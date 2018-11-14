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16 Ноября 2018, 15:00 | Часовой пояс |

Особенный остров

Любимый со студенческой молодости остров Русский должен коренным образом измениться, стать "инновационной песочницей", "центром научной мысли", домом, в котором пропишутся представительства крупнейших компаний России, да и зарубежья.

Пока даже трудно представить, каким будет этот дальневосточный Гонконг или Сингапур? Может быть, он станет российским клоном корейского острова Чеджу… Опыт его превращения в научно-образовательный и инновационный центр ведь уже изучили десятки делегаций чиновников, ответственных за развитие региона.

Русскому уже планировали самые разные ипостаси. Постановлением Правительства России № 201 от 31 марта 2010 г. на территории Русского была создана туристско-рекреационная особая экономическая зона (ТРОЭЗ), основными целями которой должно было стать развитие туристско-рекреационного потенциала. Предполагалось, что благодаря преференциям зоны частные инвесторы возьмутся за строительство здесь гостиничных комплексов, лечебно-оздоровительных центров. Развитие здесь должен был получить водный, круизный, спортивный, экстремальный, бальнеологический и прочий туризм. И все это - на фоне сохранения окружающей среды, природных и культурных ценностей.

Однако, в сентябре 2016 года деятельность ОЭЗ была досрочно закрыта по причине полного отсутствия сколько-нибудь действенного интереса инвесторов к реализации проектов на острове. За шесть лет ни одного резидента здесь так и не было зарегистрировано. При том, что под зону было выделено 3 613 га действительно благодатной для развития туристической отрасли площади, решить вопросы о безвозмездной передаче земельных участков из ведения Минобороны России и федеральной собственности Приморскому краю так и не удалось.

Было решено зайти с другого конца: начали прорабатывать возможность создания территории опережающего развития «Остров Русский». Однако, несмотря на то, что ТОРы на Дальнем Востоке в последнее время росли как грибы в урожайный год, с Русским опять вышла заминка - слишком не рядовая территория, для которой потребовалась особая стратегия развития.

Можно полагать, что теперь сформирована окончательная и вполне конкретная парадигма его развития. По итогам четвертого Восточного экономического форума президент России дал ряд поручений правительству и крупнейшим российским компаниям: на острове должен быть создан крупный научно-технологический центр. По образному выражению главы государства, на Русском необходимо «создать для Дальнего Востока своего рода пространство будущего, пространство мечты и творчества».

Речь опять идет о придании острову Русский специального правового статуса. Это может быть технопарк, где будут создаваться, тестироваться и внедряться инновационные разработки? Центр «цифрового развития», где будет создаваться отечественное программное обеспечение в области обработки «больших данных» и информационной безопасности? К 1 августа следующего года кабинет министров должен доложить главе государства о проделанной в этом направлении работе.

На базе ДВФУ должна быть создана уникальная научная установка класса «мегасайенс», которая позволит решать принципиально новые фундаментальные и прикладные задачи в областях физики, фармацевтики, материаловедения, химии, биологии и в других отраслях знаний. Здесь же, на острове, планируется разместить инжиниринговые подразделения, центры исследования и разработок ведущих российских компаний, работающих на Дальнем Востоке. К 1 июня 2019 года «Росатом», «Газпром», НК «Роснефть», ОАК, «Вертолеты России» и другие компании должны доложить о размещении таких подразделений и центров.

К созданию на острове конгрессно-выставочного центра мирового класса должен подключиться Фонд развития Дальнего Востока, который обещают в ближайшее время докапитализировать, поскольку все, что уже есть в его кошельке, распределено на другие проекты.

И последнее об особенном … Этим летом остров Русский получил правовой режим Специального административного района (САР), который должен позволить иностранным компаниям (зарегистрированным в офшорах) вернуться в российскую юрисдикцию, избежав таким образом сложностей инвестиционной и предпринимательской деятельности, возникших из-за санкционного давления США и Европейского Союза. Первая ласточка - ООО «Финвижн холдинг» совладельца банка «Восточный» Артема АВЕТИСЯНА - уже «вьет гнездо» на необустроенной территории. Последуют ли его примеру другие? И что мешает Русскому стать российским Гонконгом? Об этом - на страницах 20-21 ноябрьского номера «Дальневосточного капитала».

Лариса ЖИРОНКИНА, шеф-редактор

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: остров Русский 


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