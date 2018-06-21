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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:14 |
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Проектом рыбного кластера в Приморье займется Японский исследовательский институт Номура
Конкурс проведен в рамках создания в регионе рыбоперерабатывающего кластера и развития аукционной торговли. Его результаты были оглашены на заседании комиссии Инвестиционного агентства Приморского края по координации деятельности по созданию рыбопромышленного комплекса в регионе.
В департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края сообщили, что комиссией была рассмотрена единственная поданная заявка на участие в конкурсе - Московского филиала Японского исследовательского института Номура.
«Представленная заявка полностью соответствует установленным требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией. Таким образом, опыт крупнейших портовых комплексов Азии будет использован в развитии рыбопромышленного комплекса Приморья», - подчеркнули в департаменте.
Исследовательский институт Номура имеет высокую квалификацию и огромный опыт в реализации масштабных проектов по развитию морских портовых сооружений и комплексов в портах Японии (Токио, Иокогама, Окинава, Кейхин), Республики Корея (залив Кванъян), Тайваня (Тайпэй), Китая (порты Шанхай и Ляньюньган). Институт также является независимым международным экспертом.
Для выполнения работы в Приморье институт Номура создает международный консорциум специализированных институтов с тремя рабочими группами: в Токио, Москве и Владивостоке.
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