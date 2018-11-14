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Непойманного краба уже поделили в Москве
Как сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в органы парламентского и общественного контроля направлены обращения с указанием на возможное нарушение бюджетного законодательства, сообщается на сайте Ассоциации.
В проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года внесены прогнозируемые доходы от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности. Согласно законопроекту, Федеральное агентство по рыболовству планирует получить в 2019 году за счет аукционов 41 274 098,2 млн рублей, и такую же сумму - в 2020 году. Соответственно, в 2021 году доходы от аукционов прогнозируются на уровне всего 374 025,7 млн рублей.
Предусмотренные в проекте федерального бюджета доходы от аукционов совпадают с прогнозными показателями, представленными в августе 2018 года Федеральным агентством по рыболовству в Минфин России.
Как сообщил президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ, «есть основания квалифицировать включение прогнозируемых от крабовых аукционов доходов в проект федерального бюджета как несоблюдение требований статей 37 и 174.1 Бюджетного кодекса РФ».
В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса РФ установлен принцип достоверности бюджета, который означает «надежность показателей прогноза социально-экономического развития и реалистичность расчетов доходов и расходов». Статья174.1 Бюджетного кодекса РФ ясно указывает на необходимость законодательного обеспечения всех прогнозируемых доходов. Бюджетное законодательство недвусмысленно обязывает основывать прогноз доходов бюджета любого уровня, включая федеральный бюджет, на законодательных актах, вступающих в силу до 1 января бюджетного года.
«Проект федерального бюджета на 2019 год содержит прогноз доходов от аукционов на продажу прав добычи (вылова) водных биологических ресурсов, - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев. - Прогнозировать такой объем доходов можно только при одном условии: если планируются крабовые аукционы. Однако проведение крабовых аукционов возможно только после внесения изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». До настоящего времени проект такого закона не опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов Regulation.gov.ru, не направлен в субъекты Федерации, не внесен в федеральные органы исполнительной власти».
Как сообщили в ВАРПЭ, официальное обращение о возможном несоблюдении норм бюджетного законодательства при включении прогнозируемых доходов от крабовых аукционов в проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года направлено в Счетную палату Российской Федерации и Общественную палату Российской Федерации.
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