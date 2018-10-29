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30 Октября 2018, 15:18 | Часовой пояс |

Два капитана

Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается - теперь и в политической плоскости

По итогам сентябрьских выборов Приморский и Хабаровский края превратились в «полигоны» для опробования двух моделей управления регионами. На берегах Амура теперь работает губернатор-оппозиционер, задача которого - доказать, что переход власти к оппозиционной партии не вредит качеству жизни в регионе. В кабинете с видом на Золотой Рог разместился губернатор-государственник, «солдат президента», который должен в короткий срок восстановить доверие жителей к власти и мобилизовать местные элиты.

Приступив к новым обязанностям в один день, 28 сентября, Олег КОЖЕМЯКО и Сергей ФУРГАЛ сразу стали основными ньюсмейкерами в своих регионах. Однако если хабаровский губернатор уже пишет новую политическую историю своего региона, то новый руководитель Приморья вынужден работать с оглядкой на предстоящие выборы.

Итак, Сергей Фургал в первые недели руководства Хабаровским краем повел себя как системный политик - он не стал устраивать кадровых чисток. Оптимизация руководящего звена краевого правительства не в счет - с подобной меры начинают многие новые губернаторы, независимо от своей партийной принадлежности. Тарифы ЖКХ, проблемы градообразующих предприятий, вопросы здравоохранения и образования - повестка первых недель работы губернатора Фургала получилась вполне стандартной. Впрочем, не обошлось и без символичных шагов, вроде назначения сенатором от Хабаровского края депутата краевой Думы от ЛДПР, бывшего завуча школы для «трудных» подростков Елены ГРЕШНЯКОВОЙ.

Без резких кадровых шагов намеревался обойтись и Олег Кожемяко, но первые дни его работы в Приморье ознаменовались серьезным вызовом - отставкой главы Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО. Врио губернатора, узнавший из социальных сетей о решении мэра уйти, не слишком уговаривал градоначальника отозвать заявление: возможно потому, что особых усилий для мобилизации лояльных к власти избирателей руководство Владивостока не прилагало, и 16 сентября в столице края Андрей Ищенко разгромил Андрея Тарасенко. Теперь городскую власть ожидает почти полная «перезагрузка», учитывая, что в сентябре-октябре свои посты покинули ключевые соратники экс-мэра Игоря ПУШКАРЕВА.

Из других важных замен стоит выделить смену куратора внутриполитического блока администрации Приморья (Дмитрия БРАТЫНЕНКО на посту профильного вице-губернатора сменил Антон ВОЛОШКО), а также отставку вице-губернатора по финансовым вопросам Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ после того, как Олег Кожемяко раскритиковал режим жесткой экономии, действовавший в регионе в последние годы. К слову, в Хабаровском крае новый губернатор обозначил в числе главных противоположную проблему - высокий уровень госдолга региона.

Некоторые знаковые шаги сделал и новый глава Приморья. Так, Олег Кожемяко побил главные «козыри» оппозиции, пообещав выделить деньги на решение проблемы обманутых дольщиков и меры социальной поддержки «детей войны». Резонанс вызвало и заявление Олега Кожемяко о необходимости переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, что в новых политических реалиях уже не кажется фантастическим вариантом. Электоральные перспективы Кожемяко поднимают и другие обстоятельства: участие в губернаторской гонке в статусе самовыдвиженца, а не кандидата «Единой России», а также сокращенный срок официальной избирательной кампании - два месяца вместо стандартных трех. Впрочем, судя по настрою сторон, «зимние» выборы губернатора Приморского края получатся не менее жаркими, чем сентябрьские.

По мнению политолога Виктора БУРЛАКОВА, социально-экономическая ситуация, обусловившая высокий уровень протестного голосования на сентябрьских выборах, в Приморском и Хабаровском краях примерно одинакова. Высокая стоимость жизни, отсутствие видимых изменений, несмотря на крупные госинвестиции в оба региона, были дополнены пенсионной реформой, которая больнее всего бьет по жителям юга ДФО в силу отсутствия у большинства из них «северных» льгот. Однако оппозиционные кандидаты по-разному проявили себя во втором туре.

 
Сергей ФУРГАЛ в первые недели руководства Хабаровским краем повел себя как системный политик – он не стал устраивать кадровых чисток
 

- Сергей Фургал, давно являющийся политиком федерального уровня, изначально опирался не только на протест населения, но и на часть местных элит, недовольных Вячеславом Шпортом. В то время как в Приморье Андрей Ищенко, в первом туре получивший «стандартный» для коммунистов результат, возглавил протест неожиданно для самого себя. Во втором туре за него голосовали как за единственную альтернативу Андрею Тарасенко, - объясняет эксперт разницу между оппозиционными кандидатами в Приморском и Хабаровском краях.  

На верхнем фото: Олег КОЖЕМЯКО побил главные «козыри» оппозиции, пообещав выделить деньги на решение проблемы обманутых дольщиков и меры социальной поддержки «детей войны»

Александр САЛКОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год. 

Теги: Хабаровск  Владивосток 


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