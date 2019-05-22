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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Фермерам Дальнего Востока дадут миллиард рублей
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходных обязательств субъектов Федерации, возникающих при реализации региональных программ, обеспечивающих достижение результатов национального проекта. За счет этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта «Агростартап»). Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива. Кроме того, средства пойдут на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
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