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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 30 Марта, 23:13 |
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"Сначала наши интересы, а потом - экспорт"
Размышляя о сельском хозяйстве, главы дальневосточных регионов испытывают самые разные чувства. Тут намешаны и гордость, и чувство стыда, и вера в собственные силы. И, конечно же, все как один надеются на поддержку федерального центра. Кратким обзором их высказываний на эту тему мы обозначили общий вектор сельскохозяйственного развития Дальнего Востока, выделив вопросы, требующие первостепенного решения, и акцентировав внимание на направлениях роста.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Губернатор Амурской области Василий ОРЛОВ: «Амурская область является житницей Дальнего Востока - такая избитая фраза, но это действительно так. У нас 1 миллион 280 тысяч гектаров пахотной земли, примерно половина от общей пахоты на Дальнем Востоке. Мы больше 1 миллиона тонн сои ежегодно выращиваем, это 40% сои, которая выращивается в стране, это наша главная культура. В этом году у нас было примерно 1 миллион 50 тысяч тонн сои. По советским если временам - это очень хороший показатель, но мы не добрали примерно 200 тысяч тонн сои, по оценкам специалистов, потому что год был очень тяжелый, у нас были ЧС, обводнение, ливневые осадки и так далее. Специалисты говорят, что на нашей земле потенциально можно выращивать до двух миллионов тонн сои, это для нас очень важно, это наша главная стратегическая культура. И сельскому хозяйству у нас посвящено такое значительное внимание».
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Губернатор Еврейской автономной области Александр ЛЕВИНТАЛЬ: «У нас пашня исконно была в два раза больше, чем в Хабаровском крае, хотя общая территория - в 20 раз меньше. У нас все растет: соя, арбуз, рис. В 90-е годы сложились сильные перекосы в сельском хозяйстве. 95% засажены соей, которую выращивают китайцы. В этом году мы впервые превысили площадь пашни, которая была в советское время. Но однобокость развития нас не устраивает. Будем презентовать ряд новых участков. Сою надо не только выращивать, но и перерабатывать. В ТОРе уже есть площадка для размещения завода».
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Врио губернатора Забайкальского края Александр ОСИПОВ: «Наша страна отечественной сельхозпродукцией стремится конкурировать на международных рынках, при этом региональное сельское хозяйство пока к этому не готово. Вместе с тем, я уверен: предприятия могут быть прибыльными, необходимо расширение рынков сбыта. Вхождение в ДФО открывает перспективы завоевания нашей сельхозпродукцией востока страны. Мы будем думать, как убеждать Минсельхоз России помогать Забайкальскому краю. Понимая масштаб отрасли - 7 миллионов гектаров посевных площадей, из них - больше двух миллионов когда-то были под пашней, необходимо убедить федеральное правительство найти меры поддержки сельского хозяйства Забайкалья. Мы должны его возрождать. Путь этот непростой, заниматься мы им будем, сельское хозяйство будет приоритетным направлением. Конечно, это зависит от того, насколько сильные агропредприятия мы сможем привлечь, и какие меры поддержки со стороны РФ будут у нас в крае реализованы».
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН: «Мы - не юг страны, не центральные районы. Камчатка с ее климатом относится к зоне рискованного земледелия. У нас все, что касается сельского хозяйства, в частности, растениеводства, - достаточно сложно. Необходимый ряд овощей мы выращиваем. Картошкой, капустой, морковью регион обеспечивает себя полностью. Но нам сегодня не хватает овощей закрытого грунта - помидоров, огурцов. Сейчас к нам в Елизовский район со своим сельхозпроектом заходит компания «Ренова». Планируемый объем инвестиций составит порядка 3,6 млрд рублей. Если все нормально сложится, то в 2019 году инвестор построит этот уникальный для Камчатки высокотехнологичный комплекс. Планируется, что после выхода производства на полную мощность комплекс будет поставлять для жителей края примерно 5,8 тыс. тонн огурцов и около 3,4 тыс. тонн томатов в год. Это очень значительное количество для Камчатки».
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ: «Фермерские хозяйства у нас сохранились на базе бывших совхозов. Сейчас там выращивают картофель, редиску и другие овощи. Так что фермеры у нас есть, причем фермеры трудолюбивые, которые выжили в условиях вечной мерзлоты. Я считаю, что такие начинания надо обязательно поддерживать. С учетом проблем с транспортной доступностью региона обеспечивать себя продуктами питания, особенно зеленью, овощами, принципиально важно для Магадана. Более того, мы должны не просто поддерживать фермеров, а помочь им подняться на новый уровень. Это возможно сделать с помощью субсидий, но для этого субсидии должны быть серьезными - такими, чтобы могли обеспечить запуск крупных комплексов на основе новых технологий».
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО: «Пока в полной мере возможности Приморья в садоводстве не раскрыты - за этим будущее, потому что климатические условия позволяют это делать. У нас у первых на Дальнем Востоке клубника - в Спасском районе, у нас хорошие климатические условия в Золотой долине».
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Глава Республики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ: «В 1986 году финансирование сельского хозяйства из бюджета, в пересчете на нынешние деньги, составляло 16 миллиардов рублей в год. Неизвестно, сколько шло на возмещение убытков. Поэтому предлагаю исходить из реалий и выстраивать работу в настоящих условиях. У нас важная задача - стать конкурентными и перспективными, чтобы жизнь на селе стала комфортной и достойной».
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ: «Надо выводить сельское хозяйство из стагнации. Мы должны прийти к тому, чтобы производство шло бесперебойно, и продукция сдавалась по нормальным ценам, а также - и это очень важно - поставлялась в наши промышленные районы и крупные города. Все это мы делаем для того, чтобы селяне могли получать достойные доходы. Это одна из главных задач развития сельского хозяйства».
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО: «Рыбодобычу мы переориентируем на себя. Сахалинская область должна стать нашим первым и главным рынком сбыта. Сначала - интересы и потребности островитян, уже потом - экспорт. То же самое - с сельским хозяйством».
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ: «Мне, если честно, становится даже стыдно за Хабаровский край, когда я включаю телевизор, а там говорят: «Сахалин вышел на производство овощей и зелени на 100% для собственных нужд и экспортирует излишки». А что сегодня в Хабаровском крае? На сколько процентов мы вышли? Я уже не говорю про экспорт. Поэтому, конечно, мы будем поддерживать и животноводство, и растениеводство, и молочное стадо, и тепличное хозяйство».
ЧУКОТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Губернатор Чукотской автономной области Роман КОПИН: «Конечно, есть форс-мажорные обстоятельства, но цифры поддержки отрасли действительно очень серьезные. Департаменту промышленной и сельскохозяйственной политики, а также главам муниципальных районов необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию. Важно выяснить, почему при нормальном финансировании, модернизации техники мы не можем выйти на приемлемые показатели работы».
Наталья Комиссарова
- "Сначала наши интересы, а потом - экспорт"
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