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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Что позволено Юпитеру...
Политические процессы в Приморском и Хабаровском краях продолжают оставаться в топе федеральных новостей. Сегодня именно здесь создаются прецеденты во взаимоотношениях «Центр - регионы», когда лояльность достигается за счет определенных уступок со стороны Центра.
Спустя два месяца после смены руководителей в Приморском и Хабаровском краях в информационном поле все более очевиден контраст между «государственником» Олегом КОЖЕМЯКО и «оппозиционером» Сергеем ФУРГАЛОМ. Если первому дан явный карт-бланш на жесткое лоббирование интересов приморцев в Москве, то второму усиленно создают имидж «английского монарха», который царствует, но не правит. Но для убедительности первой модели, в которой Центр идет на уступки регионам, необходимо выполнение еще одного условия. И это условие - победа поддержанного Кремлем кандидата на декабрьских выборах в Приморье.
«Рука Москвы» стала щедрее
Ярким примером того, как подходы федерального центра к регионам могут быть пересмотрены, является история с отменой обязательной установки системы «Эра-ГЛОНАСС» на ввозимые дальневосточниками автомобили иностранного производства. Намерение добиться того, чтобы непопулярное у приморцев нововведение было отменено, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко высказал в середине октября на встрече с жителями Уссурийска. Через неделю идея была поддержана на совещании во Владивостоке с участием полпреда президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. Минпромторгу России было дано поручение подготовить предложения по внесению поправок в документы, регулирующие порядок установки устройства на ввозимые в Приморье импортные автомобили.
А в середине ноября введение нового порядка ввоза иномарок анонсировал премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Глава правительства сообщил, что даст поручение подготовить документ, по которому жителям Приморья и других регионов ДФО разрешается растаможка импортных автомобилей, не оборудованных кнопкой «Эра-ГЛОНАСС».
Досье "Дальневосточного капитала": Новый порядок установки устройства «Эра-ГЛОНАСС» на ввозимые в РФ автомобили иностранной сборки предполагает временную приостановку требования по установке «аварийных кнопок». При этом одно физическое лицо не сможет ввезти без установки «Эры-ГЛОНАСС» более одного автомобиля в год.
- Пусть временный порядок будет подготовлен, посмотрим, как он будет работать, дальше определимся, что с этим делать, - резюмировал Дмитрий Медведев.
Данный кейс примечателен по следующим причинам. Во-первых, впервые в современной российской истории предложенное главой региона решение получило столь быстрый отклик на федеральном уровне. Во-вторых, федеральный центр с легкостью отменил решение, в свое время продавленное, несмотря на явное недовольство приморцев. И в-третьих, новый порядок, делающий установку «Эры-ГЛОНАСС» добровольной для ввозящих транспорт физлиц, предполагается распространить на весь Дальний Восток.
Таким образом, руководитель Приморья, по сути, поставлен выше своих коллег в ДФО - много ли в России губернаторов, чье мнение имеет вес для федеральных министров? Еще одним показательным примером стал публичный спор Олега Кожемяко с чиновниками из центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы после запуска программы торговли рыбопродукцией по социальным ценам. На встрече с жителями Фокино врио губернатора Олег Кожемяко подчеркнул, что работа по уменьшению наценок на продукты питания будет продолжаться.
«Я на эти вещи смотрю просто и понятно - каждый должен заниматься своей работой. Пусть ФАС смотрит за ростом цен, а не за ограничением роста. Штрафовать губернатора за снижение цены - это абсурдное дело, - подчеркнул Олег Кожемяко. - Наценки на рыбу были сумасшедшие. Мы нашли несколько торговых сетей, которые согласились работать по понятным правилам и снизили цены. Это первый шаг в этом направлении, и он вызвал такую волну протестов со стороны заинтересованных лиц. Но работа будет продолжена - количество торговых сетей будем расширять».
Заявление Кожемяко прозвучало после того, как один из представителей ФАС заинтересовался деталями соглашения между рыбодобывающими компаниями и торговыми сетями. Более того, свои аргументы в защиту права приморцев покупать рыбу по адекватной цене Кожемяко пообещал озвучить на встрече с главой ФАС Игорем АРТЕМЬЕВЫМ.
