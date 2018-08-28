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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Сентября, 15:54 |
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Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, губернатор Приморского края: Думаю, было бы справедливо называть Владивосток экономической столицей Дальнего Востока
- Владимир Владимирович, каким 2013 год был для вас лично, что оставил для души?
- 2013 год был наполнен большим количеством событий. Всегда получаешь удовольствие, если что-то задумал и смог сделать.
С эмоциональной точки зрения это появление нашей, приморской, хоккейной команды и ее первые успехи. Было много скептиков, но мы просто взяли и сделали это вместе с Вячеславом ФЕТИСОВЫМ. Я вижу, как приморцы болеют за свою команду. На ее матчах трибуны «Фетисов Арены» забиты до отказа. Я тоже стараюсь не пропустить ни одной домашней игры «Адмирала». Для меня это очень яркие эмоции и своего рода открытие. Я раньше не был таким уж страстным болельщиком хоккея.
В этом году мы открыли театр оперы и балета, хотя это была очень непростая задача и в инженерном плане, и в творческом. Создали собственную труппу. Очень важно, что проект состоялся. Город, в котором есть такой театр, имеет уже другой культурный статус.
- В прошлом году вы выступили с идеей ребрендинга Приморского края. Получается?
- Об этом можно судить даже по тем новостям, которые идут в СМИ о Приморском крае. Если раньше это были новости о бандитских разборках, то сейчас все больше говорится о новых производствах, об университете, спортивных победах, привлечении инвестиций. Причем эта тема звучит из уст самих инвесторов. Мне было приятно, не скрою, слышать слова Лоуренса ХО на международном инвестиционном форуме «Россия зовет» о том, что Приморье - привлекательный для него регион. Он крупный бизнесмен, и его трудно заставить что-то хвалить. Если ему не нравится регион, он просто в него не придет. А мы подписали с его компанией Melco соглашение об инвестициях на $700 млн. Приход таких крупных инвесторов, как корейская компания Hundai, которая построила завод под Артемом, Melco, Naga, - это знаковое явление. Это значит, что они нам поверили, а за ними - придут другие.
Во Владивостоке отделения открыли Фонд развития Дальнего Востока, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), обсуждается открытие представительства Минвостокразвития. Все это подчеркивает особый статус Приморского края, и, думаю, было бы справедливо называть Владивосток экономической столицей Дальнего Востока. Он таковой уже является - город с динамично развивающимся бизнесом, активными жителями, уникальными урбанистическими пейзажами.
- Вам пришлось корректировать свое видение того, как выстраивать инвестиционный климат, инфраструктуру для инвесторов?
- Плох тот руководитель, который не учится каждый день. Мои представления о том, как нужно организовывать работу с инвесторами, становятся шире и конкретнее. С одной стороны, в Приморье при участии Агентства стратегических инициатив ведется интенсивная и последовательная работа по внедрению инвестиционных стандартов. С другой - я не люблю изобретать велосипед. Мы побывали в Калужской области. Зоны опережающего развития, индустриальные парки, которые мы видели в Калуге и которые сейчас начинаем создавать у себя, - это практики, давно опробованные во многих странах мира. Об этом говорил и президент в своем Послании Федеральному Собранию.
Эта идея позволяет одновременно решить массу застаревших проблем, тормозящих развитие бизнеса, а с ним и территории. Мы создаем площадки, где будут построены все необходимые коммуникации, а земля оформлена в региональную собственность. Это, с одной стороны, резко снизит возможность для коррупции при получении всех документов и разрешений. С другой - сократит сроки регистрации предприятий до двух-трех дней. Существенно снизит риски бизнеса, потому что ему не надо проводить коммуникации, на что тоже требуется немало времени. Плюс в себестоимости выпускаемой продукции не будут лежать затраты на инфраструктуру, которые в среднем составляют до 40% от общего объема инвестиций по проекту. Кроме того, для резидентов этих площадок могут быть установлены особые налоговые льготы.
