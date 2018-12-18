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Среда| 19 Декабря, 18:31 |
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Подписано соглашение Приморья и ВЭБ
По сообщению пресс-службы администрации Приморского края, соответствующее соглашение подписали врио губернатора Олег Кожемяко и председатель госкорпорации Игорь ШУВАЛОВ.
По мнению врио губернатора, Приморье сегодня нуждается в федеральном финансировании крупных проектов - по строительству кольцевой автодороги, развитию ЖКХ, созданию нового облика Владивостока, а также продолжению строительства жилого кооператива «Остров» и развитию 30 площадок в районе бухты Патрокл, которые переданы краю по решению правительства РФ.
«Во Владивостоке мы будем заниматься мастер-планами, реконструкцией старых районов, строительством нового жилья. Мы знаем, как помочь Владивостоку развиваться, делаем это совместно с японцами в рамках диалога президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ», - отметил Игорь Шувалов.
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