Споры с федеральными структурами органично уживаются с помощью федералов в решении проблем края. Региону выделяются все новые транши из госбюджета - это, прежде всего, средства на погашение долгов медучреждений, обновление оборудования в больницах, ремонт дорог и защиту населенных пунктов от наводнений. Достаточно сказать, что пути вывода из кризиса приморской медицины Олег Кожемяко искал вместе с главой Минздрава РФ Вероникой СКВОРЦОВОЙ. Кроме того, пока в соседнем Приморье одна за другой вводятся новые меры социальной поддержки, глава Хабаровского края вынужден опровергать слухи о снижении финансирования региона в рамках различных федеральных программ.
Разность потенциалов
Еще одним проектом, призванным подчеркнуть политический вес нового руководителя Приморского края, может стать перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Хотя эта тема пока отошла на второй план, в поддержку идеи высказывались и полпред Юрий Трутнев, и глава Минвостокразвития РФ Александр КОЗЛОВ. При этом робкие голоса хабаровских политиков, выступивших в защиту «столичного» статуса города на Амуре, пока не были услышаны. Поэтому у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что одна из задач этого обсуждения - демонстрация лоббистского потенциала приморского главы. И отсутствия такого потенциала - у хабаровского.
Помимо очень сдержанного отношения со стороны федерального центра, еще одной имиджевой проблемой для Фургала может стать необходимость согласовывать кандидатов на ряд должностей в краевом правительстве с парламентом региона. Кстати, похожие поправки были инициированы депутатами еще одного региона, где победила ЛДПР - Владимирской области.
Само собой, что возвращение в Устав Хабаровского края нормы о необходимости согласования чиновников на руководящие должности, активно продвигает группа депутатов ЗС от «Единой России», оказавшейся в непривычной для себя роли оппозиции губернатору. Поправками к Уставу, одобренными профильным комитетом, предлагается предусмотреть согласование кандидатов на должности вице-губернатора, первых заместителей и заместителей председателя правительства края. И хотя спикер краевого парламента Сергей ЛУГОВСКОЙ обозначил, что в случае трехкратного отклонения кандидатов думой глава региона сам вправе назначить на должность нужного ему человека, очевидно, что законопроект потенциально создает точки напряжения между законодателями и исполнительной властью. В заявлениях других депутатов применительно к этой ситуации прозвучала другая формулировка, характерная для стран Запада - «система сдержек и противовесов». Однако Сергей Фургал обозначил, что не видит необходимости в правках в устав края, направив на законопроект отрицательный отзыв.
«Пусть лучше депутаты позанимаются бюджетом, законотворческой работой. То есть, той работой, исполнением тех поручений, которые они обещали своим избирателям. Я не понимаю, зачем понадобилось сейчас вносить такой законопроект. Правительство региона практически сформировано. Осталось два-три назначения. И в любом случае, это буду решать я сам», - занял жесткую позицию Сергей Фургал.
Однако депутаты, несмотря на отрицательный отзыв главы края на законопроект, 21 ноября приняли его в первом чтении. По словам председателя думы Хабаровского края Сергея Луговского, после принятия закона речь может идти о контроле законодателей над назначениями на позиции вице-губернатора и заместителя главы края по экономике и финансам.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Когда номер «ДК» готовился к печати, стал известен список зарегистрированных кандидатов на повторных выборах губернатора Приморья, намеченных на 16 декабря. В него вошли врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО (самовыдвиженец), депутат Госдумы Андрей АНДРЕЙЧЕНКО (ЛДПР), бывший вице-губернатор Приморья Игорь СТЕПАНЕНКО («Патриоты России»), предприниматель Алексей ТИМЧЕНКО («Партия роста») и депутат Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС (партия «За женщин России!»).
«Финалисту» сентябрьских выборов, самовыдвиженцу Андрею ИЩЕНКО крайизбирком Приморья в регистрации кандидатом отказал. Среди отданных за Ищенко подписей муниципальных депутатов обнаружились «задвоения» с другими кандидатами, а треть подписей избирателей была признана недействительной после проверки специалистами миграционной службы МВД.
Артем СТРОГИН.
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