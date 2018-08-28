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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Сентября, 05:40 |
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Нобуаки ИТО, Генеральный консул Японии во Владивостоке: Не "галопом", но в Приморье формируются благоприятные условия для ведения бизнеса
- Господин Генеральный консул, каковы ваши личные ощущения от 2013 года? Вы чувствуете новую динамику отношений наших стран?
- Я был очень занят весь этот год, было много работы, и это у меня как у чиновника вызывает удовлетворение.
Год, действительно, был необычным. В Москве лидеры наших стран обнародовали обширное и многообещающее совместное заявление, в котором нашел отражение широкий круг вопросов - от мирного договора до углубления наших экономических отношений. Была достигнута договоренность о создании специальной инвестиционной платформы с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Внешэкономбанка и Японского банка международного сотрудничества. Предполагается, что объем взаимных инвестиций может достичь $1 млдр, и направлены они будут в развитие инфраструктуры, технологий, альтернативных источников энергии.
Особое внимание было уделено вопросам развития деловых связей с Восточной Сибирью и Дальним Востоком. Принято решение об организации государственно-частного совета, который будет заниматься проектами развития российского Дальнего Востока. Этот совет уже активно работает.
Лидеры наших стран в течение года встречались под зонтиком «большой восьмерки», а также в рамках «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге и саммита АТЭС. За каждой встречей стоят конкретные договоренности в политической и экономической сферах. В ноябре прошло совещание в формате два плюс два. Министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ и министр обороны Сергей ШОЙГУ посетили Японию и провели переговоры по вопросам безопасности. С ответным визитом в будущем году два наших министра посетят Москву.
К тому же прогресс наметился в вопросе по мирному договору.
- Вам не кажется, что политики опережают экономику, сближаясь быстрее, чем бизнес?
- У меня другой взгляд. Вслед за политиками в стадию предметных переговоров вступают компании, нацеленные на участие в совместных с российской стороной проектах. Конечно, многое движется вокруг сотрудничества в энергетической сфере. Известно, что наши компании имеют уже немалый опыт работы в сфере добычи углеводородов на континентальном шельфе в рамках проекта «Сахалин-2», где участниками консорциума являются японские компании «Мицуи» и «Мицубиси». Наши компании участвуют в переговорах, касающихся разведочного этапа проекта по добыче углеводородов в Арктике на полуострове Ямал. Япония - крупнейший импортер сахалинского СПГ и восточно-сибирской нефти, транспортируемой по ВСТО. В этом году экспортируется порядка 22 млн тонн нефти из нефтепорта Козьмино в Приморье, из них около 35% идет в адрес японских потребителей.
После визита Премьер-министра Абэ в Россию в мае активно шли переговоры о совместном участии в проектах освоения континентального шельфа «Магадан-2» и «Магадан-3». Японские нефтеразведочные компании начинают активные подготовительные работы. Несколько значимых договоров подписано на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Один из них - подготовка предварительного технико-экономического обоснования строительства в Магаданской области завода по производству водорода. За этим будущее энергетики, автомобилестроения. На последнем международном автосалоне в Токио компания «Тойота» представила свои машины с двигателями на водородном топливе. Предполагается, что после 2020 года оно станет одним из основных видов топлива для автомобилей. И это определяет большие возможности для нашего магаданского проекта. Перспективным представляется участие в проектах «Роснефти» по созданию нефтехимического комплекса в Находке и «Газпрома» по строительству завода «Владивосток-СПГ».
- Недавно этот проект был презентован на о. Русском большой группе японских бизнесменов. Какова была их реакция?
- Скажу, что в делегацию входило около 30 человек, в их числе были представители компаний - импортеров СПГ, крупных потребительских газовых компаний. Это свидетельствует о том, что переговоры идут уже на высоком этапе. Интерес японских компаний к этому проекту большой, но на сегодняшний день главной неизвестной остается цена СПГ, которая определит и объем будущих поставок. Япония уже покупает СПГ с Сахалина, но значительные объемы его импортируются с Ближнего Востока. Перспективными поставщиками являются США и Австралия. Мы не знаем будущего сланцевого газа, производство которого начнется около 2017 года, и того, какое влияние он окажет на рынки. «Газпрому» предстоит ускорить строительство «Владивосток-СПГ».
- Какие проекты, уже реализованные в вашем консульском округе, с участием японского бизнеса считаете наиболее успешными?
- В Приморском крае активно развивается машиносборочное производство. В октябре 2012 года с конвейера компании «Соллерс-Владивосток» сошел первый автомобиль «Мазда», а уже в феврале 2013-го началось производство «Прадо». В конце мая в пригороде Владивостока начала работать совместная компания - Японский диагностический центр «Хокуто», получивший самое современное медицинское оборудование и предоставляющий возможность консультирования высоко-квалифицированных японских врачей. Уже многие приморцы и дальневосточники воспользовались его услугами. Один из последних проектов - строительство мини-ТЭЦ на о. Русском с участием японских компаний «Соджиц» и «Кавасаки». Идут разговоры о проекте в агропромышленном комплексе. Также ведутся переговоры о создании совместных российско-японских компаний в других сферах, но пока это не публичная информация, я не могу раскрывать подробности.
