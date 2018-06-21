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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:08 |
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Павел Китаев: В Приморье импортозамещение остается под вопросом
- Ситуация с импортозамещением на продовольственном рынке страны неоднозначная. Пока каких-то исключительно радужных перспектив не наблюдается
Вполне возможно, учитывая дефицит тех или иных продуктов питания, какие-то отдельные игроки добьются успеха, в первую очередь те, кто способен вкладывать крупные инвестиции. Если же говорить о более мелких и средних хозяйствах, во всяком случае в области сельского хозяйства и продовольствия, то есть масса факторов, которые ставят, мягко говоря, под очень большой вопрос их возможности производства и, соответственно, участия в решении вопросов импортозамещения.
К этим факторам, во-первых, следует отнести вопрос о финансах, кредитных средствах. Ставки кредитов на сегодняшний день существенно выросли, для сельхозпредприятий по льготным ставкам сейчас предлагают кредиты под 23%, а то и 28%. Говорить о каком-либо развитии сельского хозяйства с такими ставками просто невозможно. Очевидно, ставки для этой отрасли могут быть меньше, чем для остальных отраслей бизнеса, поскольку если рассматривать экономику сельхозпроизводства и конъюнктуру цен продовольственного рынка, то они смертельные. Поэтому сейчас в качестве первостепенной задачи необходимо решать вопрос с субсидированием, финансированием и льготным кредитованием.
Если рассматривать иные факторы, то это ряд проблем, связанных с повышением цен, обусловленных ростом курса доллара, фактически на все, что необходимо для производства, начиная от стоимости запчастей для техники, топлива, каких-то комплектующих для оборудования, средств защиты растений, ядохимикатов, удобрений и еще много чего.
Конечно, отчасти компенсировать эти расходы может рост цен на готовую продукцию. Например, мы видим, как подорожали соя, кукуруза, необходимые для обеспечения кормовой базы животноводства. Но тут возникает один нюанс - покупательская способность населения. На сегодняшний день, если говорить по продажам готовой продукции, например мяса, изделий из мяса, уровень продаж сократился от 10 до 30%. Люди стали меньше покупать эти продукты. И, как следствие, предприятия снижают объемы производства, что влечет за собой новые проблемы.
Есть еще один важный вопрос: насколько хватит запаса продуктов? Пока мы еще не вступили в самую острую фазу, когда урожай прошлого года начнет заканчиваться. Пока есть запасы сырья, как, собственно, и какие-то накопления у людей. А что будет к лету? Сохранится ли покупательский спрос?
Если мы говорим об увеличении цен, то тут свою роль могут сыграть несколько факторов, в том числе рост спроса на внешних рынках. Не секрет, что сейчас зарубежные страны начали активно скупать продовольствие в России. Например, резко увеличился экспорт гречки в Японию. В связи с тем, что рубль упал, наши продукты пользуются спросом. Более того, даже такая страна, как Казахстан, которая раньше продавала свою дешевую продукцию в Россию, сейчас закупает зерно в России. Возможно, этот импортный спрос подстегнет развитие нашего сельского хозяйства. Но я пока испытываю сильные сомнения по этому поводу, потому что в любом случае главным для нас останется российский рынок. При этом, как известно, ситуация неизбежно будет упираться в формулу «деньги - товар - деньги». Если денег у населения нет, то, собственно говоря, и товаров не будет.
Что касается мясной отрасли Приморского края, то тут можно надеяться на то, что какая-то положительная динамика появится. Сейчас существуют планы по развитию животноводства, но опять-таки только крупными игроками. Выделяются, как мы знаем, государственные кредиты одной из компаний федерального уровня для реализации свиноводческих проектов. Кроме того, у нас в Приморье планируется строительство свинокомплексов местными компаниями. Это, очевидно, подправит ситуацию. По остальным отраслям сельского хозяйства и пищевой промышленности все очень неоднозначно.
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