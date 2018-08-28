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18 Марта 2013, 20:57 | Часовой пояс

Надежда КУЛИКОВА, исполнительный директор НП СРО "РОС ПК": РОС ПК - объединяя лучших, строим будущее!

Слова, вынесенные в заголовок, являются своеобразным девизом НП СРО "РОС ПК". В этой жизнеутверждающей фразе наше отношение к делу: занимаясь саморегулированием в строительстве сегодня - закладываем прочный фундамент развития отрасли в будущем.

Сфера саморегулирования НП СРО «РОС ПК» охватывает все виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2012 год стал непростым для строителей Приморского края и отрасли в целом. Наши партнеры приобрели бесценный опыт в реализации современных инфраструктурных проектов саммита АТЭС, по развитию своих компаний, применению новых инновационных технологий и современных материалов. Многие компании, входящие в состав НП СРО «РОС ПК», имеют уникальную технику и специалистов, готовых передавать и совершенствовать свой опыт при осуществлении новых проектов.

На предприятиях, входящих в состав НП СРО «РОС ПК», трудится высокопрофессиональный инженерно-технический персонал, которому присущи постоянное чувство нового, стремление работать на опережение и перспективу, творческий подход к делу, высокая инженерная и техническая культура. На декабрьском общем собрании были отмечены лучшие работники наших компаний-партнеров в 2012 году, которые достигли наибольших успехов в своей деятельности.

Это Александр Михайлович ДЕМИН, начальник геодезической службы Закрытого акционерного общества «Тихоокеанская мостостроительная компания» (г. Уссурийск) и Александр Анатольевич ИЛЬЧЕНКО, главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания КФК» (г. Владивосток), им присвоено звание «Почетный строитель России».

Сегодня строители Приморья заинтересованы вопросом вовлечения в гражданский оборот земель Министерства обороны, поскольку земельный вопрос - один из наболевших. Мы надеемся, что цена на земельные участки будет разумной, как заверил Владимир Андреевич БАЛАН участников круглого стола 3 декабря 2012 года. Главная задача, озвученная Владимиром Андреевичем, строить социальное (малобюджетное) жилье со стоимостью не более 40 тыс. за квадратный метр, сделать жилье более доступным и достигнуть через 2-3 года уровня ввода жилья - 1 млн кв. м в год.

Многое сделано за три года осуществления саморегулирования в строительстве, но еще предстоит решать задачи, без которых не достигнуть требуемого уровня ввода жилья и его доступной стоимости. Одной из таких задач является уменьшение административных барьеров на всем протяжении строительства.

В июле состоялось первое заседание Рабочей группы НП СРО «РОС ПК» по борьбе с административными барьерами, где обсуждались перспективы решения задач и целей данного направления работы.

Совсем недавно Совет Партнерства «РОС ПК» вышел с инициативой проведения сравнительного анализа ценообразования в строительной отрасли Приморского края, Хабаровского края и Амурской области, что позволит продвинуться в решении еще одной насущной проблемы строителей. Сейчас проводится отбор экспертов-сметчиков для осуществления первого этапа этой непростой задачи. Мы надеемся совместными усилиями СРО Приморья сдвинуть с мертвой точки эту глыбу - ценообразование, оторванное от реалий сегодняшнего дня.

В НП СРО «РОС ПК» трудятся профессионалы своего дела, неравнодушные к нуждам строительных компаний, помогающие своим партнерам удерживать высокие нынешние позиции и расширять профессиональные горизонты. Так, в 2012 году начата работа по повышению квалификации специалистов партнерств по программе поддержки субъектов малого предпринимательства в форме софинансирования НОСТРОЙ.

На нашем сайте www.ros-pk.ru всегда можно найти обзор изменений в законодательстве и проектов нормативно-правовых актов, регулирующих строительную деятельность, получить ответ на насущный вопрос или юридическую консультацию в режиме онлайн. Специалисты СРО всегда заинтересованы в успехе наших партнеров.

690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д.3, оф.37. Тел./факс: 8(423) 253-02-08. E-mail: npspk@mail.ru www.ros-pk.ru

Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.

 

Теги: строительство  РОС ПК 


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