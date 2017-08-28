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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 03:20 |
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На Дальнем Востоке инвестиционные проекты нанижут на энергомост
От создания энергомоста зависит освоение Баимской рудной зоны на Чукотке. Баимское относят к категории гигантских месторождений медно-порфирового генезиса. Совокупный ресурсный потенциал Баимской площади превышает 27 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота. Для освоения месторождения необходима развитая энергетическая инфраструктура. Чтобы запустить новые производства, строится энергомост Магадан - Чукотка, создается внешняя линия инфраструктуры - ВЛ 220 кВ Омсукчан - ПП - Песчанка. Создание энергомоста обеспечит замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС.
Надежное энергоснабжение необходимо для эффективной реализации крупнейших инвестпроектов на территории Магаданской области - освоения месторождений Наталка, Павлик. Существенный толчок развитию проектов даст и снижение тарифов на электричество до среднероссийского уровня.
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