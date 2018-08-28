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Вторник| 11 Сентября, 05:40 |
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Завод СПГ в Приморье получил положительное заключение государственной экспертизы
В заключении подтверждено, что результаты инженерных изысканий и предусмотренные проектной документацией работы соответствуют действующему законодательству и позволяют обеспечить безопасное строительство первого этапа завода СПГ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ранее генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь КРУТИКОВ отмечал, что реализация проекта строительства завода СПГ в Приморье идет в соответствии с утвержденным планом-графиком.
Отметим, проект будет реализован в три этапа. Первый - это объекты пионерного выхода на полуострове Ломоносова в Хасанском районе. Второй - объекты морского терминала отгрузки и грузового терминала, третий - строительство самого завода. Начало работы завода запланировано на IV квартал 2018 года.
Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края, отметил важность данного проекта для региона.
«В первую очередь это огромные инвестиции - $13,5 млрд, которые будут вложены в строительство завода в Хасанском районе. Крайне важно, что налоги будут поступать в бюджет Хасанского района и Приморского края, начиная с момента строительства и после введения его в эксплуатацию. Для жителей края важно, что завод, который будет у нас строиться, будет приносить налоги в бюджет для развития социальной сферы», - заявил глава Приморья.
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