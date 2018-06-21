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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:14 |
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"Владивосток-СПГ" входит в инвестиционную программу "Газпрома" на 2014 год
Согласно принятым решениям, часть расходов в 2014 году будет урезана, но строительство завода по производству СПГ во Владивостоке останется в планах финансирования на 2014 год в полном объеме, сообщается на официальном сайте ОАО «Газпром».
Общий объем освоения инвестиций госкомпании на 2014 год составит 806 млрд рублей. При этом объем капитальных вложений - 701,11 млрд рублей, из них расходы на капитальное строительство - 698,21 млрд рублей, на приобретение внеоборотных активов - 2,9 млрд рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений - 104,89 млрд рублей.
Согласно утвержденному бюджету на 2014 год, общий объем поступлений по операционной и инвестиционной деятельности составит 5,552 трлн рублей, объем выплат по всем видам деятельности - 5,651 трлн рублей. Размер внешних финансовых заимствований - 90 млрд рублей. Профицит средств (с учетом внутригрупповых заимствований и входящих остатков на счетах ОАО «Газпром» на начало 2014 года) составит 0,5 млрд рублей.
Помимо финансовых вложений в строительство завода СПГ в районе Владивостока, инвестиционный план на 2014 год предусматривает участие «Газпрома» в реализации проекта «Южный поток», финансировании создания инфраструктуры для расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе и на Дальнем Востоке.
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А что он уже общественные слушания прошел и его ждут с распростертыми объятиям или Газпрому по-барабану они уже все решили?
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