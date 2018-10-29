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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвесторы Дальнего Востока получили дополнительные возможности
Решение вступило в силу 10 октября, сообщает Минвостокразвития.
Правительством РФ скорректированы выделения средств инвесторам. Расширен перечень документов, представляемых для подтверждения затрат, понесенных до заключения соглашения о выделении субсидии.
Получателям субсидий разрешено направлять средства, сэкономленные по одному из направлений расходования, на иное направление без повторной госэкспертизы проектной документации объектов капстроительства и результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Единственное условие - такое перераспределение средств не должно вести к увеличению сметной стоимости строительства, отклонениям параметров объекта от проектной документации, изменениям физических объемов работ, а также не затрагивать характеристики безопасности объекта.
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