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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Сентября, 07:06 |
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В Приморье инвестиции в основной капитал выросли на 7%
По данным федеральной службы государственной статистики, в целом по стране, по предварительным итогам 2014 года, этот показатель составил 97,5% к уровню 2013 года. На развитие экономики и социальной сферы использовано 13 трлн 460 млрд рублей инвестиций в основной капитал.
Как пояснили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморья, в общем объеме инвестиций вложения в здания и сооружения составили 30,6%, в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь - 50,7%, в жилье - 11,5%, в прочее - 7,2%.
Инвестиции крупных и средних организаций составили 79,1% - 106 млрд 476 млн рублей. Это выше уровня 2013 года на 11,8%.
Всего на развитие экономики и социальной сферы использовано свыше 40 млрд рублей из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов.
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