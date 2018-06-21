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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Июля, 13:15 |
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ООО "Дера-Владивосток" откроет Duty Free в зоне прилета МАВ
В настоящий момент магазины беспошлинной торговли Duty Free в России существуют только в зонах вылета, в то время как более чем в 60 странах мира они работают и на прибытии.
В июне 2015 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) поддержала инициативу открытия в зонах прибытия российских аэропортов магазинов Duty Free.
Рабочая группа ЕЭК внесла в протокол, что все страны-участницы, кроме Белоруссии, поддержали инициативу открытия Duty Free на прилете.
В дальнейшем соответствующая поправка будет внесена в новый кодекс Таможенного союза, после чего магазины беспошлинной торговли начнут работать и на прибытии перед таможенным контролем для пассажиров, прибывающих в страну.
«Аэропорт Владивосток смотрит на перспективу и своими действиями поддерживает эту инициативу, прогнозируя результат на будущее. С целью улучшения сервиса обслуживания пассажиров ОАО «МАВ» уже сейчас принимает на себя обязательства предоставления коммерческой площади для организации и дальнейшей работы магазинов Duty Free в зоне прилета», - говорится в релизе МАВ.
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