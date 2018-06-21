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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Министерство природных ресурсов РФ представило на ВЭФ шаги по стимулированию на Дальнем Востоке горнодобывающей отрасли
По словам главы Минприроды Сергея Донского, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири выбраны несколько перспективных центров роста добычи твердых полезных ископаемых. Задача государства - повысить инфраструктурную обеспеченность этих центров за счет активного использования государственно-частных механизмов.
В ряде регионов ДФО власти уже отреагировали на данные изменения. В частности, губернатор Чукотского АО Роман КОПИН рассказал на ВЭФ, что в области будут использованы ТОРы для пуска проектов угледобычи, на которые нашлись портфельные инвесторы. По словам Сергея Донского, для резидентов ТОР введены льготы по налогу на добавленную стоимость (НДПИ).
В то же время Копин считает важным создать условия для возобновления на Чукотке поисково-разведочных работ на драгметаллы. Изученность территории округа составляет не более 8%, и он перспективен на новые открытия. Но инвестор не хочет идти в чистое поле. «Мы ждем от регулятора нормативных документов, стимулирующих частные инвестиции в геологоразведку, - сказал на сессии чукотский губернатор. - Мы также ожидаем увеличения финансирования ГРР за счет федерального бюджета».
Стимулировать частные инвестиции в ГРР Минприроды предлагает за счет изменения системы вычета расходов на геологоразведочные работы (ГРР) из налоговой базы по налогу на прибыль.
- Мы предлагаем применить к этим расходам повышающий коэффициент, т. е. вычитаться будет не только сумма ГРР. Она будет увеличена в 3,5 раза для Дальнего Востока и в 2 раза для остальной части страны, что, конечно, тоже подстегнет проведение геологоразведочных работ, - отметил министр.
Министерство подготовило поправки к проекту в закон «О недрах», касающиеся добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями. Магаданская область уже несколько лет добивается того, чтобы признать «вольный принос» законным. Одним из активных лоббистов этой поправки в закон «О недрах» является губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ. Она, по его мнению, несет важную социальную функцию, так как повысит занятость населения в этом регионе. Проект федерального закона предлагает предоставлять право пользования недрами для добычи россыпного золота гражданам РФ, зарегистрированным в качестве ИП. Лицензии будут предоставляться по заявительному принципу на участки, содержащие не более 10 кг россыпного золота. Предлагаются также освобождение таких индивидуальных предпринимателей от платежей за пользование недрами и введение упрощенного режима реализации добытого золота.
Из других мер стимулирования горнодобывающей отрасли Сергей Донской отметил работу над законопроектом по конкретизации условий лицензирования в зависимости от вида пользования недрами. А также - над изменением в правилах проведения торгов. Предлагается предусмотреть выдачу лицензии на право пользования участком недр единственному претенденту, что снизит число несостоявшихся аукционов.
Министерством разработан и утвержден порядок рассрочки для недропользователя уплаты разового платежа в бюджет, начисляемого в случае установления им факта открытия месторождения. Что позволит инвестору потратить эти средства на обустройство месторождения и быстрее ввести его в эксплуатацию.
Из других важных для недропользования поправок: прорабатывается возможность предоставления прав добычи не только основного полезного ископаемого, но и попутно залегаемых с ним полезных компонентов. Все это направлено на стимулирование отработки трудноизвлекаемых и сложных залежей.
Важные изменения коснулись правил проведения геологоразведочных работ на обремененных участках, например выделенных ранее под лесопользование. Речь об этом ведется не один год, так как затрагивает интересы регионов с активной добычей леса и разработкой недр, например Приморский и Хабаровский края. Теперь на таких участках установлены сервитуты.
По словам Сергея Донского, локомотивом для реализации проектов на Дальнем Востоке может стать юниорское движение - введение заявительного принципа предоставления права пользования недрами. Введение заявительного принципа уже привело к резкому увеличению активности недропользователей, отметил министр. В частности, на Дальнем Востоке в прошлом году поступило 53 заявки и предоставлено 37, а за 8 месяцев этого года - поступило 80 заявок, а предоставлено - 29.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2015 год.
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