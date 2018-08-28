|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 30 Августа, 03:11 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Дедушкина оговорка" продлит льготы для инвесторов в ДФО
«Это так называемая дедушкина оговорка, которая вступит в силу после 1 января 2019 года. Во-вторых, ТОР становятся конкурентоспособными с другими специальными зонами в АТР», – комментирует статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел ВОЛКОВ.
В частности, речь идет о предоставлении резидентам ТОР и СПВ возможности, в течение десяти лет со дня получения ими соответствующего статуса, не применять положения актов законодательства о налогах и сборах, влекущих изменение положения указанных резидентов как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов. Помимо этого, снимают ограничение по срокам, истекшим со дня создания ТОР на Дальнем Востоке, и со дня вступления в силу закона о СПВ для получения права на применение резидентами пониженных тарифов страховых взносов в размере 7,6 %. Действие пониженных страховых ставок планируется продлить до десяти лет со дня получения инвесторами статуса резидента ТОР или СПВ.
- Количество пунктов пропуска для электронных виз увеличилось
- "Дедушкина оговорка" продлит льготы для инвесторов в ДФО
- Туристические организации на Дальнем Востоке получили налоговый ноль
- Электронная таможня появится на Дальнем Востоке к 2020 году
- Развитие без экспериментов
- Регионы Дальнего Востока отработали на ПМЭФе не по-стахановски
- В план "большой социальной стройки" на Дальнем Востоке пока включены 199 объектов
- Более 645 млрд рублей будет инвестировано в регионе в рамках "дальневосточных разделов" 23 госпрограмм
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- На Дальнем Востоке хотят создать свою "Силиконовую долину"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.