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06 Мая 2012, 23:17 | Часовой пояс

Мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке получился красавцем

12 апреля 2012 года в 2.23 по владивостокскому времени мостовики завершили стыковку моста через пролив Босфор Восточный, который строился сразу с двух берегов. Основная часть работы завершена. Теперь нужно обустроить мост, покрыть его бетоном - на это понадобится более двух месяцев. И лишь 2 июля, в день рождения Владивостока, состоится торжественная церемония его открытия.

Операция в акватории пролива дважды откладывалась. Первоначально в ночь на 11 апреля порывистый ветер спутал планы. Днем выяснилось, что металлические конструкции нагрелись - и все ждали вечера. И вот в 21.00 с понтона «Григорич» начался подъем замковой панели - «секции № 52» на проектную 70-метровую высоту. На стыковку ушло более шести часов. И все это время тысячи горожан с видовых площадок и сопок Владивостока наблюдали, как медленно поднималось вверх золотое в огнях прожекторов звено. И вот оно встало точно между двумя пролетами. Есть стыковка!

Директор ФКУ ДСД «Владивосток», выступающей заказчиком строительства моста, Александр АФАНАСЬЕВ не скрывал чувства гордости, отдавая дань уважения мостостроителям: «С начала возведения уникального моста прошло всего 43,5 месяца. И это тоже рекорд в мировой практике в области строительства - в столь сжатый срок 1104-метровый пролет соединил берега пролива».

Как признался гендиректор НПО «Мостовик» Олег ШИШОВ: «Эта работа потребовала от всех нас предельной концентрации ресурсов - интеллектуальных, научных, технических, производственных, профессиональных». Мост на остров Русский действительно достоин книги рекордов Гиннесса. Он уникален по своим размерам и техническим решениям не только для России. Он - один из крупнейших в мире. А по некоторым параметрам и вовсе не имеет аналогов. Например, тот самый центральный пролет длиной 1104 метра стал рекордным в мировой практике мостостроения.

Вантовая система - ключевой элемент. Именно она принимает на себя все статические и динамические нагрузки. В качестве поставщика вант заказчик выбрал французскую компанию «Фрейссине Интернасьональ энд Компани».

«Компания научилась делать отдельные пряди столь компактными, что диаметр отдельной ванты уменьшился на 20-30% в сравнении с аналогами, а это весьма важно, поскольку существенно снижает ветровую нагрузку. К тому же французская технология позволяет натягивать и менять пряди по отдельности. Значит, в последующем не придется останавливать движение по мосту на время ремонта», - объяснил выбор в пользу французов Олег ДЕРЯБИН, заместитель директора ДСД «Владивосток».

Климатические условия серьезно осложнили работу строителей. Ведь техника безопасности обязывает прекращать наружные работы уже при скорости ветра 10 м/с. Так что, например, из трех зимних месяцев один фактически «съела» штормовая погода. Тем не менее мостовики уложились в намеченные сроки.

«Такой мост в России еще никто не строил. Спросить совета не у кого было. Строили русские мужики. Мост получился - красавец!» - с гордостью отмечает генеральный директор НПО «Мостовик» Олег Шишов.

Теперь после стыковки строители приступили к завершающей фазе. Нужно провести освещение и уложить дорожное полотно, разобрать строительные сооружения и технику.

Мост построен в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС. Но он нужен не столько гостям саммита, сколько жителям краевого центра. Он даст возможность легко и быстро попасть на остров. И не только студентам ДВФУ, но и всем владивостокцам, для которых экологически чистый остров Русский давно стал излюбленным местом отдыха. А бизнес получит прекрасную возможность обустроить остров для привлечения туристов. Федеральные власти обещают приморцам, что после саммита АТЭС Русский ждет вторая очередь застройки.

Олег ЖУНУСОВ, «Дальневосточный капитал».

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