- В Приморье планируется создание рыбопромышленного кластера. Япония - страна, в рационе жителей которой больше всего рыбы. Вашему бизнесу этот проект интересен?
- Конечно, японские компании проявляют интерес к этой идее, но нужно увидеть предварительное ТЭО: каковы параметры этого комплекса, сколько в него готово вложить правительство России, срок его реализации. Япония самый крупный импортер рыбной продукции, и у нас приняты очень жесткие требования к экологической и санитарной сертификации рыбной продукции. Мы можем предложить японские технологии, оборудование, но не исключаем возможности создания совместных предприятий. В настоящее время одна японская компания ведет переговоры о создании в регионе рыбоперерабатывающего завода.
- Сегодня много говорится о необходимости создавать на Дальнем Востоке особые экономические зоны, в которых бы организовывались экспортоориентированные производства с прицелом на рынок АТР. Какая конечная продукция могла бы быть востребована на рынках Японии? Что необходимо, чтобы подобная модель развития ДВ региона состоялась? Каков опыт создания подобных зон у Японии, его пример мог бы нам пригодиться?
- У нас нет особых экономических зон, частично подобный режим существует лишь для острова Окинава, и это исключение, поэтому, насколько создание подобных площадок является эффективным, прямо ответить не смогу. Но обещания изменения налоговой системы, введение льгот на налог на прибыль, на имущество - привлекут и японских инвесторов. Какие товары производить в этих зонах - это, конечно, другая история. На мой взгляд, это может быть, к примеру, продукция лесопереработки. У Японии есть успешный опыт в этой сфере: приморская компания «Тернейлес» уже несколько лет работает с японской компанией «Сумитомо», которой принадлежит менее 50% акций совместного предприятия. Продукция компании востребована на японском потребительском рынке. Но говорить о высокотехнологичном экспорте, думаю, чуть-чуть преждевременно. Хотя для этого есть хорошие перспективы. У вас во Владивостоке создан современный университет, в котором учатся талантливые студенты и аспиранты, - через несколько лет вы получите очень хорошие кадры, которые будут способны создавать инновационные производства.
- В 2013 году на региональном Дальневосточном инвестиционном конгрессе во Владивостоке было достаточно высокое представительство японской делегации, в частности мероприятие посетил старший вице-министр иностранных дел Японии г-н Мацуяма Масадзи. Это была плодотворная работа?
- Наша делегация увидела, какой большой интерес к региону проявляют иностранные инвесторы. В рамках форума были заключены соглашения с крупными мировыми компаниями, к примеру, с лидером игорной индустрии Melco Group (Макао) об участии в создании в Приморском крае интегрированной туристическо-развлекательной зоны. Считаю, что подобное партнерство - хороший сигнал для других инвесторов, и в частности - для японских компаний из сферы гостиничной индустрии. Регионы Дальневосточного федерального округа представили хорошо структурированную и обстоятельную информацию об инвестиционных проектах, участие в которых предлагают и иностранным инвесторам. Подобное знакомство очень полезно.
В рамках конгресса было заключено соглашение о сотрудничестве между Японским банком международного сотрудничества и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона для реализации инфраструктурных объектов на данных территориях.
- Сегодня российское правительство и региональные власти озабочены формированием благоприятного инвестиционного климата. Как вы можете оценить эти усилия, есть ли результаты? По крайней мере, своим соотечественикам-бизнесменам вы можете говорить, что деловая «погода» в регионе налаживается?
- Регионы становятся более открытыми, а губернаторы прилагают действительно большие усилия для того, чтобы инвесторам было комфортно работать на Дальнем Востоке. Важно, что не просто декларируется желание улучшить деловой климат, а создается система поддержки инвесторов. Так, в Приморском крае работают Агентство по привлечению инвестиций, Корпорация развития, Агентство по поддержке экспортеров, Гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Если будет принята льготная система налогообложения для инвесторов, то все эти меры в комплексе через некоторое время дадут необходимый результат.
Я живу во Владивостоке два с половиной года и могу сравнивать, что было и что есть на сегодняшний день: инвестиционный климат улучшается, может быть не «галопом» или, как говорят, «на дрожжах», но постепенно формируются более благоприятные условия для ведения бизнеса. Чуть меньше становится бюрократических проволочек. У меня много друзей, которые занимаются бизнесом, и они тоже говорят: «Работать становится чуть легче, но нужно еще быстрее улучшать административные процедуры, сокращать сроки таможенного оформления». Все это поможет Приморскому краю извлекать больше пользы из своего географически выгодного положения.
Я хочу пожелать, чтобы в новом году наше сотрудничество укреплялось еще более динамично, чтобы и у меня, и у читателей «Дальневосточного капитала» было много интересной работы, приносящей плодотворный результат.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2014 год.
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