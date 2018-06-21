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28 Мая 2014, 12:54 | Часовой пояс

ДФО предложено сделать зоной

Законодательную базу для развития макрорегиона обсудили участники заседания парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" в Якутске.

В рамках встречи состоялось заседание рабочей группы Совета Федерации по проекту Федерального закона «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Законопроект представил его автор, заместитель председателя Совета Федерации РФ Вячеслав ШТЫРОВ. Парламентарии одобрили многогранность документа, отметив, что законопроект не противоречит варианту закона, подготовленному Минвостокразвития. Оба законопроекта направлены на повышение уровня инвестиционной политики и улучшение жизни дальневосточников и жителей Байкальского региона. Парламентарии полагают, что должны быть приняты оба документа при условии, что они будут синхронизированы между собой, заявил на пресс-конференции в Хабаровске председатель ассоциации Виктор ЧУДОВ.

В ходе обсуждения закона было решено внести некоторые поправки. В документе есть главы, связанные с развитием особых экономических зон. Как известно, в правительство уже внесены значительные изменения в этой области, кроме того, существует закон об особых экономических зонах - поэтому парламентарии сочли лишним детально расписывать его в законе о развитии Дальнего Востока, посчитав необходимым отразить в документе лишь основные моменты. Такие же замечания касаются упоминания государственно-частного партнерства: в настоящее время на рассмотрение в Госдуму внесен закон о ГЧП, поэтому можно не перегружать обсуждаемый документ, полагают представители ассоциации. Пройдя фильтр обсуждения с парламентариями регионов, вариант законопроекта о развитии дальневосточных и байкальских территорий будет представлен президенту РФ до конца апреля.

По словам Виктора Чудова, у законотворцев остались вопросы к документу, представленному федеральным министерством: проект закона о территориях опережающего развития (ТОР) вызвал у членов ассоциации ощущение «противопоставления».

- Предложенный Минвостокразвития проект закона несколько вводит в заблуждение, поскольку в названии указано «О территориях опережающего развития и иных мерах господдержки регионов Дальнего Востока». На самом деле документ практически не содержит иных мер поддержки, а в основном закон регламентирует создание ТОРов, - пояснил Виктор Чудов. Тем не менее он считает, что законопроект о ТОРах более революционный, чем закон «Об особых экономических зонах», поскольку может привести не только к упрощению налогового режима для инвесторов, но будет способствовать разбюрократизации процесса образования ТОРов и работы резидентов.

- Документом предусмотрены существенное ускорение решения вопросов, связанных с выделением земельных участков, установлением льготного режима, подключением к энергетическим сетям, предусмотрен механизм компенсации расходов на транспортную инфраструктуру. В целом закон позволит создать для резидентов ТОРов условия не хуже, чем существующие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впрочем, для полноценной работы закона предстоит внести серьезные изменения в существующую нормативную базу. Тарифы, которые будут предусмотрены в ТОРах, не должны будут превышать среднероссийские. Предстоит предусмотреть механизмы компенсации в случае, если где-то тарифы будут выше, - тогда это будут рыночные условия, - заявил Виктор Чудов.

Во время встречи ассоциации депутатами рассмотрено решение ГД РФ о компенсации за счет средств субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, расходов, связанных с оплатой работающим у них лицам стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно раз в два года. Парламентарии сошлись во мнении, что подобная мера станет значительной поддержкой для дальневосточников. Впрочем, с механизмом оказания помощи участники заседания не согласны, и парламентская ассоциация подготовила предложение для обсуждения в Совете Федерации.

Среди прочих был рассмотрен вопрос о привлечении организаций высокотехнологического производства, нефте- и газохимического комплекса, реализующих масштабные проекты, к решению социально-экономических задач территорий. На сегодняшний день, принимая крупного инвестора, региональные власти заключают с ним социальное соглашение. Представители ассоциации считают, что подобные соглашения должны в обязательном порядке заключаться в субъектах, однако законодательно закрепить подобную обязанность депутаты нужным не считают.  

Мария КОНСТАНТИНОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

 

Теги: ТОР  ДФО  инвестиции 


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