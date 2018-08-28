|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 06 Сентября, 15:54 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Надежда КУЛИКОВА, исполнительный директор НП СРО "РОС ПК": РОС ПК - объединяя лучших, строим будущее!
Сфера саморегулирования НП СРО «РОС ПК» охватывает все виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2012 год стал непростым для строителей Приморского края и отрасли в целом. Наши партнеры приобрели бесценный опыт в реализации современных инфраструктурных проектов саммита АТЭС, по развитию своих компаний, применению новых инновационных технологий и современных материалов. Многие компании, входящие в состав НП СРО «РОС ПК», имеют уникальную технику и специалистов, готовых передавать и совершенствовать свой опыт при осуществлении новых проектов.
На предприятиях, входящих в состав НП СРО «РОС ПК», трудится высокопрофессиональный инженерно-технический персонал, которому присущи постоянное чувство нового, стремление работать на опережение и перспективу, творческий подход к делу, высокая инженерная и техническая культура. На декабрьском общем собрании были отмечены лучшие работники наших компаний-партнеров в 2012 году, которые достигли наибольших успехов в своей деятельности.
Это Александр Михайлович ДЕМИН, начальник геодезической службы Закрытого акционерного общества «Тихоокеанская мостостроительная компания» (г. Уссурийск) и Александр Анатольевич ИЛЬЧЕНКО, главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания КФК» (г. Владивосток), им присвоено звание «Почетный строитель России».
Сегодня строители Приморья заинтересованы вопросом вовлечения в гражданский оборот земель Министерства обороны, поскольку земельный вопрос - один из наболевших. Мы надеемся, что цена на земельные участки будет разумной, как заверил Владимир Андреевич БАЛАН участников круглого стола 3 декабря 2012 года. Главная задача, озвученная Владимиром Андреевичем, строить социальное (малобюджетное) жилье со стоимостью не более 40 тыс. за квадратный метр, сделать жилье более доступным и достигнуть через 2-3 года уровня ввода жилья - 1 млн кв. м в год.
Многое сделано за три года осуществления саморегулирования в строительстве, но еще предстоит решать задачи, без которых не достигнуть требуемого уровня ввода жилья и его доступной стоимости. Одной из таких задач является уменьшение административных барьеров на всем протяжении строительства.
В июле состоялось первое заседание Рабочей группы НП СРО «РОС ПК» по борьбе с административными барьерами, где обсуждались перспективы решения задач и целей данного направления работы.
Совсем недавно Совет Партнерства «РОС ПК» вышел с инициативой проведения сравнительного анализа ценообразования в строительной отрасли Приморского края, Хабаровского края и Амурской области, что позволит продвинуться в решении еще одной насущной проблемы строителей. Сейчас проводится отбор экспертов-сметчиков для осуществления первого этапа этой непростой задачи. Мы надеемся совместными усилиями СРО Приморья сдвинуть с мертвой точки эту глыбу - ценообразование, оторванное от реалий сегодняшнего дня.
В НП СРО «РОС ПК» трудятся профессионалы своего дела, неравнодушные к нуждам строительных компаний, помогающие своим партнерам удерживать высокие нынешние позиции и расширять профессиональные горизонты. Так, в 2012 году начата работа по повышению квалификации специалистов партнерств по программе поддержки субъектов малого предпринимательства в форме софинансирования НОСТРОЙ.
На нашем сайте www.ros-pk.ru всегда можно найти обзор изменений в законодательстве и проектов нормативно-правовых актов, регулирующих строительную деятельность, получить ответ на насущный вопрос или юридическую консультацию в режиме онлайн. Специалисты СРО всегда заинтересованы в успехе наших партнеров.
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д.3, оф.37. Тел./факс: 8(423) 253-02-08. E-mail: npspk@mail.ru www.ros-pk.ru
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- "Офшорная зона" на Русском готовится принимать международные компании
- IV Восточный экономический форум представил повестку
- В Приморье в пострадавших от паводка районах объявлен режим ЧС
- Ждем Председателя КНР Си Цзиньпина на ВЭФ-2018
- ВЭФ-2018 определился с повесткой
- Корейцам предложили завод СПГ и мост
- В Приморье у резидентов ТОР "Надеждинская" будет общая крыша
- Офшор на острове Русском уже в проекте
- Придется соображать на троих
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.