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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Налог авиаторам снизили, а они?
Поправка в Налоговый кодекс была предложена во исполнение решений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, состоявшегося 28 ноября прошлого года. С инициативой отменить НДС для дальневосточных рейсов выступило Минвостокразвития. На пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток установлена льготная ставка НДС в 0%, по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10 %. Действовать такая льгота для перелетов должна до 1 января 2025 года. Как ранее сообщали в Минтрансе, российские авиакомпании смогут сэкономить до 10 млрд рублей в год.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год.
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