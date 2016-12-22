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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сбербанк представил проект "Особенный банк" для людей с особыми потребностями
В мае 2016 года стартовала исследовательская программа, по результатам которой Сбербанк совместно с партнерами предложит людям с особыми потребностями специально разработанные для них решения. В частности, таким клиентам банка будет предложено получить ряд услуг на дому. Другим пилотным проектом станет использование в отделениях электронного сурдопереводчика – программного обеспечения для перевода звучащей речи на язык жестов. Тестовые запуски начнутся в сентябре, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
«Миссия проекта «Особенный банк» – дать каждому человеку возможность жить полной и интересной жизнью благодаря сервисам Сбербанка, – отметил управляющий директор департамента развития отношений с клиентами Сбербанка Владислав Крейнин. – «Особенный банк» – это экосистема продуктов и сервисов для клиентов банка с инвалидностью, построенная с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям. Проектировать наши сервисы мы будем вместе с лучшими экспертами из НКО и нашими клиентами».
«Расширение доступа к финансовым услугам и распространение финансовых знаний – приоритетные направления работы Masterсard во всем мире и в России, – сказала Галина Ганеева, вице-президент Masterсard в России. – Мы делаем все возможное для того, чтобы наши технологии и знания были доступны россиянам, и с большим вниманием относимся к проекту «Особенный банк». Эта инициатива, требующая большой исследовательской работы, предоставит решения и продукты, которых еще не было и которые позволят всем гражданам получать современные банковские услуги одинаково просто и удобно».
На сегодняшний день 37% подразделений Сбербанка адаптированы под нужды людей с особенными потребностями. 16 856 банкоматов Сбербанка расположены на более низком уровне для удобного доступа на инвалидной коляске, 9 808 – оборудованы азбукой Брайля. Слабовидящие могут оформить в Сбербанке операцию с использованием факсимиле.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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