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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 05:01 |
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Владивосток и Сеул свяжет энергомост
«Первый объем - это всего 4 ГВт, но это начало», - пояснил он.
«Россети» уже подписали соглашение с южнокорейской KEPCO (Korea Electric Power Corporation) по проекту строительства энергомоста Владивосток - Сеул.
При этом «Россети» изучали возможность прокладки подводного электрокабеля Владивосток - Сеул. Все упирается в политические решения, так как необходима прокладка кабеля по территории Северной Кореи.
Россия обсуждает с КНДР три энергопроекта разного масштаба: энергомост в торгово-экономическую зону города Расона, энергообеспечение восточного побережья КНДР (в обмен на поставки медной руды) и энергомост Россия - КНДР - Южная Корея.
В проекте энергомоста до города Расона примут участие ОАО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро») и электросетевая компания города Расона. Переговоры также ведутся с рядом южнокорейских компаний, в том числе с K-Water.
Между тем Минэнерго рассчитывает на рост экспорта электроэнергии к 2035 году с текущих 15 млрд кВт.ч до 120 млрд.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2015 год.
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