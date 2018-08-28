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13 Января 2014, 16:40 | Часовой пояс

Нобуаки ИТО, Генеральный консул Японии во Владивостоке: Не "галопом", но в Приморье формируются благоприятные условия для ведения бизнеса

2013 год для российско-японского сотрудничества рядовым никак не назовешь. Начнем с того, что в апреле Премьер-министр Японии г-н Синдзо АБЭ посетил с официальным визитом Кремль. В таком формате гостя столь высокого уровня из Страны восходящего солнца здесь встречали впервые за последнее десятилетие. По многим позициям наши страны, до сих пор, со времен Второй мировой войны, не имеющие мирного договора, стали ближе. И судить об этом можно по конкретным делам. "Дальневосточный капитал" встретился с Генеральным консулом Японии во Владивостоке Нобуаки ИТО накануне нового года.

- Господин Генеральный консул, каковы ваши личные ощущения от 2013 года? Вы чувствуете новую динамику отношений наших стран?

- Я был очень занят весь этот год, было много работы, и это у меня как у чиновника вызывает удовлетворение.

Год, действительно, был необычным. В Москве лидеры наших стран обнародовали обширное и многообещающее совместное заявление, в котором нашел отражение широкий круг вопросов - от мирного договора до углубления наших экономических отношений. Была достигнута договоренность о создании специальной инвестиционной платформы с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Внешэкономбанка и Японского банка международного сотрудничества. Предполагается, что объем взаимных инвестиций может достичь $1 млдр, и направлены они будут в развитие инфраструктуры, технологий, альтернативных источников энергии.

Особое внимание было уделено вопросам развития деловых связей с Восточной Сибирью и Дальним Востоком. Принято решение об организации государственно-частного совета, который будет заниматься проектами развития российского Дальнего Востока. Этот совет уже активно работает.

Лидеры наших стран в течение года встречались под зонтиком «большой восьмерки», а также в рамках «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге и саммита АТЭС. За каждой встречей стоят конкретные договоренности в политической и экономической сферах. В ноябре прошло совещание в формате два плюс два. Министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ и министр обороны Сергей ШОЙГУ посетили Японию и провели переговоры по вопросам безопасности. С ответным визитом в будущем году два наших министра посетят Москву.

К тому же прогресс наметился в вопросе по мирному договору.

- Вам не кажется, что политики опережают экономику, сближаясь быстрее, чем бизнес?

- У меня другой взгляд. Вслед за политиками в стадию предметных переговоров вступают компании, нацеленные на участие в совместных с российской стороной проектах. Конечно, многое движется вокруг сотрудничества в энергетической сфере. Известно, что наши компании имеют уже немалый опыт работы в сфере добычи углеводородов на континентальном шельфе в рамках проекта «Сахалин-2», где участниками консорциума являются японские компании «Мицуи» и «Мицубиси». Наши компании участвуют в переговорах, касающихся разведочного этапа проекта по добыче углеводородов в Арктике на полуострове Ямал. Япония - крупнейший импортер сахалинского СПГ и восточно-сибирской нефти, транспортируемой по ВСТО. В этом году экспортируется порядка 22 млн тонн нефти из нефтепорта Козьмино в Приморье, из них около 35% идет в адрес японских потребителей.

После визита Премьер-министра Абэ в Россию в мае активно шли переговоры о совместном участии в проектах освоения континентального шельфа «Магадан-2» и «Магадан-3». Японские нефтеразведочные компании начинают активные подготовительные работы. Несколько значимых договоров подписано на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Один из них - подготовка предварительного технико-экономического обоснования строительства в Магаданской области завода по производству водорода. За этим будущее энергетики, автомобилестроения. На последнем международном автосалоне в Токио компания «Тойота» представила свои машины с двигателями на водородном топливе. Предполагается, что после 2020 года оно станет одним из основных видов топлива для автомобилей. И это определяет большие возможности для нашего магаданского проекта. Перспективным представляется участие в проектах «Роснефти» по созданию нефтехимического комплекса в Находке и «Газпрома» по строительству завода «Владивосток-СПГ».

- Недавно этот проект был презентован на о. Русском большой группе японских бизнесменов. Какова была их реакция?

- Скажу, что в делегацию входило около 30 человек, в их числе были представители компаний - импортеров СПГ, крупных потребительских газовых компаний. Это свидетельствует о том, что переговоры идут уже на высоком этапе. Интерес японских компаний к этому проекту большой, но на сегодняшний день главной неизвестной остается цена СПГ, которая определит и объем будущих поставок. Япония уже покупает СПГ с Сахалина, но значительные объемы его импортируются с Ближнего Востока. Перспективными поставщиками являются США и Австралия. Мы не знаем будущего сланцевого газа, производство которого начнется около 2017 года, и того, какое влияние он окажет на рынки. «Газпрому» предстоит ускорить строительство «Владивосток-СПГ».

- Какие проекты, уже реализованные в вашем консульском округе, с участием японского бизнеса считаете наиболее успешными?

