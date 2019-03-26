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29 Марта 2019, 15:58 | Часовой пояс
На льготы ушло порядка 11 млрд рублей таможенных платежей
В 2018 году сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей в отношении товаров, помещаемых резидентами Свободного порта Владивосток и ТОСЭР под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, увеличилась в шесть раз
Сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).
По словам начальника ДВТУ Юрия ЛАДЫГИНА, в 2017 году резидентам предоставлено освобождений от уплаты таможенных платежей на сумму 1,63 млрд рублей, в 2018 году - на сумму 10,77 млрд рублей.
Сейчас в регионе деятельности ДВТУ на участках резидентов СПВ и ТОСЭР создано 14 зон таможенного контроля для целей применения таможенной процедуры СТЗ, из которых 10 созданы на участках резидентов ТОСЭР, 4 - на участках резидентов Свободного порта Владивосток. В 2018 году под таможенную процедуру СТЗ товары помещались по 1 502 декларациям, что в 8,4 раза больше, чем в 2017 году. Товары, в основном, ввозились из Китайской Народной Республики (44%), Республики Корея (34%), Германии (8%).
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