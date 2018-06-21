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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 6, 2018
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03.07 |В Приморье будут разводить китайский гребешок
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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09 Апреля 2012, 21:56 | Часовой пояс
На проведение саммита АТЭС во Владивостоке потратят почти 4 млрд рублей
Правительство РФ поручило Министерству финансов выделить более 3,9 млрд рублей Управлению делами Президента РФ на подготовку и проведение мероприятий недели саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 года, сообщает информационный портал Правительства РФ.
Деньги будут направлены в том числе на подготовку и проведение встречи министров иностранных дел, министров торговли и заключительной встречи старших должностных лиц.
В форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» участвует 21 экономика АТР.
«Дальневосточный капитал».
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