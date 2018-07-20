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17 Декабря 2015, 10:10 | Часовой пояс

Игорь Пушкарев, глава города Владивостока: Не собираюсь отдавать транспортные потоки и налоги в другие регионы

В сторону главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА коллеги смотрят с завистью. Решить многие городские проблемы ему помог сначала саммит АТЭС. В 2012 году Владивосток приобрел новые дороги, мосты, благоустроился благодаря федеральным деньгам. Сегодня таких денег нет, но есть весомый повод "рвануть" вперед: Владивосток получил режим свободного порта (СПВ), который, по идее его инициаторов и разработчиков, должен обеспечить городу мощный импульс развития.

О том, как город намерен использовать этот шанс, «Дальневосточный капитал» разговаривал с Игорем Пушкаревым.

- Игорь Сергеевич, каково ваше отношение к закону об СПВ, какие выгоды он дает городу?

- Самое главное - это открывающиеся для горожан возможности выбора высокооплачиваемойработы. Для городской казны, которая главным образом формируется из НДФЛ, это новые налоги. Режим свободного порта нацелен на реализацию новых инвестпроектов, значит это будут высокотехнологичные производства, что дает совсем другой драйв и уровень развития территории.

В истории Владивостока уже были периоды бурного развития. Конец XIX века, когда благодаря режиму порто-франко практически на пустом месте, в транспортной изоляции от остальной России родился сам город-порт Владивосток. В основе был частный капитал. Были и другие времена: прирост населения в 60-70-е годы прошлого столетия в отдельные годы доходил до 20 тыс. человек, одновременно создавались новые производства, строился Большой Владивосток. Это развитие по всем направлениям шло за счет государственных инвестиций.

Сейчас, когда у государства нет таких ресурсов, ставка вновь делается на частный капитал. В мире и рядом с нами, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, много денег, и они придут туда, где их хозяева увидят свои выгоды. Закон о Свободном порте Владивосток и направлен на решение этой непростой задачи - привлечь на нашу территорию частные капиталы.

Дальше все будет складываться из частных моментов: появится первый резидент, чем его проект будет успешнее, тем больше станет предпринимательской инициативы. Закон позволяет инвестировать практически в любую сферу, список ограничений по видам деятельности очень небольшой.

- Какую парадигму развития Владивостока в рамках СПВ вы видите? Будущим резидентам важно понимать стратегические устремления городской власти.

- Я думаю, не изобретая собственного пути, стараться вписаться в те глобальные тенденции, которые складываются в АТР. Не мир будет меняться от того, что мы тут в городе Владивостоке решим, а мы должны двигаться в общем векторе, интегрируясь в экономику наших самых ближайших соседей - Китая, Республики Корея, Японии и др.

Мы должны ориентироваться на то, что сегодня востребовано. Это прежде всего транспортная инфраструктура: у Китая есть потребность в переброске больших объемов грузов с северных территорий к морским путям. Понимая все эти тенденции, мы строим тот транспортный коридор, который будет максимально востребован.

У нас есть два транспортных коридора - «Приморье-1» и «Приморье-2». Мы продвигаем, на наш взгляд, наиболее эффективный путь - «Приморье-3». Владивосток расположен в 50 км от Китая по прямой. Если мы построим дорогу от границы до мыса Песчаного, проложим совмещенный автомобильный и железнодорожный мост через Амурский залив, то грузы с северных провинций КНР до порта Владивостока будут «долетать» за 30 минут, сокращая традиционный сухопутный маршрут к южным портам самого Китая на 3 тыс. км.

Это снизит себестоимость, а значит, повысит конкурентоспособность китайских товаров на мировых рынках. Понимая эти выгоды, наши партнеры из Поднебесной вышли с инициативой строительства скоростной дороги. В увязке с этим проектом они проявляют интерес к участию в строительстве Владивостокской кольцевой дороги (ВКАД).

Скажу вам даже, что по проекту ВКАД мы уже предметно работали с китайскими инженерами, которые прикидывали будущую трассировку дороги. Принципиальное одобрение китайского правительства по поводу потенциального участия в этом проекте есть. Другое дело, чтобы на площадку зашли экскаватор или бурильная установка, нужно пройти еще очень большой путь. Должна быть поддержка на федеральном уровне. И она у нас есть, поэтому мы и предлагали свои проекты на Восточном экономическом форуме.

- Но есть и другая точка зрения: Владивосток - город запертый полуостровом, придет скоростная дорога - как грузы через город повезем? Говорят, тут туризм нужно развивать, «Принцесс» принимать…

- Мне говорят: «Во Владивостоке должны быть только набережные». Абсолютно с этим не согласен. Я, как глава города, не собираюсь отдавать транспортные потоки и налоги в другие регионы. Не вижу в этом смысла. На пляжах негде отдыхать? Так у нас теперь на острове Русском доступно для людей столько пляжей, сколько у Владивостока за всю историю не было.

