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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, губернатор Приморского края: Приморье - край новых возможностей
Каким становится новое Приморье, на что делается ставка? Эти вопросы «ДК» обсуждал с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.
- Владимир Владимирович, первый год, как известно, бывает самым сложным. Для вас же он был связан еще и с проведением такого ответственного мероприятия, как саммит АТЭС во Владивостоке. Что удалось успеть? Как выстроились приоритеты в работе?
- Безусловно, год выдался насыщенным событиями, причем самые яркие из них имели мировой масштаб. И мне даже трудно сказать, когда нашей команде было сложнее: в период подготовки к саммиту АТЭС или в дни саммита, когда нужно было не только отвечать за организацию мероприятия, но и успеть презентовать край, инвестиционные проекты, закрепить важные контакты. У меня есть удовлетворение от того, что нам удалось подписать ряд экономических соглашений системного характера, что говорит об интересе инвесторов к Приморскому краю. Но, я думаю, труднее будет именно сейчас, когда нужно действовать системно и энергично. Перед нами стоит комплексная задача формирования делового климата, благоприятного для ведения бизнеса, поддержки предпринимательской инициативы. Но это интересная работа, которая позволяет нам формировать нестандартные решения, работа системная, которая хоть и не дает быстрых результатов, но работает на перспективу.
Из ключевых вопросов - мы определили приоритеты развития региона на пять лет, впервые приняв трехлетний бюджет края. Бюджет у нас социально-ориентированный. Мы понимаем: главное богатство Приморья - это люди, которые в нем живут, задача, поставленная мной, - сделать все, чтобы в Приморье было комфортно жить и работать, учиться и отдыхать. Разработаны 17 госпрограмм, которые легли в основу трехлетнего бюджета. Многие из них касаются именно тех параметров, о которых я сейчас говорю, - строительства доступного жилья, ликвидации очереди в детские сады, в том числе и за счет строительства новых дошкольных учреждений, модернизации сферы здравоохранения, повышения зарплаты работникам бюджетной сферы и, конечно, создания новых рабочих мест. Последний пункт, пожалуй, самый многопрофильный. Новые вакансии должны появляться за счет развития многих сфер экономики, в первую очередь сфер промышленного производства, туризма.
У Приморья множество возможностей. Край находится на территории, вокруг которой проживают 400 миллионов человек. Было бы преступлением не использовать это преимущество для развития региона.
- На Приморский край все смотрят с большим интересом и вниманием - и коллеги - соседи по региону, - и федеральный центр, который вправе рассчитывать на энергичное развитие нашей территории. Что делает администрация Приморского края и лично вы, чтобы импульс, который получил край, не потерялся, не ослаб на фоне текущих проблем и забот?
- Как я уже сказал, мы разработали комплекс мер по модернизации всех сфер жизни края. При подготовке к саммиту АТЭС Приморье, действительно, получило решение многих инфраструктурных вопросов - новые современные дороги, надежное энергоснабжение в наших домах, школах, больницах, построен кампус ДВФУ - один самых современных в России и АТР. Главный смысл развития инфраструктуры региона, повторюсь, - это создание комфортной среды для его жителей. Кроме того, развитая инфраструктура - это привлекательный фактор для получения частных инвестиций в различные секторы экономики края. Инвестиционный блок - это на сегодняшний день одна из важнейших составляющих работы губернатора.
Мы работаем над созданием привлекательного инвестиционного климата в Приморье. Здесь два направления - привлечение в край крупного бизнеса, кураторство его проектов и поддержка малого и среднего бизнеса, который при создании правильных условий и стабильных правил игры способен сам мобильно развиваться и давать мощную экономическую отдачу. По социологическим опросам, у нас в крае людей, способных заниматься бизнесом, в два раза больше, чем в среднем по России. Этот показатель сравним с США, а из российских регионов таким же предпринимательским потенциалом обладает только один - Калининградская область. Мы просто обязаны использовать это преимущество как огромный задел для экономики.
Я убежден, что главный «климатический» фактор - это снижение административных барьеров, возможность решать вопросы быстро и без бюрократических проволочек. В вопросах привлечения инвестиций мы берем лучший опыт других регионов России, например Калужской области. Подписано соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ), и мы открыли его представительство в Приморском крае, создано Агентство по привлечению инвестиций, общественные экспертные советы по привлечению инвестиций и развитию малого и среднего бизнеса, институт омбудсмена по делам предпринимателей.
