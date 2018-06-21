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28 Мая 2014, 10:01 | Часовой пояс

Правительство России берет курс развития - на АТР

Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе рабочей поездки на Дальний Восток подчеркнул, что Россия заинтересована в инвесторах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в конце апреля побывал на Дальнем Востоке с визитом. Результатом рабочей поездки, в рамках которой он посетил Хабаровск, Еврейскую автономную область и Магадан, был вынесен ряд важных для региона решений.

Глава кабинета министров начал свою поездку по региону с Магаданской области, где провел совещание по перспективам развития рыбохозяйственного комплекса России. В работе совещания приняли участие главы дальневосточных регионов, руководители министерств, федеральных ведомств, крупных рыбопромышленных компаний.

Также Дмитрий Медведев посетил Магаданский морской торговый порт, встретился с коллективом научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Владимиром ПЕЧЕНЫМ, на которой шла речь о реализации программ в области образования и здравоохранения.

В Еврейской автономной области Дмитрий Медведев провел совещание по социально-экономическому развитию. Он подчеркнул, что социально-экономические показатели развития Еврейской автономной области в целом демонстрируют позитивную динамику. В текущем году рост объемов промышленного производства составил около 2%, что лучше, чем по стране в целом. За последние четыре года наблюдался рост инвестиционной активности, появились и достаточно крупные инфраструктурные проекты, что важно для региона, - это строительство нефтепровода ВСТО-2, Облученского тоннеля, горно-металлургического комбината. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличился с 45 тысяч рублей в 2009 году до 67 тысяч.

На двухсторонней встрече премьер-министра РФ и губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА шел разговор о ликвидации последствий паводка и выполнения социальных программ.

По словам главы российского правительства, в ликвидации последствий паводка не нужно ограничиваться только решением жилищных вопросов и восстановлением пострадавших объектов. «Работа, которая развернута в регионе, в том числе по строительству детских садов и других социальных объектов, не должна останавливаться в контексте наводнения», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Также Дмитрий Медведев посетил в Хабаровске несколько производственных и спортивных объектов.

В частности, он побывал на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, где завершилась масштабная реконструкция, посетил Хабаровский судостроительный завод, встретился с трудовыми коллективами предприятий. Кроме того, Дмитрий Медведев осмотрел дворец хоккея с мячом «Арена «Ерофей».

В завершении визита глава кабинета министров провел заседание правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока. На совещании шла речь о ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, реализации крупных инвестиционных проектов, обсуждение итогов работы Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. В ходе заседания комиссии Дмитрий Медведев сделал несколько важных заявлений. В частности, премьер дал неудовлетворительную оценку деятельности Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, действующего под эгидой Внешэкономбанка. «Тот механизм принятия решений, который есть, даже относительно небольшого объема денег, заложенного в Фонд, не работает», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В этой связи он поручил правительству и ВЭБу в месячный срок принять решение, которое обеспечит эффективность в деятельности Фонда.

Глава российского кабмина также сказал о том, что работе по переводу на Дальний Восток офисов некоторых государственных компаний будет придан новый импульс. Помимо того, он сообщил, что Россия особо заинтересована в инвесторах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Дальнем Востоке.

«В нынешних условиях и принимая во внимание специфику Дальнего Востока мы, конечно, особо заинтересованы в инвесторах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - из Китая, Японии, Кореи и других государств», - сказал Д. Медведев.

Он подчеркнул, что для наращивания сотрудничества есть много возможностей, и сообщил, что в ближайшее время проведет отдельное совещание по этому вопросу.

При отборе инвестпроектов на Дальнем Востоке необходимо учитывать и то, что эффективность капиталовложений в этом регионе ниже, чем в других субъектах РФ, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«При их реализации возникает масса трудностей из-за высокой капиталоемкости, длительной окупаемости таких проектов, плюс к этому на Дальнем Востоке инвестор вынужден нести дополнительные затраты при строительстве необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры, поэтому при всех прочих равных эффективность капвложений здесь, к сожалению, пока объективно ниже, чем в других российских регионах, я имею в виду по сопоставимым проектам. Поэтому мы должны учитывать это при отборе проектов для финансирования в рамках государственной программы социально-экономического развития», - сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока.

Премьер напомнил, что объем утвержденного финансирования по этой программе до 2020 года составляет 346 миллиардов рублей.

По сообщениям информагентств.

Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

Теги: АТР  ХНПХ  правительство 


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