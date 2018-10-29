|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 30 Октября, 21:46 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Два капитана
По итогам сентябрьских выборов Приморский и Хабаровский края превратились в «полигоны» для опробования двух моделей управления регионами. На берегах Амура теперь работает губернатор-оппозиционер, задача которого - доказать, что переход власти к оппозиционной партии не вредит качеству жизни в регионе. В кабинете с видом на Золотой Рог разместился губернатор-государственник, «солдат президента», который должен в короткий срок восстановить доверие жителей к власти и мобилизовать местные элиты.
Приступив к новым обязанностям в один день, 28 сентября, Олег КОЖЕМЯКО и Сергей ФУРГАЛ сразу стали основными ньюсмейкерами в своих регионах. Однако если хабаровский губернатор уже пишет новую политическую историю своего региона, то новый руководитель Приморья вынужден работать с оглядкой на предстоящие выборы.
Итак, Сергей Фургал в первые недели руководства Хабаровским краем повел себя как системный политик - он не стал устраивать кадровых чисток. Оптимизация руководящего звена краевого правительства не в счет - с подобной меры начинают многие новые губернаторы, независимо от своей партийной принадлежности. Тарифы ЖКХ, проблемы градообразующих предприятий, вопросы здравоохранения и образования - повестка первых недель работы губернатора Фургала получилась вполне стандартной. Впрочем, не обошлось и без символичных шагов, вроде назначения сенатором от Хабаровского края депутата краевой Думы от ЛДПР, бывшего завуча школы для «трудных» подростков Елены ГРЕШНЯКОВОЙ.
Без резких кадровых шагов намеревался обойтись и Олег Кожемяко, но первые дни его работы в Приморье ознаменовались серьезным вызовом - отставкой главы Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО. Врио губернатора, узнавший из социальных сетей о решении мэра уйти, не слишком уговаривал градоначальника отозвать заявление: возможно потому, что особых усилий для мобилизации лояльных к власти избирателей руководство Владивостока не прилагало, и 16 сентября в столице края Андрей Ищенко разгромил Андрея Тарасенко. Теперь городскую власть ожидает почти полная «перезагрузка», учитывая, что в сентябре-октябре свои посты покинули ключевые соратники экс-мэра Игоря ПУШКАРЕВА.
Из других важных замен стоит выделить смену куратора внутриполитического блока администрации Приморья (Дмитрия БРАТЫНЕНКО на посту профильного вице-губернатора сменил Антон ВОЛОШКО), а также отставку вице-губернатора по финансовым вопросам Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ после того, как Олег Кожемяко раскритиковал режим жесткой экономии, действовавший в регионе в последние годы. К слову, в Хабаровском крае новый губернатор обозначил в числе главных противоположную проблему - высокий уровень госдолга региона.
Некоторые знаковые шаги сделал и новый глава Приморья. Так, Олег Кожемяко побил главные «козыри» оппозиции, пообещав выделить деньги на решение проблемы обманутых дольщиков и меры социальной поддержки «детей войны». Резонанс вызвало и заявление Олега Кожемяко о необходимости переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, что в новых политических реалиях уже не кажется фантастическим вариантом. Электоральные перспективы Кожемяко поднимают и другие обстоятельства: участие в губернаторской гонке в статусе самовыдвиженца, а не кандидата «Единой России», а также сокращенный срок официальной избирательной кампании - два месяца вместо стандартных трех. Впрочем, судя по настрою сторон, «зимние» выборы губернатора Приморского края получатся не менее жаркими, чем сентябрьские.
По мнению политолога Виктора БУРЛАКОВА, социально-экономическая ситуация, обусловившая высокий уровень протестного голосования на сентябрьских выборах, в Приморском и Хабаровском краях примерно одинакова. Высокая стоимость жизни, отсутствие видимых изменений, несмотря на крупные госинвестиции в оба региона, были дополнены пенсионной реформой, которая больнее всего бьет по жителям юга ДФО в силу отсутствия у большинства из них «северных» льгот. Однако оппозиционные кандидаты по-разному проявили себя во втором туре.
- Сергей Фургал, давно являющийся политиком федерального уровня, изначально опирался не только на протест населения, но и на часть местных элит, недовольных Вячеславом Шпортом. В то время как в Приморье Андрей Ищенко, в первом туре получивший «стандартный» для коммунистов результат, возглавил протест неожиданно для самого себя. Во втором туре за него голосовали как за единственную альтернативу Андрею Тарасенко, - объясняет эксперт разницу между оппозиционными кандидатами в Приморском и Хабаровском краях.
На верхнем фото: Олег КОЖЕМЯКО побил главные «козыри» оппозиции, пообещав выделить деньги на решение проблемы обманутых дольщиков и меры социальной поддержки «детей войны»
Александр САЛКОВ
- Налог авиаторам снизили, а они?
- Инвесторы Дальнего Востока получили дополнительные возможности
- Два капитана
- Количество пунктов пропуска для электронных виз увеличилось
- "Дедушкина оговорка" продлит льготы для инвесторов в ДФО
- Туристические организации на Дальнем Востоке получили налоговый ноль
- Электронная таможня появится на Дальнем Востоке к 2020 году
- Развитие без экспериментов
- Регионы Дальнего Востока отработали на ПМЭФе не по-стахановски
- В план "большой социальной стройки" на Дальнем Востоке пока включены 199 объектов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.