Мы создали ОАО «Корпорация развития Приморского края», которое занимается формированием пяти площадок опережающего развития. Первая, в которую мы уже начали вкладываться, - интегрированный развлекательный курорт на базе игорной зоны «Приморье». Помимо этого, будут созданы индустриальный парк в Надеждинском районе, агротехнопарк в Михайловском районе, - сейчас занимаемся оформлением земли. Кстати, любой может увидеть примерный план этих площадок на Инвестиционном портале Приморского края. Мы изучаем возможности создания кластера строительных материалов в Спасске-Дальнем и рыбного кластера для всего Дальнего Востока, который будет находиться в Шкотовском районе.
- Землю для площадок вы оформите, а вот чтобы построить дороги, подвести энергетику, нужны серьезные деньги. Их просто так из напряженного бюджета не вынешь.
- Первые деньги мы уже нашли - мы докапитализируем на 500 млн рублей Корпорацию развития. В следующем году увеличим ее капитал еще на 500 млн. Эти деньги, как я говорил, пойдут на создание инфраструктуры для интегрированного развлекательного курорта. Далее мы начинаем искать варианты для финансирования первоначальных работ по другим площадкам. Для этого есть разные возможности, в том числе прорабатываем варианты концессионных соглашений с Фондом развития Дальнего Востока и РФПИ. Более того, президент уже заявил о введении так называемого ТIX-финансирования, когда регион вкладывает средства в инфраструктуру зон ускоренного развития, а потом за счет того, что там начинают работать резиденты, эти вложения возвращаются в краевой бюджет.
- Новое руководство Минвостокразвития активно продвигает экспортно ориентированную модель развития региона. Как в нее встраивается Приморье?
- Сейчас идут разговоры о создании в России условий для ускоренного экономического роста, необходимо обеспечить показатель не менее 5%. Президент поставил задачу перед президиумом экономического совета, в состав которого я вхожу, предложить пути развития, которые гарантировали бы такие результаты. Поскольку я представляю Приморье и Дальневосточный регион, в который входят девять субъектов Федерации, то среди предложенных мною тем - в первую очередь вопросы, касающиеся развития этой части России.
Для меня тема экспортно ориентированного развития - одна из приоритетных. Население Дальнего Востока небольшое. 6,2 млн человек на 36% площади страны - это маленький рынок. В то же время в часе лета от Владивостока живет порядка 400 млн человек. Понятно, что наш внутренний рынок защищен протекционистскими мерами, бизнесу легче на нем работать, потому что и ментальность одна. Но иного пути, кроме как развивать экспортно ориентированные производства, удовлетворив, конечно, вначале внутренний спрос, у нас нет. Иначе мы не разовьемся, у нас не будет крупных производств.
На что расчет? Первое - мы должны иметь конкурентоспособные экономические параметры. Для зон опережающего развития важны налоговые льготы, снижение административных барьеров, капитальных затрат за счет того, что строительство инфраструктуры государство берет на себя. Второе - это создание предприятий с высокой производительностью труда. Это возможно. Я нередко привожу пример: производительность труда на автозаводе «Соллерс - Дальний Восток» в 14 раз выше, чем в среднем по экономике края.
Третье - приход в регион иностранных инвестиций и технологий. Тот же завод по производству трансформаторов для высокого напряжения, построенный одним из мировых технологических лидеров - корпорацией Hyundai, ориентирован не только на внутренний рынок России. Его продукция может быть востребована в Китае, например, и в странах Юго-Восточной Азии. Конечно, я не настолько наивен и понимаю все сложности завоевания новых рынков. Но для этого есть опробованные пути, и нужно их держаться, особенно на начальном этапе становления производства. Это, к примеру, международная кооперация. Создавая особые промышленные зоны, мы предоставляем лучшие налоговые и административные условия, привлекая сюда иностранных партнеров, которые, в свою очередь, потом обеспечат выход на свои домашние рынки - китайские, корейские и другие. Плюс должна быть обеспечена мощная поддержка экспорта со стороны государства.
- Какие продукция и услуги могли бы достаточно быстро проложить себе путь на зарубежные рынки?
