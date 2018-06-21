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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:12 |
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Автозавод Sollers оптимизирует количество сотрудников
Как пояснила Екатерина Хатковская, о сокращении линий речи не идет. Однако она подтвердила, что количество работников сейчас уменьшается.
- Мы на заводе линии не закрываем и производство не останавливаем. Но есть оптимизация количества сотрудников, в связи с общей ситуацией в экономике и снижением спроса на автомобили. О том, что закрываются линии и какие-либо модели уходят из производства, речи нет, - сказала специалист отдела по связям с общественностью.
Напомним, компания «Соллерс - Дальний Восток», производство которой расположено во Владивостоке, снизила объемы производства в 2014 году на 1,37% по сравнению с 2013 годом. Предприятие за год выпустило 67 581 автомобиль (бренды Toyota Land Cruiser Prado, Mazda и SsangYong). Это почти на 1 тысячу меньше, чем предприятие произвело в 2013 году (68 521 авто). В пресс-службе компании такое снижение объемов назвали плановым и совершенно не критичным.
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