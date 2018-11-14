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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В рыбной отрасли измерят заработную плату
По данным ФНС России, в 2017 году платежи рыбопромышленных предприятий в социальные фонды возросли по сравнению с предыдущим годом на 60% и превысили 16 млрд рублей. Тем не менее, уровень оплаты труда в отрасли неравномерен, так как наряду с социально ответственным бизнесом продолжают действовать предприятия, на которых сохраняется недостаточный уровень оплаты труда.
Как сообщили в Общероссийском объединении работодателей рыбной отрасли, совместно с рыбацкими профсоюзами будет составлена карта уровня оплаты труда по отрасли в целом. Следующим шагом должно стать заключение Отраслевого соглашения по организациям рыбного хозяйства на 2019-2022 годы, которое закрепит базовые принципы оплаты труда, а предприятия, которые будут нарушать отраслевое соглашение, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Общероссийское объединение работодателей рыбного хозяйства учреждено 17 октября 2018 года, президентом Объединения избран председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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