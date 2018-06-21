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18 Марта 2013, 20:49 | Часовой пояс

Сергей ПАШКО, начальник ДВТУ: Таможня идет навстречу бизнесу

Среди восьми региональных таможенных управлений по итогам 2012 года Дальневосточное таможенное управление заняло третье место по объемам платежей, взысканных в федеральный бюджет, - а это более 197 млрд рублей, что на 12 млрд рублей больше показателей 2011 года.

При этом по объемам и стоимостным показателям товарооборота в течение прошлого года отмечалось снижение. Зато количество участников внешнеэкономической деятельности увеличилось примерно на 5% и составило 9 218 участников, из которых более 7 тысяч являются дальневосточниками.

В интервью «ДК» начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей ПАШКО рассказал о том, как выстраивается взаимодействие между бизнесом и Управлением, а также объяснил, почему многие товары, несмотря на сжатые сроки декларирования, «простаивают» на границе.

- Сергей Викторович, как вы можете прокомментировать Стратегию развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденную правительством России, и как она соотносится с дорожной картой «Совершенствование таможенного администрирования»?

- Стратегия развития и дорожная карта прекрасно дополняют друг друга. Стратегия развития таможенной службы РФ была сформирована раньше, но так как бизнес сейчас очень оперативный, сначала вышла «дорожная карта», а уж потом после всех согласований утвердилась и Стратегия. Но и «карта», и Стратегия преследуют одни и те же цели: защита экономической безопасности, содействие развитию внешнеэкономической деятельности, создание благоприятных условий для бизнес-сообщества. Контролировать их выполнение мы будем посредством 25 целевых ориентиров, в основе которых лежит сокращение времени прохождения таможенного оформления, уменьшение количества подаваемых документов, которые необходимы для декларирования грузов.

- Вопрос об улучшении делового климата постоянно поднимается в бизнес-кругах, на всех уровнях власти. В частности, многих предпринимателей волнуют вопросы выстраивания взаимодействия с таможенными органами. Тем не менее участники ВЭД зачастую высказывают свое недовольство продолжительностью таможенных операций.

- Кодекс Таможенного союза сократил до двух дней максимальный легитимный срок, в течение которого таможня должна управиться с оформлением и выпустить товар. При этом существуют определенные положения, в рамках которых срок совершения таможенных операций может увеличиться до 10 дней, например, предоставление неполного пакета документов, большой номенклатурный перечень товаров, затрудняющих процесс, и т. д. В большинстве случаев с длительным таможенным оформлением проблема лежит на поверхности - какой-то один документ не предоставили, а виновата все равно таможня.

Могу с точностью сказать, что по итогам 2012 года при импорте товаров в день подачи документов был выпущен 31% деклараций, на второй день - 76%. С экспортом показатели еще оптимистичнее: в первый день подачи было выпущено 79% деклараций, во второй - почти 98%. Цифры говорят сами за себя. Более того, есть еще категории товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины и идущие в рамках временного вывоза, где сроки декларирования еще жестче - 4 часа. Мы и в эти рамки укладываемся.

Кстати, в вопросе сокращения сроков показательным станет эксперимент, который мы планируем запустить в текущем году на базе Находкинской таможни в порту Восточный. Целью эксперимента как раз будет максимальное сокращение сроков таможенного оформления. К участию будут привлечены и портовые власти, и оператор терминала - Восточная стивидорная компания, и ДВЖД. Онлайн-мониторинг, который будет установлен, позволит выявить «узкие места» при отправке грузов и узнать, на каком этапе и где товар больше всего «простаивает», и почему.

- А какие еще перспективные таможенные технологии внедряются и каковы результаты нововведений?

- Летом прошлого года было введено предварительное информирование, обязательное для товаров, прибывающих автомобильным транспортом, и по желанию - для всех остальных. Предварительное информирование таможенных органов заключается в предоставлении сведений о ввозимых товарах и транспортных средствах в таможенный орган государства - члена Таможенного союза (ТС), на территории которого расположен пункт пропуска, не менее чем за 2 часа до планируемого ввоза товара на территорию ТС.

Другая составляющая - электронное декларирование. Это новшество носит также необязательный характер, но общий процент электронного декларирования за весь 2012 год уже превысил 96%, а в четвертом квартале 2012 года - составил 98%. Здесь стоит отметить, что с 1 января 2014 года электронное декларирование станет обязательным практически для всех товаров, исключая лишь те группы, которые войдут в перечень правительства РФ.

