консультант проекта "Премия "HR-бренд", разработчик методологии Рейтинга работодателей России: HR-бренд способен привлечь лучшие кадры
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.