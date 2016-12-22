|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:39 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Процедура получения налоговых льгот для отдельных инвестиционных проектов упрощена на Камчатке
Соответствующие изменения в Закон Камчатского края «Об установлении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков в Камчатском крае» приняты в ходе сессии Законодательного Собрания Камчатского края.
В частности, принятые поправки в краевое законодательство позволят инициаторам региональных инвестиционных проектов в упрощенном порядке получать предусмотренные региональным законодательством льготы (сниженную с 18% до 10% ставку налога на прибыль). Они освобождаются от необходимости подавать данные для включения в реестр региональных проектов, теперь им достаточно заявления в налоговый орган.
Принятый закон также устанавливает в регионе сниженную ставку налога на прибыль для инициаторов проектов, заключивших специальные инвестиционные контракты. Ими могут стать предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, энергетические или коммунальные предприятия. Ставка налога на прибыль для них в крае снижена с 18% до 15%.
«Этот законопроект улучшит инвестиционный климат и поможет бизнесу лучше развиваться, упростит процедуру уже гарантированных краевыми законами льгот», - прокомментировал поправки по итогам сессии Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Процедура получения налоговых льгот для отдельных инвестиционных проектов упрощена на Камчатке
- Дальневосточная таможня дает добро и ответы
- Дальний Восток вступает в золотой век газа
- Лоббисты проиграли битву за квоты
- Восточный экономический форум запрограммировал развитие Дальнего Востока
- Сбербанк представил проект "Особенный банк" для людей с особыми потребностями
- Конгресс инженеров становится прикладным
- Инвестиционные возможности вместо незаконного промысла
- Перепрыгнуть через барьер
- Нина ОСОВИЦКАЯ, консультант проекта "Премия "HR-бренд", разработчик методологии Рейтинга работодателей России: HR-бренд способен привлечь лучшие кадры
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.