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Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме
25 октября сотрудник Приморского океанариума обнаружил на дне бассейна дельфинария труп одного из трех находившихся там дельфинов. Позднее перестал подавать признаки жизни и второй дельфин. Спасти животных не удалось: реанимационные мероприятия не привели к успеху. Но третьему дельфину, благодаря инъекциям иммуностимулирующих препаратов и медикаментов, удалось выжить. Сейчас его состояние стабильное, жизни ничто не угрожает.
Как сообщили в СК СУ РФ по Приморскому краю, сейчас проводится гистологическое исследование на предмет обнаружения ядов, токсинов и химикатов в организмах животных.
- При вскрытии каких-либо внешних телесных повреждений на тушах дельфинов обнаружено не было, - добавили в ведомстве.
Разобраться с гибелью животных в Приморском океанариуме решили даже в полиции Москвы: контроль за расследованием происшествий взяло на себя руководство МВД. О происходящем в океанариуме на острове Русском знают даже в Кремле.
Били и кормили тухлой рыбой?
За несколько дней до смерти двух дельфинов-белобочек, в ночь на 21 октября, в Приморском океанариуме был найден мертвым пятимесячный морской львенок Старк. Причина насильственной смерти львенка до сих пор выясняется: в полиции Владивостока заведено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными, повлекшее смерть».
По одной из версий, сивуч мог погибнуть от удара молотком, который нанес животному сотрудник океанариума, испугавшийся зверя. Дело в том, что Старк болел кишечной палочкой и находился на карантине в помещении, доступ в которое имел один из сотрудников океанариума.
В целом за последний год в Приморском океанариуме скончалось около десятка морских зверей.
Последняя трагедия, смерть двух дельфинов-белобочек, могла произойти по вине вопиющих нарушений, возникших из-за недобросовестного отношения администрации Приморского океанариума к животным. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook, рискуя карьерой, рассказал помощник тренера морских млекопитающих океанариума Роман ФАДЕЕВ.
«Совсем недавно в океанариуме умерли две белобочки, а до них - сивуч, а до них еще одна белобочка, а еще до - парочка девочек-моржей. А до этого еще пара белух и афалин, - высказался Роман Фадеев. - Много, много зверей пришлось похоронить за те полтора года, что я работаю в этом заведении. С легкой руки (языка) одного нашего товарища конторку «меж собой» начали называть «моргариумом». В идеальной ситуации в подобном заведении главными, основной фигурой, вокруг которой все должно крутиться, должны быть звери. Лучшая рыба по качеству, идеальная вода в бассейнах, и многое, многое. Но... в Приморском океанариуме это не так. Есть так называемый «третий этаж». Это административный этаж в научно-адаптационном корпусе океанариума, где находятся офисы всей администрации заведения. Они главные, все, что происходит в заведении, происходит ради них и во имя них. Это они приняли главный корпус с почти не работающей системой жизнеобеспечения. Это они покупают рыбу, половину из которой приходится выкидывать, потому что она не подходит для питания зверей. И много, много всего. Есть люди, которые знают больше и могли бы рассказать больше, но не скажут, дорожат своей работой».
По словам Романа Фадеева, проверки для сотрудников Приморского океанариума давно уже не редкость.
«Вот только при всем при этом ничего не меняется, - добавил Роман Фадеев. - Самое интересное, что проверяющие структуры все знают, но ничего не делают. Вроде как не могут замену найти директору. Могу посоветовать правильный путь: директор должен быть просто честным, кристально честным. Только тогда система по умерщвлению зверей будет остановлена. Случится ли это в реальности, мы не знаем, но надеемся».
Однако в самом океанариуме заявляют, что смерть двух дельфинов-белобочек не связана с качеством воды, корма или квалификацией сотрудников. Директор Приморского океанариума Вадим СЕРКОВ также поспешил опровергнуть гневный комментарий Романа Фадеева в адрес руководства океанариума в социальной сети. По словам директора заведения, слова Романа Фадеева - ложь. Вадим Серков отметил, что Роман Фадеев работает не в здании дельфинария, а на базе исследования морских млекопитающих. Животные там содержатся в открытых вольерах, в которых системы очистки отсутствуют.
- Он не может знать, как работают системы очистки в бассейнах, - утверждает Вадим Серков. - По части качества рыбы, которой кормят дельфинов, это тоже всего лишь домыслы. Администрация Приморского океанариума круглосуточно следит за качеством воды в бассейнах, контролирует ее состояние в гидрохимической лаборатории. Корм для животных также проходит тщательные проверки.
Не поддержал обвинения коллеги и старший тренер Приморского океанариума Григорий СИРЕНКО. По его словам, высказывание Романа Фадеева - «чушь» и «гадость». На своей странице в социальной сети «Инстаграм» Григорий Сиренко опубликовал свою версию происходящего.