Отсюда идет следующий этап - деятельность Центров электронного декларирования (ЦЭД). На территории Дальнего Востока их два - во Владивостоке и в Хабаровске, и они функционируют уже два года. Если говорить простым языком, это место с множеством электронных устройств, где сотрудник таможни занимается документальным оформлением. Например, товар прибывает на пост Пограничный, участник ВЭД подает в электронном виде декларацию во Владивостокский ЦЭД, она принимается и по всем установленным правилам регистрируется. На момент, когда наступает функция фактического контроля, инспектор во Владивостоке передает формализованное в электронном виде поручение так называемым лицам внешнего таможенного органа. Последний проводит фактический контроль, отправляет обратное сообщение во Владивостокский ЦЭД, контроль закрывается, декларация выпускается.

- Есть ли примеры успешного взаимодействия бизнеса и таможни?

- Конечно, мы всегда готовы идти навстречу бизнесу, но законопослушному. Здесь можно вспомнить о таможенно-логистических терминалах (ТЛТ). На данный момент на территории Дальнего Востока действует 5 ТЛТ, 4 - в Приморье вблизи пунктов пропуска Марково, Пограничный, Полтавка и Краскино, а также один, самый первый ТЛТ, в Благовещенске. К слову, создание ТЛТ предусмотрено Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе. Как правило, они зарождаются на базе складов временного хранения, перестроенных до определенного уровня требований. Учредителями выступает бизнес. Обустроив такой склад, бизнес подает заявление в таможенный орган, который, оценив все аспекты, отправляет заявление на комиссию на уровне ФТС РФ, которая уже принимает окончательное решение. Немаловажный аспект - предоставление учредителями помещения на безвозмездной основе для размещения таможенного органа - как минимум отдела (подразделения) таможенного органа, как максимум таможенного поста.

Концепция переноса контроля на границу решает проблемы сразу по нескольким направлениям. Во-первых, минимизируется присутствие крупнотоннажного транспорта на территории крупных городов. Ведь довольно большой объем транзитного груза проходит, например, через Уссурийскую таможню во Владивосток на оформление, а при наличии ТЛТ такой необходимости нет. Во-вторых, минимизируются риски нарушения законодательства, другими словами, «никто не сможет убежать» от контролирующих органов.

- А что происходит в пункте пропуска в Краскино? Проект обещал быть интересным...

- Сегодня уже за него не отвечает Дальневосточное таможенное управление. Ответственность перешла к Дальневосточному территориальному Управлению Росграницы и подведомственной ему организации «Росгранстрой». Первые являются администраторами и координаторами деятельности пункта пропуска, а вторые - непосредственно строителями, выполняющими работы с учетом требований таможенников, пограничников и других контролирующих органов. После завершения строительства мы будем выполнять там свои функции, а Росгранстрой будет присутствовать и осуществлять текущую эксплуатацию.

Когда этот проект начинался, за Федеральной таможенной службой была закреплена функция строительства пунктов пропуска. Но таможенные службы успели выполнить только теоретическую часть и произвести проектно-изыскательские работы. После этого как раз создалась Росграница, и мы все накопленное передали ей. Конечно, хотелось бы построить действительно современный, достойный пункт пропуска, куда не стыдно пригласить гостей. По факту получилось, что строительство на сегодня заморожено, а мы работаем в тех же условиях. «Коробки» зданий стоят, к сожалению, там уже начала течь крыша, стены - грибком покрываться. Если в ближайшее время не вмешаться, то начнет разваливаться то, что есть.

- Как вы относитесь к идее создания особой экономической зоны во Владивостоке? Об этом немало ведется разговоров в последнее время. Между тем на территории Дальнего Востока существует несколько подобных зон.

- На данный момент на территории ДФО существует одна действующая зона с особым экономическим режимом - в Магадане, и одна «на бумаге» - Советско-Гаванская. Касательно Владивостока, краевая администрация у нас запрашивала необходимые условия, которые нужны будут таможенным органам для осуществления контроля за ввозом товаров. Мы их предоставили, пока на этом все остановилось. На самом деле свободная экономическая зона - это очень хороший стимул для развития какой-либо территории. Посмотрим, как будут обстоять дела с этим вопросом во Владивостоке.

Анна РЫКОВА, "Дальневосточный капитал".

Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.

 

 

Теги: ДВТУ  таможня  Сергей Пашко 


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Комментарии
  • Псевдоним07:27, 22.03.2013

    идет навстречу бизнесу? 4 месяц контейнер с тканью из ю. кореи не может до москвы доехать. в россию из кореи приплыл за двое суток
  • Псевдоним12:48, 22.03.2013

    Да да, на встречу. Весь арбитраж завален исками к таможне по корректировке, да по отказам в возврате излишне уплаченных платежей.
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