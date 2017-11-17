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Приморье все силы направит на выборы президента, а потом - губернатора

Ключевые политические события в 2017 году развернулись в Приморском крае, который стал своеобразным "полигоном" для эксперимента

В преддверии выборов президента ключевые субъекты ДФО меняют руководство и экономический уклад

В уходящем году два региона ДФО - Приморье и Сахалин - можно сказать, стали «лакмусовой бумажкой» новой модели отношений с федеральным центром. Модели, в которой Москве принадлежит еще больше прав на принятие ключевых решений - как политических, так и экономических.

Губернатор ушел - расследования продолжаются

Ключевые политические события в 2017 году развернулись в Приморском крае, который стал своеобразным «полигоном» для эксперимента по одновременной перезагрузке власти на уровне региона и его административного центра. Нечто похожее уже происходило в регионе ровно 10 лет тому назад, когда при активной помощи правоохранительной системы была осуществлена смена власти во Владивостоке, а также существенно поредел пул заместителей губернатора Сергея ДАРЬКИНА. Однако на сей раз впору говорить о так называемом «нулевом варианте», то есть практически синхронной смене первых лиц региона и его административного центра, что, по мнению наблюдателей, призвано погасить, хотя бы на время, системный конфликт «город-край».

Однако прологом обновления власти в Приморье стали прошлогодние события - арест теперь уже бывшего мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, обостривший противостояние двух уровней власти в информационном поле, а также громкие коррупционные скандалы в окружении губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. И хотя сам бывший глава Приморья ушел с поста по собственному желанию, ком уголовных дел в отношении экс-чиновников краевой администрации продолжает нарастать. За последние полтора года «клиентами» силовиков стали вице-губернаторы Сергей СИДОРЕНКО, Олег ЕЖОВ, Евгений ВИШНЯКОВ, а еще один заместитель Миклушевского, Илья КОВАЛЕВ, летом 2017 года спешно покинул пределы края. Наиболее высокопоставленным арестантом стал бывший первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ, который был заключен под стражу в конце ноября по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ). По версии следствия, Усольцев в период работы заместителем Владимира Миклушевского получал «поощрение» от неназванных предпринимателей за «покровительство» их деятельности.

Неудивительно, что сменивший Миклушевского экс-глава ФГУП «Росморпорт» Андрей ТАРАСЕНКО за несколько недель провел масштабную ротацию в руководстве Приморья, удостоив работу некоторых отставников весьма нелестными характеристиками. В формировании собственной команды Тарасенко пока удается найти разумный баланс между опытными и авторитетными местными политиками вроде Александра КОСТЕНКО или Константина МЕЖОНОВА и «приезжими» специалистами, с которыми новый губернатор был знаком по прежним местам своей работы.

Досрочные выборы нового главы Приморья должны пройти в сентябре 2018 года, но, судя по некоторым действиям врио губернатора, приоритетом сейчас являются выборы президента РФ, для убедительного результата на которых идет работа по консолидации разных элитных групп вокруг Андрея Тарасенко. Впрочем, не менее важным для достижения хороших электоральных результатов станет благополучное прохождение краем отопительного сезона, с которым впервые за много лет в Приморье - системные проблемы. Кризисная ситуация с поставками топлива для отапливающего значительную часть края КГУП «Примтеплоэнерго» стала первым серьезным вызовом для команды Андрея Тарасенко и привела к отставке еще одного вице-губернатора - Александра ЮРОВА, не пробывшего в должности и года. Снизить остроту проблемы удалось благодаря экстренному выделению «Примтеплоэнерго» бюджетной гарантии, однако вопрос с громадными долгами КГУП (только «Дальневосточной энергетической компании» предприятие задолжало свыше 500 млн рублей) пока не находит своего решения.