- Какие проекты, которые уже реализуются и планируются к реализации в Приморском крае, могут существенно изменить экономику региона?
- Новая экономика Приморья базируется на ряде инвестиционных проектов. Сегодня создается нефтегазовый кластер. Во Владивостоке развивается автомобильное производство. На заводе «Соллерс», помимо корейских автомобилей, стали производить японские - Toyota и Mazda, в последнее время заинтересованность в сотрудничестве в сфере автомобилестроения проявляет корпорация Mitsubishi. Выпуск автомобилей в крае к 2015 году планируется увеличить до 100 тысяч единиц. Кроме того, сегодня в Приморском крае прорабатывается возможность создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа для стимулирования привлечения в край японских и корейских производителей автокомпонентов.
Сейчас частные инвесторы прорабатывают проект Технопарка в бухте Троицы. Он будет расположен вблизи морского порта и железной дороги, что позволяет формировать в этом районе крупный транспортный узел и создавать площадку для развития бизнеса в сферах деревообработки, сборки автомобилей, легкой промышленности и торговли. Планируется, что ежегодный оборот компаний Технопарка составит не менее $2 млрд.
Значимые проекты реализуются в отрасли авиа- и судостроения. Так, авиапредприятие «Прогресс» при участии Внешэкономбанка ведет разработку гражданского многоцелевого вертолета Ка-62. Первый полет опытного вертолета Ка-62 запланирован на август 2013 года, а его серийное производство начнется в 2015 году.
В агропромышленном секторе для нас очень важен проект создания инновационного агропромышленного комплекса «Зеленые листья». Этот проект поддержан и нами, и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Один из важнейших инвестиционных проектов - создание интегрированного курорта «Приморье» на базе игорной зоны, которая будет включать в себя гостиничные комплексы с игорными заведениями, развлекательные центры, торговые зоны, convention-центр и рекреационную территорию. 55 млрд рублей - это тот минимум средств, который должен быть инвестирован компанией для успешного освоения территории. По условиям соглашения о реализации инвестиционного проекта, предусмотрены три этапа. Первый этап завершится в 2016 году, следующий - в 2019 и заключительный - в 2022 году.
Все эти проекты - новые рабочие места для жителей края. Это то, о чем я уже говорил, - создание комфортной среды для жизни и работы в Приморье.
- Вы упоминали в СМИ о новом имидже Приморского края, о том, что хотите видеть Приморье краем инновационных технологий. Что это за проекты и как вы видите их развитие на территории региона?
- Привычная экономическая специализация края - а это рыбная и лесная промышленность - должна дополняться новыми высокотехнологическими отраслями. Приморье - это край новых возможностей, территория, где можно успешно жить, учиться, работать. Ребрендинг - это не компания в газетах и журналах, это скорее изменение образа действий власти и мыслей жителей края. В эту концепцию логично вписывается Дальневосточный федеральный университет, который способен обеспечить новой экономике кадры современных востребованных профессий. Университет может стать центром, где могут создаваться и внедряться инновации.
Изменения касаются всех сфер жизни Приморья. Театр оперы и балета, который откроется в этом году, задаст новый стандарт культурной жизни, концертно-спортивный комплекс, строящийся в пригороде Владивостока, откроет новые возможности не только для спорта, но и для проведения зрелищных мероприятий высокого уровня. Многое уже сделано для того, чтобы Приморье стало комфортным для проживания.
В сфере здравоохранения идут серьезные изменения - закуплены новые фельдшерско-акушерские пункты, чего в крае не делалось несколько десятилетий, строятся медицинские центры высочайшего класса, которые поднимут возможности здравоохранения на новый уровень, растет и в дальнейшем будет повышаться зарплата врачей и медперсонала, а это - также немаловажный фактор в повышении качества медицинского обслуживания. А с передачей краю неиспользуемых земель Минобороны мы получили возможность приступить к реализации во Владивостоке и на других территориях края строительства доступного жилья.
Все предпринимаемые меры - системные и комплексные, которые позволяют решать вопросы не частично, а кардинально, и тем самым достигнуть поставленной цели - сделать наш Приморский край местом, где комфортно жить и растить детей, перспективно учиться и развиваться как специалисту, удобно и интересно отдыхать. Все это и есть образ нового Приморья. Но это не просто имидж, это - новый, комфортный образ жизни населения края, новое Приморье, которое мы должны открыть для себя.
Лариса ЛАРИНА, "Дальневосточный капитал".
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
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