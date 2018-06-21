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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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30 Сентября 2015, 15:36 | Часовой пояс
В ЕАО состоялся торжественный пуск первой очереди Кимкано-Сутарского ГОКа
Старт производству дали первый заместитель председателя правительства области Виктор ГОЖИЙ и генеральный директор ООО "КС ГОК" Юрий МАКАРОВ.
Это первое промышленное предприятие такого масштаба на территории региона, введенное в эксплуатацию в постсоветский период. Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат изменит структуру экономики области. В результате деятельности предприятие будет отчислять налоги в бюджеты, при этом будет пользоваться налоговыми льготами, предоставленными правительством ЕАО с целью развития производства. Запуск первой очереди комбината даст 1,5 тысячи новых рабочих мест.
Теги: кимкано-сутарский гок
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