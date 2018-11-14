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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 16 Ноября, 21:06 |
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Определены даты проведения Восточного экономического форума - 2019
Даты Форума определены в соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий.
«Восточный экономический форум состоится уже в пятый раз. За годы проведения Форум стал признанной международной площадкой для обсуждения многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это подтверждает участие в ВЭФ-2018 представительных делегаций во главе с первыми лицами государств. Объединение на одной площадке ведущих политиков, бизнесменов, ученых и экспертов практически из всех стран АТР создает уникальную основу для международной кооперации. ВЭФ-2018 стал рекордным по сумме подписанных соглашений, что подчеркивает его высокую практическую результативность. Уверен, что в будущем году юбилейный Форум соберет представительный состав участников, заинтересованных в дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику АТР», - отметил советник Президента Российской Федерации Антон КОБЯКОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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