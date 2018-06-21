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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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19 Февраля 2016, 19:30 | Часовой пояс
Китайских инвесторов приглашают в транспортные коридоры Приморского края
Вопросы реализации транспортных инвестпроектов на Дальнем Востоке и новые возможности ведения бизнеса обсуждались в рамках встречи директора департамента внешнеэкономической деятельности, привлечения частных инвестиций и поддержки экспорта Минвостокразвития Рустама МАКАРОВА с представителями компании China National Machinery Import & Export Corporation (СМС) - ведущего китайского государственного предприятия, специализирующегося на международных инжиниринговых проектах.
В мероприятии также приняли участие представители администрации Приморского края, ОАО «РЖД», Инвестиционного агентства Приморского края, ООО «Порт «Вера», ООО «Петропавловск - Черная металлургия».
Наибольший интерес у китайской стороны вызвал проект строительства высокоскоростной железной дороги Владивосток - Хуньчунь. Представители СМС выразили готовность изучить возможности участия в других проектах, предложенных российской стороной, таких как освоение Сугодинско-Огоджинского месторождения и горно-металлургический кластер в Амурской области. Оба проекта предполагают строительство железнодорожных путей к местам разработки месторождений.
Теги: экспорт логистика инвестиции
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