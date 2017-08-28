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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 03:20 |
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Канадское бизнес-сообщество заинтересовано в сотрудничестве
Ожидается, что в состав делегации войдут около 10 канадских компаний, среди которых такие всемирно известные корпорации, как Kinross Gold, Bombardier, Pratt & Whitney Canada, SNC Lavalin, а также председатель национального совета директоров CERBA Лу НАУМОВСКИЙ, президент компании Rare Capital Corp и председатель совета директоров CERBA Британской Колумбии Эрин ЧАТТЕР, вице-президент компании Ronald A. Chisholm и председатель московского совета CERBA Нейтан ХАНТ.
В рамках стратегического партнерства между CERBA и фондом «Росконгресс» представители компаний из горнометаллургического, аэрокосмического, сельскохозяйственного, финансового секторов представят собственный опыт ведения бизнеса в России и внесут предложения по дальнейшему улучшению делового и инвестиционного климата для иностранного бизнеса.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год.
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