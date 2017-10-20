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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Металлург уступил Приморье капитану
«Краеугольный камень» всего Дальневосточного региона Приморский край получил нового руководителя. 4 октября временно исполняющим обязанности главы региона стал Андрей ТАРАСЕНКО, ранее занимавший должность главы ФГУП «Росморпорт». В своем первом выступлении врио губернатора пообещал не только усилить роль Приморья как «окна» России в АТР, но и поднять уровень жизни в крае.
К отставке предшественника Тарасенко, Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, в Приморье начали готовиться еще в конце сентября. Именно тогда по заведенной в последние годы в РФ традиции губернаторских ротаций фамилия губернатора края попала в список «на вылет», по версии близких к Кремлю экспертов, а затем и на страницы федеральных СМИ. В очередном докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Владимир Миклушевский (единственный из глав субъектов ДФО) оказался в группе из 16 глав регионов с высокой долей вероятности отставки. Вниз его тянули штрафные баллы, связанные с конфликтами на федеральном и региональном уровне, а также с уголовными делами в отношении ряда вице-губернаторов Приморья.
Однако в итоге все было обставлено как добровольный переход Владимира Миклушевского на новую работу в Москве: глава региона написал заявление «по собственному желанию», глава государства его удовлетворил.
Назначенный врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко прибыл во Владивосток 6 октября и был сразу же официально представлен сотрудникам краевой администрации и депутатам Законодательного собрания, а также главам муниципальных образований. В тот же день состоялась его встреча с бывшим губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.
- Нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы превратить Приморский край в процветающий, экономически развитый регион. Поэтому работы у нового руководителя очень много. Он опытный человек. Надеюсь, что у Андрея Владимировича все получится, буду ему помогать, - пообещал дальневосточный полпред Юрий Трутнев. И тут же поставил первую задачу новому главе региона, вручив ему строительный инструмент - мастерок.
- Гостиницы нужно достроить, хотя бы третьему губернатору, - объяснил смысл подарка полпред.
По мнению нового главы региона, который в своем первом выступлении в новом качестве всячески подчеркивал свою связь с краем (Андрей Тарасенко родился во Владивостоке в 1963 году. - Прим. «ДК»), самая главная задача на ближайшие годы - поднять благосостояние жителей Приморья.
- Мы должны научиться зарабатывать и жить так достойно, чтобы ехали к нам, а не мы куда-то, - сказал Андрей Тарасенко.
- Думаю, что у него все получится. Но один человек в поле не воин. Нужно, чтобы вся команда, которая есть в Приморском крае, работала на результат, делала регион комфортным для людей, - отметила представитель ЗС ПК в Совете Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА.
Добавим, что новому руководителю Приморья придется почти год работать с приставкой «исполняющий обязанности». Поскольку в России губернаторские выборы приурочены к единому дню голосования, досрочные выборы главы региона должны пройти 9 сентября 2018 года. Если, конечно, на федеральном уровне в ближайшее время не будет принято решение совместить региональные выборы с голосованием по выборам президента РФ, намеченным на 18 марта.
Досье «Дальневосточного капитала»: Андрей Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 2002 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Также имеет действующий диплом капитана. С 2008 по 2010 год Андрей Тарасенко работал заместителем директора департамента управления делами и имущественным комплексом госкорпорации «Росатом». Позднее занимал должности от главного экономиста до советника зампредседателя правления ОАО «Россельхозбанк». С июля 2013 года - заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт», генеральный директор ФГУП «Росморпорт».
Фото РИА PrimaMedia.
Александр САЛКОВ.
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