- Можем предложить много чего, вплоть до машин. Весь вопрос в конкурентоспособности продукции, я об этом уже говорил. У «Соллерса», к примеру, есть идея, и она прорабатывалась с зарубежными партнерами, по созданию производства автокомпонентов, избыток которых может экспортироваться. Производство, размещенное у нас, может быть более выгодным за счет сокращения логистических издержек (от нас до Китая 100 км по прямой).
Еще один пример - энергетические ресурсы, которые мы сейчас поставляем на экспорт в сыром виде. СПГ, который будет производиться в Приморье, - это продукт переработки: газ сжижается, он дороже стоит и более удобен логистически. Это к тому же снижает риски национального производителя - компании «Газпром». Газовоз с СПГ можно повернуть в любом направлении, диверсифицировав рынки сбыта.
В Приморский край пришла сырая нефть, пока она экспортируется через приморский порт Козьмино. Строительство нефтехимического комплекса в Находке в итоге может обеспечить передел нефти не только первого и второго уровня, но и более высокого - до готовой промышленной продукции: изделий из полиэтилена, пластика и т.д. Планируется организация производства бензина, что позволит снизить его цену на внутреннем рынке и организовать экспорт.
Есть инвестор, который планирует в рамках нефтехимического кластера производить минеральные удобрения, - а это однозначно экспортно ориентированное производство. Возможна более глубокая переработка уже традиционных для края ресурсов. К примеру, можно продавать не просто вольфрамовый концентрат, а производить на месте хотя бы ферровольфрам. Идей много, и они реальны при поддержке со стороны государства. Это хорошие примеры того, что мы последовательно идем к тому, чтобы максимально сократить экспорт сырья.
Ну и, конечно, нужно вести речь о продукции агропромышленного комплекса, у которой большой экспортный потенциал, биоресурсах, деревообработке и так далее. И не только - есть еще экспорт услуг, мы будем развивать транзитный потенциал края.
- Проекты, инициаторами которых выступают российские корпорации - «Газпром», «Роснефть», существенно изменят лицо краевой экономики. Насколько критичны для Приморья сроки начала строительства новых производств?
- Меморандум о строительстве завода по производству СПГ мы с главой ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ подписали в ноябре. Это беспрецедентно крупный проект с объемом инвестиций $13,5 млрд. Скажу вам, регионы жестко конкурируют за размещение на своих территориях подобных проектов. И победив в этой борьбе, мы теперь будем прилагать все усилия, чтобы строительство началось как можно быстрее. Первое - оформление земли под объект. Как только строители заходят на площадку, экономика региона начинает ощущать отдачу: возникают рабочие места в строительной отрасли, растет рынок стройматериалов, появляются налоги, подключается малый и средний бизнес.
А если говорить о рынке труда, то только в Хасанском районе будет создано более 2,5 тысяч рабочих мест. Вместе с «Газпромом» мы будем создавать современные учебные центры. Большую работу по подготовке будущих кадров в Находке уже ведет «Роснефть». Кто хочет, тот не должен упустить возможности…
Лариса Ларина. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2014 год.
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Надоело враньё! Цари обещали заселить Дальний Восток россиянами и удержать на месте его жителей, а олигархи Роснефти решили иначе и цари кивнули. Ну почему грязный, вонючий, ядовитый завод нужно построить именно в курортной зоне г. Находка? Почему нужно уничтожить чистый, красивый, тёплый летом залив, на берегах которого отдыхают десятки тысяч дальневосточников? За что вы нас так ненавидите? А, оказывается вы решили всех русских вокруг г. Находки перетравить и заселить на их место китайцев.
Надоело враньё! 3, 5 тысячи рабочих мест на нефтеперабатывающем заводе в курортном пригороде г. Находка - это 3, 5 тысячи людей, которые не доживут до 40 лет от отравлений, это 3, 5 тысячи больных и уродливых их детей, это смерть всему живому вокруг залива Восток, это грязная вода, берега и воздух в последнем пока чистом и тёплом заливе в южном Приморье. Это ещё одна демонстрация того, что им на нас наплевать, мы для них по-прежнему - лагерная пыль, а наше государство не социальное, и строй у нас не демократия, а олигархия. Они красиво говорят, но нас ненавидят. Мы их выбрали, и за это они нас презирают. Надоело враньё!
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