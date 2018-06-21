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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Правительство России берет курс развития - на АТР
Председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в конце апреля побывал на Дальнем Востоке с визитом. Результатом рабочей поездки, в рамках которой он посетил Хабаровск, Еврейскую автономную область и Магадан, был вынесен ряд важных для региона решений.
Глава кабинета министров начал свою поездку по региону с Магаданской области, где провел совещание по перспективам развития рыбохозяйственного комплекса России. В работе совещания приняли участие главы дальневосточных регионов, руководители министерств, федеральных ведомств, крупных рыбопромышленных компаний.
Также Дмитрий Медведев посетил Магаданский морской торговый порт, встретился с коллективом научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Владимиром ПЕЧЕНЫМ, на которой шла речь о реализации программ в области образования и здравоохранения.
В Еврейской автономной области Дмитрий Медведев провел совещание по социально-экономическому развитию. Он подчеркнул, что социально-экономические показатели развития Еврейской автономной области в целом демонстрируют позитивную динамику. В текущем году рост объемов промышленного производства составил около 2%, что лучше, чем по стране в целом. За последние четыре года наблюдался рост инвестиционной активности, появились и достаточно крупные инфраструктурные проекты, что важно для региона, - это строительство нефтепровода ВСТО-2, Облученского тоннеля, горно-металлургического комбината. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличился с 45 тысяч рублей в 2009 году до 67 тысяч.
На двухсторонней встрече премьер-министра РФ и губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА шел разговор о ликвидации последствий паводка и выполнения социальных программ.
По словам главы российского правительства, в ликвидации последствий паводка не нужно ограничиваться только решением жилищных вопросов и восстановлением пострадавших объектов. «Работа, которая развернута в регионе, в том числе по строительству детских садов и других социальных объектов, не должна останавливаться в контексте наводнения», - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Также Дмитрий Медведев посетил в Хабаровске несколько производственных и спортивных объектов.
В частности, он побывал на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, где завершилась масштабная реконструкция, посетил Хабаровский судостроительный завод, встретился с трудовыми коллективами предприятий. Кроме того, Дмитрий Медведев осмотрел дворец хоккея с мячом «Арена «Ерофей».
В завершении визита глава кабинета министров провел заседание правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока. На совещании шла речь о ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, реализации крупных инвестиционных проектов, обсуждение итогов работы Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. В ходе заседания комиссии Дмитрий Медведев сделал несколько важных заявлений. В частности, премьер дал неудовлетворительную оценку деятельности Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, действующего под эгидой Внешэкономбанка. «Тот механизм принятия решений, который есть, даже относительно небольшого объема денег, заложенного в Фонд, не работает», - подчеркнул Дмитрий Медведев.
В этой связи он поручил правительству и ВЭБу в месячный срок принять решение, которое обеспечит эффективность в деятельности Фонда.
Глава российского кабмина также сказал о том, что работе по переводу на Дальний Восток офисов некоторых государственных компаний будет придан новый импульс. Помимо того, он сообщил, что Россия особо заинтересована в инвесторах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Дальнем Востоке.
«В нынешних условиях и принимая во внимание специфику Дальнего Востока мы, конечно, особо заинтересованы в инвесторах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - из Китая, Японии, Кореи и других государств», - сказал Д. Медведев.
Он подчеркнул, что для наращивания сотрудничества есть много возможностей, и сообщил, что в ближайшее время проведет отдельное совещание по этому вопросу.
При отборе инвестпроектов на Дальнем Востоке необходимо учитывать и то, что эффективность капиталовложений в этом регионе ниже, чем в других субъектах РФ, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«При их реализации возникает масса трудностей из-за высокой капиталоемкости, длительной окупаемости таких проектов, плюс к этому на Дальнем Востоке инвестор вынужден нести дополнительные затраты при строительстве необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры, поэтому при всех прочих равных эффективность капвложений здесь, к сожалению, пока объективно ниже, чем в других российских регионах, я имею в виду по сопоставимым проектам. Поэтому мы должны учитывать это при отборе проектов для финансирования в рамках государственной программы социально-экономического развития», - сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока.
Премьер напомнил, что объем утвержденного финансирования по этой программе до 2020 года составляет 346 миллиардов рублей.
По сообщениям информагентств.
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