«Все мы прекрасно слышали, что происходит в последние дни в нашем Приморском океанариуме, - пишет Григорий Сиренко. - Особенно то, что написал Роман Фадеев в своем блоге «Фейсбука». Но Роман - человек, который работает далеко не в главном корпусе, и, находясь на должности «техник» около 1,5 лет, без повышения в тренеры, решил разозлиться и написать некую гадость и, по моему мнению, чушь в адрес Приморского океанариума! Я, старший тренер, Григорий Сиренко, лицо, которое работает непосредственно с животными в главном корпусе Приморского океанариума, могу с уверенностью заявить, что поставки рыбы, осуществляемые в Приморский океанариум для наших животных, высшего качества! И с уверенностью опровергаю информацию, что животных кормят «гнилой рыбой». У нас бывают перебои с рыбой, но это поставщики ошибаются, и такую рыбу мы категорически не даем. На такой случай у нас всегда есть рыба на НЗ».
По словам Сиренко, с животными в Приморском океанариуме работают тренеры, имеющие опыт работы в Китае, прошедшие повышение квалификации.
«Работают они под руководством главного тренера КОСТЫЧЕВА Игоря Петровича, имеющего опыт работы не только в России, но и за границей, - добавил Сиренко. - Уважаемые жители Владивостока, как вы думаете, может ли человек, имеющий хорошую репутацию и огромный опыт в сфере работы с морскими млекопитающими, позволить, чтобы наши животные употребляли рыбу низкого качества? Ведь залог хорошей тренировки и программы зависит как минимум от питания животного. Судя по программе, животные показывают хорошую физическую подготовку и, как любой человек, как любое живое существо, на инстинктах желают употреблять исключительно продукты высшего качества, которые и получают. А что касается «зеленой воды»... Гости, пришедшие и посещающие Приморский океанариум, хоть раз видели в бассейнах воду зеленого цвета? Она кристально чиста, и цвет у нее, как говорят, - «голубая вода». Это говорит о том, что система жизнеобеспечения в норме и полностью справляется со своей работой!»
Зоозащитники активизировались
Неравнодушные к участи животных Приморского океанариума создали петицию, призывающую наказать виновных в смерти сивуча Старка, а также сменить руководство, под которым в заведении погибло больше десяти животных. За несколько дней петицию на портале Сhange.org подписало 1729 россиян.
Создатель петиции Екатерина МОРОЗОВА бьет тревогу и просит всех неравнодушных подписать обращение к генеральному прокурору и президенту РФ.
«В океанариуме регулярно гибнут животные. Мы потеряли белуху, афалин, моржа, буквально сегодня погиб сивуч, привезенный в океанариум меньше месяца назад! - пишут создатели петиции. - Жителям Владивостока не нужно учреждение, где за их деньги, причем немалые (билет стоит около 10% от прожиточного минимума по региону), губят ни в чем не повинных и зависимых от сотрудников океанариума животных!»
Авторы петиции просят провести проверки по каждому случаю гибели животных в Приморском океанариуме, привлечь к ответственности виновных в нарушениях содержания животных, повлекших их гибель, а также обеспечить океанариум руководством, способным создать нормальные условия для содержания животных, и коллективом, способным должным образом за ними ухаживать.
На платформе Change.org размещена также еще одна петиция с требованием вовсе закрыть Приморский океанариум как минимум до устранения всех нарушений и угроз для жизни животных. Под документом уже подписались более 1000 человек. Как утверждают авторы, далее петиция будет направлена генеральному прокурору, главе Минприроды и отделению Greenpeace в России.
Эдгар Запашный приглашен на личную проверку
Скандалы вокруг гибели морских животных в Приморском океанариуме достигли пика, когда директор океанариума Вадим Серков пригласил в заведение генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгара Запашного, чтобы тот лично ознакомился с условиями содержания животных в океанариуме. Об этом сообщили в пресс-службе океанариума.
- Мы готовы принять Эдгара Запашного в любое удобное для него время, - отметил Вадим Серков. - Он сможет лично оценить условия содержания животных и сравнить их с теми же животными в цирках. Мы предоставим возможность осмотреть системы жизнеобеспечения, побывать на кормокухнях, а также посмотреть, как живут обитатели научно-адаптационного корпуса и базы исследования морских млекопитающих.
По словам Серкова, выводы, которые сделал Эдгар Запашный на основании публикаций в социальных сетях, несколько поспешны.
Напомним, Эдгар Запашный в интервью изданию LIFE достаточно резко отозвался о непростой ситуации в Приморском океанариуме.
Дрессировщик отметил, что в России имеется четкая процедура действий в случае, если в подобных специализированных учреждениях гибнут животные.
«Я не понимаю, как работает этот океанариум, почему там настолько смелые люди работают, ведь этот океанариум открывал не кто-нибудь, а президент России, он должен находиться под особым контролем».
Как сообщили в самом Приморском океанариуме, продажа билетов в заведение с 1 ноября временно приостановлена в связи с «профилактическими работами на технических системах комплекса».
Любовь ХМЕЛЕВА.
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