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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 15:40 |
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Владивосток свободен на 70 лет
Таможенный и пограничный режим, который будет действовать в рамках СПВ, призван обеспечить свободное движение товаров. Для иностранных бизнесменов и туристов начнет действовать право 8-дневного безвизового пребывания. Административные процедуры, как и в случае с территориями опережающего развития, для резидентов СПВ будут реализовываться в режиме одного окна. Проверки бизнеса будут сведены к минимуму.
По-существу, для Приморья - исторический момент. Владивосток (теперь в широком смысле: город дает свой бренд новому деловому порядку) второй раз за время существования вступает в режим порто-франко, который чуть больше века назад обеспечил ему бурный рост и становление в статусе крупного морского города.
Сегодня, конечно, другие времена и другой мир, но, «вдохнув свободу», регион может достаточно быстро подняться на ступеньку выше, вписаться в экономические тренды Азиатско-Тихоокеанского региона. Стать новым российским центром развития. Если режим свободного порта успешно стартует в Приморском крае, то опыт будет перенесен на другие портовые территории Дальнего Востока. Есть такое поручение президента РФ, и субъекты Федерации уже примеряют на себя новые возможности.
Процесс пошел…
Закон вступил в силу, но пока остается ряд нерешенных принципиальных вопросов. Так, только с 1 января 2016 года начнет работать 8-дневный безвизовый въезд на территорию Свободного порта. Не вступил в силу режим свободной таможенной зоны, хотя решение этого вопроса Федеральная таможенная служба должна была обеспечить еще к 1 сентября. Многое будет делаться постепенно, но главное - процесс пошел.
21 октября состоялось первое заседание Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток, который возглавил полпред президента РФ в ДФО и заместитель председателя правительства Юрий ТРУТНЕВ. В его состав вошли ряд федеральных чиновников, губернатор и председатель Заксобрания Приморского края, руководители муниципальных округов.
Главные ожидаемые новости председатель Наблюдательного совета Юрий Трутнев сообщил сразу. Есть всего два критерия, которые обеспечивают попадание в резиденты, - это новый проект и обязательство компании инвестировать в течение трех лет 5 млн рублей.
- Считаем, что режим СПВ должен работать не для ограниченного числа больших компаний, а для широкого круга малого и среднего бизнеса, - пояснил Юрий Трутнев, подчеркнув, что, учитывая мнения, высказанные в ходе многочисленных консультаций, принято решение сразу сделать входной финансовый барьер необременительным и посильным многим.
Второй критерий, определенный вышедшим накануне Постановлением Правительства РФ №1123, - это новый проект. На получение статуса могут претендовать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которые планируют реализовать на территории СПВ новый инвестиционный проект. Такая возможность предусмотрена и для тех, кто займется новыми для себя видами предпринимательской деятельности, еще не осуществляемыми ими до подачи заявки.
На Наблюдательном совете был представлен новый генеральный директор ОАО «Корпорация развития Дальнего Востока», которое будет осуществлять функции управляющей компании для ТОРов и СПВ. Александр КОРНЕЙЧУК, хорошо известный как создатель автосборочного производства в Приморье и бывший руководитель компании «Соллерс-ДВ», вышел к Наблюдательному совету с презентацией режима СПВ и деятельности Корпорации.
Он попросил у собравшихся хотя бы пару месяцев, чтобы отладить работу новой компании, начинающей тоже с нуля. Нужно, чтобы в полном режиме заработал сайт, через который можно автоматически подать все необходимые документы для регистрации в качестве резидента. Предстоит немало сделать в части создания целого ряда стандартов деятельности Корпорации и прочее.
Однако, по его словам, особых препятствий у потенциальных резидентов уже нет. Есть критерии отбора, есть требования (нужны местная регистрация, бизнес-план, отсутствие налоговых недоимок), есть понимание, какие виды деятельности не будут подпадать под льготный режим (добыча и переработка нефти и газа, операции с недвижимостью, банковская, страховая и ряд других видов деятельности).
Подтверждением готовности к работе стало подписание прямо на заседании Наблюдательного совета первого соглашения, присваивающего статус резидента СПВ ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания», созданному группой компаний «Транзит-ДВ» совместно с китайскими партнерами для реализации проекта в порту Славянка.
…и споткнулся на старте
Для действующих приморских компаний, нацеленных на получение статуса резидента и приготовивших новые проекты, несколько неожиданным оказалось заявление председателя набсовета о том, что избежать налоговых платежей с действующего бизнеса в обмен на инвестиции не удастся.
