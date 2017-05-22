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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Мая, 09:27 |
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На Дальнем Востоке бизнесу с перспективными технологиями будут давать займы
Новый институт развития будет предоставлять займы дальневосточным компаниям, развивающим перспективные технологии, а также финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа, расширением и модернизацией производства технологичной продукции, сообщает «Российская газета».
На сегодняшний день доля высокотехнологичной продукции в структуре внутреннего регионального продукта составляет 15%. Новый фонд призван ускорить развитие инноваций и расширить внедрение передовых технологий на Дальнем Востоке. В создании структуры примут участие Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), Роснано и Российская венчурная компания. На первом этапе объем фонда составит 5 млрд рублей.
«На Дальнем Востоке уже есть современные предприятия с серьезными наработками в высокотехнологичных отраслях. Пока их относительно немного, и наша задача — с помощью новых инструментов помочь им в расширении деятельности, используя рычаги государственных институтов развития, привлечь дополнительный капитал в перспективные проекты», — отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Ю.Трутнев.
ФРДВ уже сформировал портфель из 27 перспективных проектов в различных отраслях высокотехнологичной промышленности: в авиастроении, информационных технологиях, биотехнологиях, ядерных технологиях, альтернативной энергетике. Рассматривается также ряд проектов, связанных с внедрением современных технологий добычи и переработки полезных ископаемых.
«В ближайшее время этот список будет расширен. Также прорабатывается вопрос формирования на базе действующих или создаваемых производственных предприятий научно-исследовательских технологических «полигонов» для отработки новейших технологий», — рассказал генеральный директор ФРДВ А.Чекунков.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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