Сингапур переваливает 600 млн тонн грузов, а туристов у него в разы больше, чем населения, - одно другому не мешает. По территории он сопоставим с Владивостоком, может быть, чуть больше. Но вы оцените, насколько эффективнее работают причальные стенки у них, чем у нас. Потенциал самого порта Владивостока в разы больше, чем он переваливает сейчас.

Сегодня работу Владивостокского торгового порта сдерживает ограниченность территории, она заканчивается на середине Эгершельда, но можно ведь с железнодорожной веткой продвигаться дальше - к Токаревской кошке, заворачивать вокруг полуострова Шкота и строить уже на акватории Амурского залива, где большие глубины и круглогодичная навигация, новые причальные стенки для перевалки еще 20-30 млн тонн грузов.

Это не наши выдумки, еще 25 лет назад был разработан проект нового порта, который должен был увеличить мощности торгового порта в 2-3 раза. Существовала концепция развития транспортного узла Владивосток с увеличением перевалки до 100 млн тонн в год.

- Именно в портовом бизнесе больше всего инвестиционных проектов - реальных и, может быть, на отдаленную перспективу. Конкуренция Владивостоку нарастает…

- Дай бог, чтобы все планы были реализованы. Но у нас есть целый ряд преимуществ, и они должны быть использованы в полной мере. Сейчас, к примеру, идет речь о создании крупного рыбного кластера на полуострове Назимова. Это более подходящая площадка, чем бухта Суходол, к которой еще нужно построить железную дорогу. При этом самый короткий путь по Транссибу к морю - это Владивосток, где уже есть рыбный порт.

Мои аргументы - экономика. Сегодня более 50% поступлений Дальневосточной таможни дает Владивостокский транспортный узел, львиную долю - торговый порт Владивосток, через который переваливается только 14 млн тонн (Находка и Восточный - под 70 млн тонн). Потому что у нас грузы другие, более дорогие и технологичные - главным образом контейнеры. Именно на контейнерные перевозки и нужно ориентироваться.

- В последнее время к Владивостоку особый интерес у иностранных политиков и бизнеса. Он имеет уже практическое воплощение?

- Знаете, во время работы Восточного экономического форума я беседовал с одним иностранным миллиардером, который сказал мне буквально следующее: «Я еще не понимаю, в каких проектах мне здесь нужно участвовать, но чувствую здесь запах больших денег. Интуиция говорит, что мне надо в этом месте быть».

Теми же транспортными проектами: ВКАД, развитие портов - интересуются корейские бизнесмены, японцы. Они понимают, что те, кто придет первым, получат большие преимущества. Мы говорим о Владивостоке как центре международного сотрудничества, об интеграции через него в АТР, и в этом плане весьма актуальным становится проект строительства выставочного центра «ВладЭКСПО». У нас, на Дальнем Востоке, нет подобных объектов, а они - эффективный инструмент продвижения своих товаров, привлечения сюда инвесторов, важнейшая площадка для роста экономической активности.

- Город тоже готов инвестировать в подобный проект?

- Задача государства - создать условия и не тратить бюджетные средства, то же касается и муниципалитета. Я уверен, бизнес всегда эффективнее. В проект «ВладЭКСПО» мы, конечно же, ждем частных инвестиций и в идеале рассчитываем на то, что это будут мировые компании, которые занимаются выставочной деятельностью, из Сингапура, Шанхая. Это могут быть и российские инвесторы. Тот же успешный проект «Крокус Сити» можно дополнить восточной площадкой.

Мы бы хотели привлечь сюда Росвооружение, чтобы эту площадку использовать для выставки оружия и военной техники. Сейчас подобная выставка проходит в Санкт-Петербурге, но основной рынок нашей военной техники - это все-таки страны АТР, а не Европа. Наше расположение у моря позволяет выставлять и морскую технику.

- Основным «политическим» органом СПВ назначен Наблюдательный совет, в который вы тоже вошли. Не получится ли, что администрация Владивостока будет на вторых ролях?

- Мы готовы выполнять любые решения Наблюдательного совета, главное, чтобы город развивался, мы поддержим любую инициативу. Все должно быть подчинено экономике, а значит - благу людей, которые живут на этой территории. Главное, чтобы был результат, чтобы люди видели перспективу и не хотели уезжать, чтобы город прирастал новыми жителями.

- Какие полномочия у города в рамках закона об СПВ отнесены к компетенции города, что на вас возложено и что от вас зависит?

- Мы с самого начала участвовали в разработке закона, и основное место, где проходили встречи предпринимателей и экспертов с его инициаторами, - администрация города. Мы уже изменили свои регламенты в области градостроительства и перешли на новые стандарты. Технические разрешения, присоединение и прочее - все делается в кратчайшие сроки. 

Лариса ЛАРИНА.  Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год. 

 

Теги: транспорт  Владивосток  благоустройство 


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