Открывая заседание, Юрий Трутнев заявил однозначно: рассчитывать на то, что налоги от существующего бизнеса будут направлены на инвестиционные цели компаний, как это представляли многие предприниматели, не стоит.
- Налоги с действующего бизнеса будут выплачиваться в обычном режиме. Мы не можем потерять налоговую базу, так мы просто поставим под угрозу бюджетную систему субъекта Федерации, - подчеркнул он. И признал, что пока решения вопроса о том, как выделить из общего котла новый бизнес, ни у кого нет:
- Мы бы не хотели путаться с юридическими лицами, трансфертным ценообразованием и проч. Тем коллегам, которые собираются реализовывать новые инвестпроекты и уже имеют такой вид деятельности, будет предложено заключить соглашение с управляющей компанией о том, что в течение 5 лет налоги с предыдущего бизнеса они выплачивают в постоянной величине. Если вы хотите развивать, мы зафиксируем за вами предыдущие налоги, а все, что вы сможете создать, мы готовы льготировать, - высказал свое представление о решении вопроса председатель набсовета.
Сегодня практически каждое уже действующее на территории, попавшей в рамки СПВ, предприятие задумывается о том, как использовать льготный налоговый и таможенный режим для модернизации производства. Обновление оборудования и технологий, капитальные затраты на строительство объектов - без этого невозможно остаться конкурентоспособным в ситуации, когда на рынок заходят новые игроки.
Именно новым компаниям преференции СПВ достанутся практически автоматически. Им, кстати, «зеленый свет» открыт и в рамках территорий опережающего развития (ТОР). С действующими возникла заминка. И, как говорят предприниматели, у них есть ощущение того, что хорошие идеи могут просто «заболтать», отсекая потихонечку одну обещанную преференцию за другой.
- Налоговые преференции, конечно с условием, что средства, сэкономленные компаниями, пойдут на цели развития, увеличат инвестиционную базу компаний, - говорит член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис САРАНА. - Пока же получается, что мы боимся потерять налоги и не верим бизнесу, и в этом споре, похоже, побеждают бюджетные интересы. Мы все пока остались в ожидании, но все равно с оптимизмом ждем уточнений.
- Сокращение налогового бремени для новых проектов - правильная идея, эффективной реализации которой могут помешать риски выпадения налоговых платежей, что, по мнению Минфина, отяготит бюджет региона, - говорит генеральный директор Технохолдинга SUMOTORI Виталий ВЕРКЕЕНКО. - Но есть также риски потери налоговой базы у уже действующих предприятий края ввиду появления продукции с меньшей себестоимостью в рамках ТОРов или СПВ. Возможность распространить налоговые льготы на действующие предприятия, реализующие новые проекты, может нивелировать эти риски. Тем более что многие предприятия вынуждены работать в рамках действующих юрлиц и с новыми проектами ввиду наличия лицензий, сертификатов, эффективных процессов и т. д.
По поручению Набсовета рабочая группа во главе с замминистра Минвостокразвития Александром ОСИПОВЫМ должна разработать методику, по которой можно будет, как говорится, отделить существующие денежные потоки от тех, которые будут генерированы новыми проектами. Однако в этой теме сразу несколько сложных вопросов. Во-первых, нужно ли действующей компании создавать новое предприятие для реализации нового проекта? Зарегистрировать-то любое юридическое лицо несложно, однако как потом делить не только финансовые потоки, но и персонал? Насколько «интереснее» это будет для предпринимателей?
Любой новый проект, прежде чем будет запущен, потребует времени на проектирование и строительство, при этом главные инвестиции должны быть сделаны именно на этом первоначальном этапе. И ни доходов, ни прибыли в это время нет. Льготы для резидента имеют свой временной срок - 5 лет после получения статуса. И сколько лет из этого времени резидент будет пользоваться полным набором налоговых преференций? Опять получается не в пользу бизнеса.
Непонятно пока и как разделить базы для налогообложения - на «портовую», льготную и обычную, как предложено на Набсовете. Предлагается вариант урегулировать все налоговые обязательства через соглашение с управляющей компанией - АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Бизнес настаивает на том, чтобы ничего не делить, а льготы все-таки распространить и на действующий бизнес. При этом все тщательно взвесив: экономия, полученная на налогах, должна быть сравнима с теми деньгами, которые предприятия вкладывают в новые проекты.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год.
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