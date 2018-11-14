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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Губернаторы СВА встретились во Владивостоке
Главы региональных администраций стран Северо-Восточной Азии подписали декларацию по международному обмену и сотрудничеству, зафиксировав необходимость углубления межрегионального экономического взаимодействия и расширения гуманитарных и общественных связей. Общую позицию поддержали губернатор китайской провинции Цзилинь Цзин Цзюньхай, губернатор Центрального Аймака Монголии Батжаргал Жигжид, вице-губернатор японской префектуры Тоттори Ногава Сатоси, вице-губернатор южнокорейской провинции Кангвон Чон Ман Хо и вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО.
Все участники соглашения положительно оценили преимущества для развития бизнеса, которые создаются в особых экономических зонах. В Приморье это территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.
Особое внимание было уделено развитию транспортного сообщения. К примеру, администрация южнокорейской провинции Канвондо в будущем планирует наладить через Владивосток железнодорожное сообщение с Монголией и Китаем, центральной Россией, а далее - с Европой. Всеми участниками обсуждается объединение действующих маршрутов для формирования новых межрегиональных сухопутно-морских линий. Представители Южной Кореи не исключают, что первый поезд из Владивостока сможет доехать до Сеула по транскорейской железной дороге в ближайшие три-четыре года.
Прозвучали и конкретные предложения, которые будут способствовать развитию торговли между странами. Как отметил вице-губернатор Приморья Константин Богданенко, на страны СВА приходится 82% внешнеторгового товарооборота края. При этом по итогам первого полугодия 2018 года наибольшая активность отмечается по Китайской Народной Республике - это 53% или $3,5 млрд. На втором месте Республика Корея - 18% или $638 млн долларов, на Японию приходится немногим более 10% или $358 млн, на Монголию - пока только $5,5 млн.
«В настоящее время в китайской провинции Хэйлунцзян на постоянной основе работает центр российских товаров, где представители малого и среднего бизнеса из Приморья могут бесплатно презентовать образцы своей продукции, проводить переговоры с потенциальными партнерами. Мы предлагаем открыть аналогичные площадки в провинциях Цзилинь, Кангвон, префектуре Тоттори и Центральном Аймаке и, конечно же, в нашем крае. Все страны-участницы смогут презентовать в таких центрах свою продукцию и выходить на новые рынки сбыта», - сказал Константин Богданенко.
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