- В Приморском крае активно развивается машиносборочное производство. В октябре 2012 года с конвейера компании «Соллерс-Владивосток» сошел первый автомобиль «Мазда», а уже в феврале 2013-го началось производство «Прадо». В конце мая в пригороде Владивостока начала работать совместная компания - Японский диагностический центр «Хокуто», получивший самое современное медицинское оборудование и предоставляющий возможность консультирования высоко-квалифицированных японских врачей. Уже многие приморцы и дальневосточники воспользовались его услугами. Один из последних проектов - строительство мини-ТЭЦ на о. Русском с участием японских компаний «Соджиц» и «Кавасаки». Идут разговоры о проекте в агропромышленном комплексе. Также ведутся переговоры о создании совместных российско-японских компаний в других сферах, но пока это не публичная информация, я не могу раскрывать подробности.

- В Приморье планируется создание рыбопромышленного кластера. Япония - страна, в рационе жителей которой больше всего рыбы. Вашему бизнесу этот проект интересен?

- Конечно, японские компании проявляют интерес к этой идее, но нужно увидеть предварительное ТЭО: каковы параметры этого комплекса, сколько в него готово вложить правительство России, срок его реализации. Япония самый крупный импортер рыбной продукции, и у нас приняты очень жесткие требования к экологической и санитарной сертификации рыбной продукции. Мы можем предложить японские технологии, оборудование, но не исключаем возможности создания совместных предприятий. В настоящее время одна японская компания ведет переговоры о создании в регионе рыбоперерабатывающего завода.

 - Сегодня много говорится о необходимости создавать на Дальнем Востоке особые экономические зоны, в которых бы организовывались экспортоориентированные производства с прицелом на рынок АТР. Какая конечная продукция могла бы быть востребована на рынках Японии? Что необходимо, чтобы подобная модель развития ДВ региона состоялась? Каков опыт создания подобных зон у Японии, его пример мог бы нам пригодиться?

- У нас нет особых экономических зон, частично подобный режим существует лишь для острова Окинава, и это исключение, поэтому, насколько создание подобных площадок является эффективным, прямо ответить не смогу. Но обещания изменения налоговой системы, введение льгот на налог на прибыль, на имущество - привлекут и японских инвесторов. Какие товары производить в этих зонах - это, конечно, другая история. На мой взгляд, это может быть, к примеру, продукция лесопереработки. У Японии есть успешный опыт в этой сфере: приморская компания «Тернейлес» уже несколько лет работает с японской компанией «Сумитомо», которой принадлежит менее 50% акций совместного предприятия. Продукция компании востребована на японском потребительском рынке. Но говорить о высокотехнологичном экспорте, думаю, чуть-чуть преждевременно. Хотя для этого есть хорошие перспективы. У вас во Владивостоке создан современный университет, в котором учатся талантливые студенты и аспиранты, - через несколько лет вы получите очень хорошие кадры, которые будут способны создавать инновационные производства.

- В 2013 году на региональном Дальневосточном инвестиционном конгрессе во Владивостоке было достаточно высокое представительство японской делегации, в частности мероприятие посетил старший вице-министр иностранных дел Японии г-н Мацуяма Масадзи. Это была плодотворная работа?

- Наша делегация увидела, какой большой интерес к региону проявляют иностранные инвесторы. В рамках форума были заключены соглашения с крупными мировыми компаниями, к примеру, с лидером игорной индустрии Melco Group (Макао) об участии в создании в Приморском крае интегрированной туристическо-развлекательной зоны. Считаю, что подобное партнерство - хороший сигнал для других инвесторов, и в частности - для японских компаний из сферы гостиничной индустрии. Регионы Дальневосточного федерального округа представили хорошо структурированную и обстоятельную информацию об инвестиционных проектах, участие в которых предлагают и иностранным инвесторам. Подобное знакомство очень полезно.

В рамках конгресса было заключено соглашение о сотрудничестве между Японским банком международного сотрудничества и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона для реализации инфраструктурных объектов на данных территориях.

- Сегодня российское правительство и региональные власти озабочены формированием благоприятного инвестиционного климата. Как вы можете оценить эти усилия, есть ли результаты? По крайней мере, своим соотечественикам-бизнесменам вы можете говорить, что деловая «погода» в регионе налаживается?

- Регионы становятся более открытыми, а губернаторы прилагают действительно большие усилия для того, чтобы инвесторам было комфортно работать на Дальнем Востоке. Важно, что не просто декларируется желание улучшить деловой климат, а создается система поддержки инвесторов. Так, в Приморском крае работают Агентство по привлечению инвестиций, Корпорация развития, Агентство по поддержке экспортеров, Гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Если будет принята льготная система налогообложения для инвесторов, то все эти меры в комплексе через некоторое время дадут необходимый результат.

Я живу во Владивостоке два с половиной года и могу сравнивать, что было и что есть на сегодняшний день: инвестиционный климат улучшается, может быть не «галопом» или, как говорят, «на дрожжах», но постепенно формируются более благоприятные условия для ведения бизнеса. Чуть меньше становится бюрократических проволочек. У меня много друзей, которые занимаются бизнесом, и они тоже говорят: «Работать становится чуть легче, но нужно еще быстрее улучшать административные процедуры, сокращать сроки таможенного оформления». Все это поможет Приморскому краю извлекать больше пользы из своего географически выгодного положения.

Я хочу пожелать, чтобы в новом году наше сотрудничество укреплялось еще более динамично, чтобы и у меня, и у читателей «Дальневосточного капитала» было много интересной работы, приносящей плодотворный результат. 

Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь,  2014 год.

Теги: малый бизнес  Тернейлес  СПГ  АТР  инвестиции  Япония  Сумитомо  Газпром  сотрудничество 


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