Кадровый резерв Владивостока

В свою очередь, на муниципальном уровне глубокая перезагрузка власти состоялась по итогам Единого дня голосования 10 сентября - выборы местных депутатов прошли во Владивостоке, Находке, Артеме, Большом Камне и ряде других муниципалитетов, являющихся крупными экономическими центрами. Практически везде убедительную победу одержала «Единая Россия», однако политическая ситуация в Большом Камне, где строится крупнейшая в РФ судоверфь, по-прежнему остается напряженной - в «ручном режиме» ее был вынужден регулировать врио губернатора края. Что касается Владивостока, то он по итогам выборов получил Думу, в которой практически нет людей, обязанных своим положением экс-главе города Игорю Пушкареву. Кардинальное обновление персонального состава гордумы повлекло и смену ее председателя - новым спикером стал бывший глава приморского филиала ФГУП «Почта России» Андрей БРИК, которого, как считается, бывший губернатор края лоббировал на пост главы Владивостока.

Как бы то ни было, но в ближайшие дни новым владивостокским депутатам как раз предстоит выполнить важнейшую миссию - выбрать нового мэра города из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, завершив, таким образом, обновление власти и на уровне столицы региона. Всего документы для участия в конкурсе подали 60 человек - рекордный показатель за всю историю «прямых» и «непрямых» выборов градоначальника. На момент сдачи номера в печать итоги конкурса на замещение вакантной должности были еще неизвестны. Однако с высокой долей вероятности можно утверждать, что новый мэр Владивостока, как и два его предшественника, будет иметь за плечами опыт руководства крупной коммерческой структурой и при этом будет новичком в структурах власти. Интерес к креслу главы столицы Приморья проявили действующие и бывшие краевые депутаты с предпринимательским бэкграундом, а также представители крупного и не очень бизнеса. Сохранить интригу до последнего момента помогло и выдвижение первого вице-мэра Владивостока Алексея ЛИТВИНОВА, встававшего во главе столицы края дважды - после ареста Игоря Пушкарева и после перехода Константина Межонова на должность вице-губернатора.

Федерация «раскулачила» Сахалин

Пожалуй, наибольший резонанс в других регионах ДФО вызвала, казалось бы, сугубо экономическая дискуссия о перераспределении налоговых поступлений. Но, поскольку речь идет о миллиардах рублей налога на прибыль от участников проекта «Сахалин-2», вопрос приобрел и политический аспект. Принятые по инициативе федерального правительства поправки в Бюджетный кодекс РФ, оставляющие бюджету островного региона 25% вместо 75% от объема данного налога, уже стали поводом для политических спекуляций в отношении первых лиц области… Тем более, что момент для «раскулачивания» единственного на Дальнем Востоке региона-донора был выбран не совсем подходящий: пару лет назад доходная часть островного бюджета уже пострадала от падения цен на углеводороды. И хотя по последним заявлениям полпреда президента в ДФО, вице-премьера РФ Юрия ТРУТНЕВА, правительство планирует инвестировать в Сахалинскую область до половины от суммы, перераспределенной в пользу федерации, однако для получения этих средств региональные власти должны представить конкретные проекты для инвестирования.

Интересно, что дискуссия по поводу сахалинских денег развернулась через считанные дни после выборов в Думу Сахалинской области, продемонстрировавших снижение доверия избирателей к «Единой России». Ее результат по партийному списку оказался на 5,5% ниже, чем на предыдущих выборах. Помимо единороссов, в островной парламент попали только КПРФ и ЛДПР (16,5% и 13% голосов соответственно). Немного не добрали до проходного барьера «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и партия «За женщин России». Небольшое количество партий, допущенных к распределению мандатов по спискам, а также победы в одномандатных округах позволили «ЕР» сформировать в Думе квалифицированное большинство.

Добавим, что в 2018 году крупные избирательные кампании, помимо Приморья, состоятся и в других регионах Дальнего Востока - Хабаровский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ должны будут избрать своих новых губернаторов. Но, конечно, центральным событием станут президентские выборы, за которыми, как ожидают многие, должны последовать глубокие преобразования в экономике. Что они принесут Дальнему Востоку, станет ясно совсем скоро.

Артем СТРОГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2017 год. 

Теги: тарасенко  Миклушевский 


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Комментарии
  • муму10:25, 19.12.2017

    "Приморье все силы направит на выборы президента, а потом - губернатора" - в названии статейки сказано всё, лишь на это и способна команда нынешних правителей. . .
  • Псевдоним10:49, 19.12.2017

    Тарасенко приморцам навязывают . Ну сколько можно приезжих губеров ? От одного еле отвязались -другой нарисовался
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